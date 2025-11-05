Theo KoreaBoo, tạp chí JoyNews24 vừa kỷ niệm 21 năm thành lập. Trong dịp này, họ đã thực hiện cuộc khảo sát với 110 chuyên gia trong ngành nhằm chọn ra những bê bối, tội phạm và vụ việc tai tiếng nhất năm 2025. Và cuối cùng danh hiệu "Worst Person Of The Year" (Người tệ nhất năm) được trao cho cái tên dưới đây.

7. Seungri và Yoon Ji On

Seungri và Yoon Ji On đồng hạng 7 trong cuộc bình chọn.

Seungri là ngôi sao tai tiếng, tên tội phạm nguy hiểm của showbiz Hàn. Năm 2019, Seungri bị phanh phui là 1 trong những nhân vật cộm cán của bê bối Burning Sun và phải ngồi tù 1 năm 6 tháng. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt. Gần đây, Seungri còn nghi dính líu đến tập đoàn được cho là có liên quan đến hoạt động buôn người, bắt cóc và giam giữ, lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Diễn viên Yoon Ji On lại vướng bê bối lái xe khi say rượu vào tháng 9 năm nay. Không chỉ vậy, Yoon Ji On còn lấy trộm xe máy đậu trên đường. Sau vụ việc, nam diễn viên đã viết tâm thư xin lỗi về hành vi sai lầm và vi phạm pháp luật của mình trên trang cá nhân.

Gần đây, Seungri bị nghi liên quan đường dây lừa đảo tại Campuchia. Trong khi Yoon Ji On lại vướng bê bối trộm cắp, lái xe khi say rượu

6. Min Hee Jin

Có 3 phiếu bầu chọn của các chuyên gia dành cho "mẹ đẻ của NewJeans" Min Hee Jin. Cựu CEO ADOR từng nhận được nhiều sự ủng hộ khi chống lại HYBE Labels và khui ra nhiều mặt tối của tập đoàn này. Tuy nhiên, drama kéo dài mãi không hết khiến người theo dõi mệt mỏi. Min Hee Jin hiện đã thành lập công ty mới và đang đối đầu pháp lý với tập đoàn giải trí HYBE.

Drama của Min Hee Jin khiến công chúng mệt mỏi

5. Baek Jong Won

"Siêu đầu bếp - doanh nhân", "ông hoàng ẩm thực" Baek Jong Won vào top Người tệ nhất năm 2025 ở Hàn Quốc vì bị điều tra vi phạm quy định an toàn thực phẩm và ghi nhãn sai tại chuỗi nhà hàng TheBorn Korea. Vụ bê bối khiến ông nhận được 4 phiếu bầu chọn.

Chuỗi nhà hàng TheBorn Korea gây phẫn nộ vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

4. Kim Se Ui và Jung Woo Sung

Hai nhân vật giữ hạng 4 trong danh sách Người tệ nhất năm 2025 là Kim Se Ui - người sáng lập kênh YouTube chuyên bóc phốt đời tư nghệ sĩ Viện Garo Sero và tài tử Jung Woo Sung. Trong đó, Jung Woo Sung dính lùm xùm ngoại tình sau lưng bạn gái lâu năm và có con ngoài giá thú với người mẫu Moon Gabi.

Kim Se Ui và Jung Woo Sung đồng hạng 4

3. Taeil (cựu thành viên NCT)

Cựu thành viên NCT - Taeil nhận được 7 phiếu bầu, đứng thứ ba chung cuộc. Vào giữa tháng 10, Taeil đã thừa nhận tội hiếp dâm và bị kết án 3 năm 6 tháng tù. Tòa án cũng bắt buộc Taeil phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục kéo dài 40 giờ và cấm anh làm việc tại bất kỳ cơ sở nào liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người khuyết tật trong vòng 5 năm. Nam idol này đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ bản án.

Theo đó, Taeil và 2 đồng phạm bị tố cáo và tiếp nhận điều tra hành vi phạm tội tình dục vào tháng 6/2024. Họ bị cáo buộc đã xâm hại tình dục tập thể một cô gái người nước ngoài say rượu, không tỉnh táo. Sau khi nhận được đơn tố cáo, Sở cảnh sát Bangbae Seoul đã triệu tập Taeil để điều tra vào tháng 8/2024. SM Entertainment ngay lập tức thông báo đuổi Taeil khỏi nhóm NCT.

Taeil nhận án tù vì hành vi hiếp dâm phụ nữ

2. Bang Si Hyuk

Chủ tịch của tập đoàn HYBE nhận được 8 phiếu bầu chọn. Ông đang bị điều tra, truy tố và cấm xuất cảnh vì cáo buộc tội danh lừa đảo đầu tư 7.500 tỷ đồng, vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn. Vụ việc của Bang Si Hyuk khiến uy tín HYBE sụt giảm nghiêm trọng. Nếu những cáo buộc này được xác nhận, Bang Shi Hyuk và những người khác có liên quan có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Điều 443 của Luật thị trường vốn, nếu lợi nhuận gian lận vượt quá 5 tỷ won (90 tỷ đồng), có thể bị phạt tù chung thân hoặc ít nhất là 5 năm tù giam.

"Cha đẻ BTS" bị cáo buộc lừa đảo tài chính, gian lận đầu tư

1. Kim Soo Hyun và Lee Jin Ho

Với 28 phiếu bầu, tài tử Kim Soo Hyun MC hài Lee Jin Ho chính là nhân vật tồi tệ nhất của Kbiz năm nay. Kim Soo Hyun bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên, và bị cho là có hành vi đòi nợ dồn ép Kim Sae Ron vào bước đường cùng khiến cô có hành vi cực đoan và qua đời. Nam diễn viên sau đó đã mở hợp báo khóc lóc 45 phút, phủ nhận mọi cáo buộc và khởi kiện gia đình Kim Sae Ron, Viện Garo Sero ra tòa. Đến nay, vụ kiện tụng giữa Kim Soo Hyun với gia đình Kim Sae Ron, Viện Garo Sero vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Trong khi đó, Lee Jin Ho đánh mất sự nghiệp vì vướng vô số bê bối như đánh bạc trái phép từ năm 2020, say rượu lái xe năm 2024, mượn tiền nhiều nghệ sĩ nhưng không trả. Mới đây, người bạn gái là người tố cáo Lee Jin Ho say rượu lái xe đã tự tử vì không chịu nổi áp lực dư luận. Vụ việc khiến danh tiếng Lee Jin Ho thêm hoen ố.

Kim Soo Hyun và Lee Jin Ho được bình chọn là 2 nghệ sĩ tai tiếng nhất xứ Hàn năm 2025

Ngoài các tên tuổi trên, JoyNews24 còn liệt kê thêm 1 số ồn ào đáng chú ý ở showbiz Hàn năm qua như vụ việc Ju Haknyeon (cựu thành viên The Boyz) bị đuổi khỏi công ty quản lý vì nghi án "mua vui" với nữ diễn viên 18+, Hwang Jung Eum bị tố tham ô hàng tỷ won để tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo, nhà sản xuất Seo Hye Jin của chương trình Under Fifteen bị chỉ trích vì gợi dục hóa trẻ vị thành niên trong show tuyển chọn thần tượng.

Ju Haknyeon và Hwang Jung Eum cũng vướng bê bối nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến danh tiếng trong năm qua

