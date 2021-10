Ngồi kèm con học online, bà mẹ phát hiện 1 sự thật động trời, bức xúc đến nỗi phải "đăng đàn" cầu cứu

Học online có sự khác biệt so với học trực tiếp, tuy nhiên đối với lũ trẻ, dù "on" hay "off" thì chuyện được phát biểu xây dựng bài cũng là một trong những động lực khiến các em học tập sôi nổi hơn. Vậy nên, nếu giơ tay phát biểu ý kiến trong tiết học nhưng cô cứ "lơ" mà toàn gọi bạn khác thì hẳn các em sẽ không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, chán nản.

Một bà mẹ mới đây đã "đăng đàn" phản ánh chuyện con học online nhưng hiếm khi được phát biểu. Đáng nói, cả lớp nhưng cô giáo chỉ chăm chăm gọi duy nhất 1 bạn, điều này khiến phụ huynh thấy bất công thay cho con mình. Người này viết: Các mẹ ơi, nên làm gì khi mà học online cô chỉ gọi đúng 1 bạn, mà không gọi những bạn khác? Thỉnh thoảng cũng gọi, nhưng chỉ đặc biệt quan tâm 1 bạn thôi. Ngồi nhìn con học mà bức xúc!

Bà mẹ bức xúc vì con ít được gọi phát biểu.

Đồng cảm với bà mẹ này, nhiều phụ huynh khác cho biết con mình cũng lâm vào tình trạng tương tự. Nhiều bé không được cô gọi sau đó trở nên chán nản, không muốn học và không giơ tay phát biểu nữa: "Con mình cũng thế, mẹ ơi con giơ tay hoài cô không gọi thì giơ làm gì mẹ"; "Lớp con em thì có độ 10-15 bạn /48 bạn cô hay gọi, gọi nhiều tới mức em ngồi cạnh nhớ hết cả tên các bạn ấy"; "Con mình nó còn đếm từng lần cô gọi con, được cô gọi xong là vui lắm. Lớp bé nhà mình cũng có 2 bạn cô gọi suốt còn các bạn còn lại may ra là được gọi thôi. Mình nghĩ cô nên công bằng tí chứ học online như này đã không đc tiếp xúc thì chớ cô lại ít gọi thành ra bạn nào nhát càng nhát hơn"...

Lớp học 30-40 học sinh nhưng thời lượng tiết học có hạn, việc bỏ sót 1 vài em không gọi phát biểu có thể hiểu được. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng, nếu thấy chưa đồng ý với cách giảng dạy của cô, có thể nhắn tin riêng trao đổi để cô giáo thay đổi chứ không nên đưa lên mạng xã hội như vậy. Đồng thời, nên khích lệ, giải thích, động viên để con nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, tránh mất hứng thú với chuyện học.

"Mình cũng bị tình trạng vậy, con mình rất buồn và mình đã giải quyết bằng cách: Giải thích cho con là con biết đọc nhường cơ hội cho bạn khác tập đọc, bên cạnh đó con giơ tay mình cộng 1 điểm, được gọi phát biểu đúng 2 điểm, ngồi không nghiêm trừ 1 điểm, gọi không biết chỗ nào trừ 2 điểm, cuối buổi mà được 5 điểm sẽ cho con coi chương trình mà con thích, không thì nghỉ, giờ thì đã tạm ổn cả nhà ạ", một phụ huynh chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, phụ huynh nên có sự cảm thông nhất định với giáo viên. Lớp học 30-40 học sinh nhưng thời lượng tiết học có hạn, việc bỏ sót 1 vài em không gọi phát biểu có thể hiểu được: "Lớp mình cô gọi theo danh sách. Câu nào ngoài lề cô sẽ ưu tiên các bạn giơ tay nhanh nhất. Khuyến khích các bạn học tập noi gương theo các bạn đó. Buổi học 2 tiếng mỗi bé được trả lời 3-4 lần nhưng vẫn nhiều phụ huynh nhắn tin khiếu nại kêu cô cả buổi không gọi con mình. Như vậy vừa làm khó cô vừa không biết nghĩ cho con cái của những phụ huynh khác nữa".

Dạy học online được thực hiện trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sự khó khăn, vất vả không chỉ ở phụ huynh, học sinh mà trên hết thảy là sự nhọc nhằn và áp lực luôn đè nặng trên vai của người thầy. Hãy cảm thông, thay vì chỉ trích, soi mói những điều không đáng.