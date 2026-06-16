Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng Công an phường Thuận Giao đang lấy lời khai Nguyễn Tấn Vũ (SN 994, ngụ tỉnh An Giang), Trần Văn Ngàn (SN 1996, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 14/6, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện bài đăng trên trang Facebook “Tôi là dân Thuận An” phản ánh vụ việc “THUẬN AN - giật điện thoại trên đường Thuận Giao 25”.

Hai nghi phạm thời điểm bị bắt giữ

Nhận tin, Phòng PC02 cùng Công an phường Thuận Giao đã khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh, mời người bị hại là em Dương Kim Yến (SN 2010, trú tại xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) cùng người giám hộ là bà Nguyễn Thị Kim Thanh đến làm việc để làm rõ nội dung vụ việc.

Em Yến trình bày khoảng 16h40 ngày 13/6, em điều khiển xe máy đến trước cổng Công ty TNHH JIAHUA trên đường Thuận Giao 25, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao để chờ đón mẹ tan ca làm việc. Trong lúc ngồi trên xe sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 15 Promax màu trắng để xem Facebook.

Sau 15 phút, bất ngờ có 2 nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát từ phía sau. Đối tượng ngồi sau đã nhanh chóng ra tay giật chiếc điện thoại đang cầm trên tay của em Yến rồi cùng đồng bọn tăng ga bỏ chạy về hướng đường Thuận Giao 21.

Clip hiện trường sự việc

Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát camera an ninh, truy vết các đối tượng nghi vấn trên nhiều tuyến đường. Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng sử dụng xe máy kiểu dáng Honda Sonic màu đen, biển số 67E1-506.15 để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Sau 24 giờ, công an đã bắt giữ được 2 nghi phạm gây án là Nguyễn Tấn Vũ, Trần Văn Ngàn. Tại Công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội Hiện Công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra nhằm làm rõ các vụ việc có liên quan.