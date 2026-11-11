Ngọc Xuân: Tôi không phải tiểu thư gia thế khủng, gặp được Bò Sữa Bay là may mắn

Ngọc Xuân (sinh năm 1999) là gương mặt trẻ đang dần tạo được dấu ấn trong lòng khán giả như một "nàng thơ" thế hệ mới của màn ảnh Việt. Nhan sắc trong veo, thuần khiết giúp cô dễ dàng nhận được sự chú ý và yêu mến. Sau vai Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình và Anh Thư trong Làm Giàu Với Ma, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với điện ảnh qua Bò Sữa Bay. Lần này, Ngọc Xuân hóa thân thành Linh San - nhà khoa học cá tính, mạnh mẽ, mang đến hình ảnh có phần khác biệt so với những vai diễn trước đây. Sự đón nhận của khán giả dành cho bộ phim cũng giúp cái tên Ngọc Xuân được chú ý nhiều hơn.

Ở cuộc trò chuyện với chúng tôi, Ngọc Xuân đã chia sẻ về cơ duyên đến với vai Linh San, những trải nghiệm chưa từng có trên phim trường và cả những dự định còn ấp ủ với nghề diễn. Từ đó khán giả có thể nhìn thấy đằng sau hình ảnh một nữ diễn viên trẻ đang có những bước tiến đáng chú ý là hành trình từng nhiều lần hoài nghi bản thân, nhưng vẫn chọn kiên trì với đam mê diễn xuất.

Buổi trò chuyện cùng Ngọc Xuân

Tôi may mắn khi gặp được Bò Sữa Bay trên con đường nghề của mình

Chào Ngọc Xuân! Chúc mừng Xuân đã có một vai diễn rất thành công và được khán giả đón nhận nồng nhiệt!

Vai diễn này có điểm gì đặc biệt khiến bạn quyết định nhận lời tham gia?

Đầu tiên, trước khi nhận lời mời đi casting thì tôi đã biết phong cách làm phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Tôi rất mong chờ cơ hội hợp tác giữa người diễn viên và đạo diễn cùng thế hệ, cùng là Gen Z và mới bước chân vào nghề để cùng nhau làm việc, cùng sáng tạo.

Khi đi casting, ekip nói tôi cứ diễn tới khi nào đạo diễn kêu cắt thì thôi chứ không cần diễn hết kịch bản. Ngay lúc đó, tôi đã tự sáng tạo thêm một đoạn là nhân vật San mời Trâu đi du học. Sau này tôi mới biết phần sáng tạo của tôi vô tình trùng khớp kịch bản gốc.

Tôi nghĩ đó là điểm rất đồng điệu. Vì cô gái Linh San này dù sống ở thập niên 80 - 90 nhưng tư tưởng rất tiến bộ, muốn trao quyền cho những người ở giai cấp khác cũng được đi học, được vươn xa. Tôi thấy San rất thú vị, bên ngoài mạnh mẽ, lý trí nhưng bên trong lại mềm mỏng và có chút "nghịch ngầm", khá giống tôi ở ngoài đời nên tôi rất muốn thể hiện nhân vật này.

Bạn nói đoạn trùng ý tưởng làm tôi nổi da gà luôn đó!

Đúng rồi. Lúc đọc kịch bản tới cảnh đó tôi cũng nổi da gà luôn. Tôi nghĩ việc trùng ý tưởng đó cũng là yếu tố để đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và chị Tường Vi chọn tôi cho vai diễn Linh San này.

Nhân vật không nhất thiết phải để tóc ngắn mà bạn tự lựa chọn và thuyết phục đạo diễn. Động lực nào vậy?

Tôi có xu hướng khi thể hiện một nhân vật, đầu tiên phải lấy được một phần tính cách bên trong con người tôi mà khán giả chưa từng biết tới ra. Và tôi cũng thường tự né những gì thuộc về các nhân vật mình từng đóng trước đó. Tôi không muốn khán giả nhìn Linh San lại thấy thấp thoáng nét của Miền (trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình) hay Anh Thư (trong Làm Giàu Với Ma).

Nhưng không phải tôi ích kỷ khi chỉ vì mình thích thì nhân vật phải tóc ngắn. Tôi phải dựa trên logic kịch bản, Linh San là cô gái đi học xa nhà, không có hơi ấm của mẹ từ nhỏ nên phải tự gồng mình. Cô ấy lại là nhà khoa học nghiên cứu về thực phẩm, ngành sữa, không thể để tóc quá dài, phải gọn gàng. Thay vì lúc nào cũng phải búi tóc lên, tôi nghĩ với tính cách đó, San sẽ tự cắt phăng mái tóc của mình luôn.

Tôi đã thuyết phục đạo diễn khá nhiều. Nếu mọi người để ý, các nhân vật nữ khác trong phim đều tóc dài và có những cái tên rất “con gái” như hoa Mai, hoa Lan... Nhưng San không như vậy. Tôi nghĩ đó là cách để Linh San trở thành một nhân vật độc nhất trong Bò Sữa Bay.

Trong phim, Ngọc Xuân phải tập hát, lái xe tải, đu dây bay lên trời. Bạn có thể chia sẻ về những trải nghiệm đặc biệt này không?

Thật ra tôi rất yêu ca hát nhưng giọng hát và tư duy âm nhạc của tôi có giới hạn, không cho phép tôi theo đuổi âm nhạc. Khi đọc kịch bản thấy có đoạn hát bài Viên Đá Nhỏ, tôi rất thích nên đã tự đăng ký đi học hát. Đó cũng là cái cớ thôi vì thực ra ca hát cũng là tài năng thiên bẩm, dù đi học đi nữa mà không có chất giọng thì hát cũng không hay. Học để bản thân tự tin hơn, hát đúng nốt hơn và giúp ekip không tốn thời gian xử lý hậu kỳ. Thậm chí đến giờ tôi vẫn đi học hát 2 buổi/tuần. Tôi rất yêu thích việc đó. Nhờ vậy mà giờ tôi tự tin đi hát karaoke và giao lưu văn nghệ với đoàn phim hơn rồi.

Về việc lái xe tải, tôi chưa biết lái xe ô tô luôn. Nhưng khi nghe nói đến việc được lái xe tải, sự cá tính bên trong tôi khiến tôi rất thích, rất hứng thú. Tôi thích tới nỗi ngay ngày đầu tiên tôi đã học siêu nhanh khiến thầy giáo bất ngờ luôn. Thầy giáo mới nói là “Ngọc Xuân, anh đã thấy em rành đường rồi. Bây giờ mình phải thực chiến đi, phải rẽ sang hướng khác cho anh”. Cái tôi rẽ sang đánh lái một cái, thì xe lật xuống (cười). Đó là 1 trải nghiệm khá vui.

Còn việc được bay lên trời giống như thỏa mãn ước mơ đứa trẻ bên trong tôi. Hồi nhỏ xem phim siêu nhân hay Sailor Moon, Sakura, tôi toàn tưởng tượng được bay lên bầu trời Tokyo hay New York như Manga. Không ngờ bây giờ mình lại được bay trên bầu trời ở chính quê hương Việt Nam. Cảm giác đó rất "đã"! Nếu không làm diễn viên, chắc chắn tôi sẽ không có được những trải nghiệm này.

Bạn kể chi tiết hơn về sự cố lật xe tải được không?

Chiếc xe tải đó ekip phải rất cố gắng mới tìm được cho hợp bối cảnh thời xưa cũng như hợp với hoàn cảnh gia đình nhà Trâu. Xe rất cũ nên các anh thiết kế phải chế và sửa lại nhiều, nó "sáng nắng chiều mưa" lắm, không nghe lời tôi. Nên ngày đầu tiên tôi điều khiển được chiếc xe đó thì tôi tự hào về bản thân quá trời. Tôi phải học số sàn, rồi cái cần khá nặng, mà tôi đẩy được nó là tôi thấy mình cũng “ngầu như trái bầu” đó.

Nhưng lúc vừa lật xe thì cũng nguy hiểm nha, nhưng với 1 người có sự lì và không sợ gì như tôi thì việc đầu tiên tôi làm là móc điện thoại ra check-in đã. Tôi với thầy thay phiên chụp hình cho nhau, còn ekip thì quá lo lắng và phải kêu người tới cẩu xe lên”.

Nghe kể thì có vẻ bộ phim này tăng độ khó cho nghề của bạn rất nhiều. Trước đây, bạn có từng hình dung tới chưa?

Đúng. Tôi đâu có dám tưởng tượng một ngày mình đóng phim kỳ ảo, phải đeo đai bảo hộ, gắn camera quanh người rồi được cần cẩu kéo lên rất cao. Tôi chưa từng nghĩ tới luôn. Cảm giác giống phim kiếm hiệp, khinh công ấy.

Bạn có xu hướng chọn những vai diễn gần với tính cách ngoài đời của mình không?

Tôi may mắn khi gặp được Bò Sữa Bay trên con đường nghề của tôi.

Nhiều người hay nói là diễn viên thì phải chọn kịch bản này kia, nhưng diễn viên mới như tôi chưa có nhiều quyền lựa chọn kịch bản. Kịch bản mình muốn lại không chọn mình, hoặc không biết tới để casting luôn. Và đôi khi có những vai mình siêu thích nhưng không phù hợp về thời gian, rất tiếc. Nên khi vai diễn đến với mình là cái duyên.

Ngoài đời sẽ né cả Trâu lẫn Quân

Những ngày qua trên MXH tranh cãi việc Linh San thực sự dành tình cảm cho Quân hay Trâu. Nếu là Ngọc Xuân ngoài đời, bạn sẽ chọn ai?

Cá nhân tôi ngoài đời thì sẽ né cả hai anh luôn, không chọn ai hết.

Tôi rất ấn tượng với anh Quân của Gia Huy. Đầu tiên là tình cảm của anh ấy dành cho mình. Khi có một người ưu tiên mình, dành tình cảm thật lòng và hứa với mình là sẽ thay đổi vì mình thì tình cảm đó rất đáng trân trọng. Nhưng tôi là người hay suy nghĩ nhiều. Tôi sợ ngày nào ảnh vui thì anh ấy vui thì cưng nựng, ngày nào không vui lại "tác động vật lý" mình thì sao? Phải ưu tiên sự an toàn của mình trước. Hơn nữa xuất thân của Quân thuộc giới giang hồ, mafia. Nói tôi bị ảo phim cũng được, nhưng tôi coi phim Điềm Mật Mật thấy nhân vật trong giới đó có thể biến mất chỉ sau một đêm hoặc phải thanh toán lẫn nhau, tôi bị đau tim, sợ lắm.

Còn với anh Trâu của Nguyễn Hùng, tôi cũng sẽ có cảm tình. Anh Trâu tinh tế, biết chăm sóc từ những điều nhỏ nhất. Nhưng anh ấy lại không rõ ràng với các cô gái xung quanh. Thử tưởng tượng vừa tỏ tình xong lại có cô gái khác xuất hiện và nói chuyện kiểu như hai người đã là một đôi... Tôi thấy chuyện đó hơi kinh khủng.

Mọi người cũng tranh cãi nhiều về mối quan hệ giữa Mai và Trâu. Khán giả đang bị hiểu lầm là hai người có tình cảm với nhau.

Đúng rồi. Thật ra ở ngoài Linh San rất tốt tính và dễ thương, Trâu nói gì San cũng tin liền. Nhưng ở ngoài đời, Trâu mà nói "Anh với Mai không có gì đâu" là Ngọc Xuân chưa chắc đã tin đâu nha.

Có một câu: "Trong một mối quan hệ cũ, thứ tốt nhất chính là bản thân mình". Trong phim này, có vẻ tốt nhất chính là Linh San nhỉ?

Tôi vẫn thấy Linh San dành rất nhiều tình yêu cho khoa học, nông trường và mơ ước trả nợ cho gia đình. Nên tôi cũng thấy có vài điểm tiếc cho chuyện tình của Trâu và Linh San.

Thật ra tôi có trao đổi với đạo diễn trên set quay. Lúc đọc kịch bản, tôi thấy tình cảm của Trâu chưa rõ ràng và chưa có gì thể hiện quá rõ là Linh San thật sự rất thích Trâu. Không lẽ chỉ với vài hành động nhỏ mà có thể đánh gục một người rất lý trí như vậy sao? Có những cảnh tôi chủ động diễn thể hiện tình cảm nồng nhiệt hơn, nhưng đạo diễn Đạt đã giữ tôi lại và nói là: "Không, tôi là sếp, dù thích nhân viên thì cũng phải ý nhị, bớt bớt lại".

Bây giờ xem lại tôi cũng hơi tiếc, phải chi lúc đó mình lì hơn, cãi đạo diễn một xíu thì khán giả sẽ dễ cảm nhận tình cảm của San dành cho Trâu hơn. Nhưng dù sao đi nữa đây là bộ phim của Đạt và cũng là tầm nhìn của đạo diễn, tôi rất tôn trọng và tin tưởng đạo diễn. Biết đâu vài năm nữa xem lại, tôi lại thấy Linh San thể hiện như vậy mới là đúng thì sao.

Đó là các nhân vật trong phim cònoài đời, Nguyễn Hùng và Võ Điền Gia Huy là hai bạn diễn như thế nào trong mắt Xuân?

Về Nguyễn Hùng, chúng tôi bằng tuổi nhau. Hôm trước tôi mới biết là Hùng cũng là người “vote” tôi cho vai Linh San với ekip Bò Sữa Bay. Tôi biết Hùng qua phim Tàn Sữa, tôi ấn tượng lắm, tưởng bạn ấy lớn tuổi hơn tôi, nghĩ là “trời ơi Đạt tìm đâu ra một anh diễn oke quá”. Ngoại hình cũng rất hợp nhân vật, tôi còn tưởng bạn làm người mẫu. Ra ngoài gặp thì thấy Hùng khá bẽn lẽn, ít nói.

Lúc đầu tôi nghĩ hai đứa bằng tuổi quay chung sẽ quậy lắm, nhưng ra set quay Hùng lại là người khá là hướng nội, luôn sống trong thế giới nội tâm riêng. Lúc nào Hùng cũng ở trong cái kén riêng của mình cả. Nên thời gian đầu tôi cũng băn khoăn không biết phải tiếp cận ra sao, cách làm việc như thế nào, tôi cũng không dám lại nói chuyện quá nhiều. Sau này có thời gian trò chuyện hơn, chúng tôi có nói chuyện và trao đổi về mong ước của nhau. Tôi hiểu hơn về ước mơ làm ca sĩ của Hùng, Hùng hiểu hơn về hoài bão diễn xuất của tôi, Hùng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Còn anh Võ Điền Gia Huy trái ngược hoàn toàn với Hùng. Anh Huy xuất hiện ở đâu là set quay sôi động ở đó. Anh ấy là cầu nối rủ mọi người chơi, đi ăn, đi karaoke. Ở đoàn có 2 Huy mà 2 Huy đều tính cách giống nhau, hay giỡn. Anh Huy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều với nhân vật San. Khi diễn, tôi với Hùng thường tạo sự bất ngờ cho nhau chứ không bàn trước. Còn tôi với anh Huy sẽ thống nhất trước từng phân đoạn. Tôi rất quý anh Huy ở điểm là khi anh thấy tôi chưa được ở điểm nào đó thì sẽ góp ý ngay. Anh Huy rất tinh tế, là người anh mà tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Cảnh Ngọc Xuân và Gia Huy ôm nhau khóc trước đám cưới rất ấn tượng. Cảnh đó có phải quay lại nhiều lần không?

Cảnh đó không phải quay lại quá nhiều lần đâu. Anh Huy rất tập trung và đã lấy tâm lý từ trước rất tốt rồi, vào set quay chỉ là thử nghiệm các góc quay hoặc cách thể hiện khác nhau thôi. Chứ gần như cảnh nào anh Huy cũng thể hiện rất tốt.

Vai Linh San cá tính và mạnh mẽ hơn các vai trước, nhưng khán giả nhìn vào vẫn thấy một Ngọc Xuân với nét đẹp "tình đầu". Bạn có sợ ngoại hình trong veo trở thành rào cản khiến mình bị đóng đinh, khó nhận được các kiểu vai khác không?

Trước mắt, tôi cảm thấy may mắn vì ngoại hình của mình được một bộ phận khán giả yêu thích. Nhưng đúng là nó cũng tạo áp lực cho tôi. Vì thoạt nhìn mọi người hay nghĩ cô gái này chỉ đóng được vai nàng thơ, trong trẻo hay tình đầu. Nhưng cá tính ngoài đời của tôi thì không được nàng thơ, mềm mại như vậy.

Tôi rất mong được thể hiện những khía cạnh khác của mình, như tham gia phim hành động, vai mafia cá tính như anh Huy, vai gợi cảm hoặc vai sếp nữ... Tôi sẽ muốn thử sức với đa dạng vai diễn khác nhau. Tôi biết mình phải trau dồi kỹ năng diễn xuất nhiều hơn nữa và hy vọng có thể tìm được những ekip hay đạo diễn muốn thử những gì đó không đoán trước được. Nhưng nếu tiếp theo có những vai diễn yêu cầu ngoại hình trong trẻo, bình dị mà đó là vai diễn hay, tôi vẫn sẽ nhận. Vì tôi rất yêu quý công việc làm diễn viên này, nên tổ nghề cho vai nào tôi sẽ nhận vai đó.

Có thể loại phim hay đạo diễn cụ thể nào bạn đang rất muốn hợp tác không?

Ở Việt Nam, tôi rất mong ước có cơ hội làm việc với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Tôi cực kỳ thích các phim của bác như Địa Đạo, Tro Tàn Rực Rỡ…

Còn các đạo diễn phim thương mại trăm tỷ thì sao?

Ngoài ra, tôi xin "manifest" một ngày nào đó được làm việc với anh Huỳnh Lập hoặc anh Khương Ngọc. Xem phim Lên Hương, Nhà Gia Tiên tôi thích lắm, cảm thấy rất chạm vì tôi tin vào thế giới tâm linh, gia đình đó.

Tôi thích phim ảnh nói chung, thích cũng đa dạng lắm. Vì phim ảnh là một thế giới rất kỳ diệu với tôi và tôi ước gì mình có đủ sức để thử sức với tất cả các thể loại.

Mọi người hay so sánh bạn với Triệu Lệ Dĩnh, Trương Nhược Nam hay Ngọc Trinh nữa. Bạn có sợ bị so sánh hay đóng đinh hình ảnh không?

Sáng nay tôi có lướt thấy. Thật sự tôi không dám nhận những danh xưng, tôi thấy hơi lớn so với tôi.

Là một người trẻ nhưng đa phần các phim đầu tay, bạn đều được đóng vai chính, có áp lực phải duy trì việc đóng chính không?

Về áp lực đóng vai chính thì tôi hoàn toàn không có. Tôi muốn có trải nghiệm, nên tôi không ngại đóng vai khách mời hay vai phụ ít đất diễn (như vai Anh Thư trong Làm Giàu Với Ma). Quan trọng nhất với diễn viên trẻ như tôi bây giờ là sự trải nghiệm và cơ hội làm việc với các tiền bối để học hỏi từ họ. Như vai trong Làm Giàu Với Ma là một kiểu vậy, tôi rất trân trọng khi được làm việc với anh Trung Lùn, anh Võ Tấn Phát, anh Tuấn Trần, chị Bảo Ngọc, chú Hoài Linh, anh La Thành... Được học hỏi từ họ là cơ hội phải nắm bắt ngay.

Từ khi ra mắt, các dự án của bạn dù có gây tranh cãi về nội dung thì Ngọc Xuân vẫn luôn nhận phản hồi rất tích cực. Bạn có sợ một ngày sự tích cực đó mất đi và bạn phải đối diện với thị phi?

Không phải lúc nào tôi cũng nhận phản hồi tích cực đâu, cũng có những lời tiêu cực chứ. Nhưng tôi luôn biết cách tái tạo năng lượng và quý những góp ý mang tính xây dựng. Còn những lời công kích cá nhân, ban đầu tôi khá sốc, nhưng cũng hiểu đây là cách ngành giải trí vận hành nên tôi chỉ đọc qua thôi, lấy đó làm động lực trau dồi bản thân.

"Ngọc Xuân rất tuyệt vời, đừng thay đổi gì cả, hãy luôn là chính bạn, vậy là được"

Đến thời điểm hiện tại, công việc diễn xuất đã đúng với hình dung ban đầu của bạn chưa?

Tôi thấy quá tuyệt vời luôn! Có những lúc tích cực nhưng cũng có điều tiêu cực. Nhưng tôi khi khi đã bước chân vào làm nghề thì mình nên có sự chuẩn bị và đối diện thôi. Ngày xưa, trước khi làm diễn viên, tôi rất tự ti nên toàn nghĩ đến viễn cảnh tiêu cực. Hiện tại mọi thứ xảy ra, tôi thấy mình quá may mắn.

Bạn từng tự ti đến mức không dám thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh đúng không? Tại sao vậy?

Đúng rồi. Năm 18 tuổi, tôi tự ti về khả năng và ngoại hình của mình, không biết mình có theo kịp các bạn hay làm nghề được không. Lúc đó mông lung lắm. Phải chi lúc đó có một tiền bối nói với tôi rằng thế giới phim ảnh kỳ diệu lắm và tôi sẽ khám phá được con người mình như thế nào, thì có lẽ tôi đã dám đăng ký thi rồi.

Vậy ngay bây giờ, bạn có muốn nhắn gửi lời gì đến cô bé Ngọc Xuân 18 tuổi không? Và hiện tại bạn đã hết tự ti chưa?

Ngại quá. Thật ra việc nhắn gửi thông điệp cho cô bé Ngọc Xuân ngày xưa thì tôi cũng làm mỗi ngày. Tôi chỉ muốn nói là: "Ngọc Xuân rất tuyệt vời, đừng thay đổi gì cả, hãy luôn giữ năng lượng muốn học hỏi và trau dồi bản thân như là chính bạn, vậy là được".

Còn hiện tại hết tự ti chưa thì... thật ra tôi vẫn còn, chỉ là tôi giỏi giấu và giỏi đánh lừa bản thân hơn thôi. Khi suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, tôi lập tức tắt nó đi để tập trung làm việc. Nhưng điều đó cũng hơi độc hại, vì ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mình về lâu dài, nên đôi lúc tôi dành cho mình nhiều khoảng nghỉ. Với lại lâu lâu nghĩ rằng mình đã vượt qua rồi, nhưng có ai khơi lại chuyện cũ thì tôi vẫn buồn. Nên tôi luôn mong có thật nhiều công việc để không còn thời gian suy nghĩ tiêu cực nữa.

Khoảnh khắc nào quyết định bạn phải quay trở lại theo đuổi đam mê diễn xuất bằng được sau thời gian đi du học ngành khác?

Đó là đợt Covid, gần như mọi thứ lockdown (phong tỏa). Một nhà hát ở Anh hay Pháp gì đó tôi không nhớ rõ đã chiếu miễn phí vở kịch Bóng Ma Nhà Hát. Xem xong tôi đã nổi da gà, tất cả hoài bão bùng cháy trở lại. Tôi nhắn tin cho bạn ngay bảo “mày ơi tao muốn đi học kịch, đăng kí sân khấu kịch của cô Hồng Vân nha”, rồi tôi đi học.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ học cho vui như khóa ngoại khóa, nhưng vào học thì tôi thấy mọi người đều học như một cái nghề, rất nghiêm túc. Thế là tôi bị cuốn theo, từ chỗ bảo học cho vui, tôi nghĩ sẽ đi diễn kịch, không đóng phim đâu. Nhưng cuối cùng vẫn đi đóng phim. Càng làm càng mê không bỏ được!

Gia đình bạn không có truyền thống nghệ thuật thì lúc đó ba mẹ có ủng hộ không?

Ban đầu ba mẹ tôi không thích tôi theo nghề 100% vì ba thương con gái, tôi là con gái út trong nhà. Ba chỉ sợ tôi buồn thôi. Ba là mẫu phụ huynh Việt Nam điển hình muốn cuộc sống của tôi ổn định, trong khi nghề này nhiều điều không đoán được từ chuyện khán giả, chuyện tình cảm. Ba có nói một câu làm tôi rất xúc động, rằng chỉ sợ tôi theo nghề này rồi không gặp được đúng người không. Tôi rất cảm động. Nhưng thấy tôi quá lì và nghiêm túc nên ba mẹ dần chuyển sang ủng hộ.

Bây giờ tôi ra phim là ba mẹ rất vui, đi khoe khắp hàng xóm, đi xem phim ủng hộ 2-3 lần luôn. Gu phim hai người cũng khác nhau lắm, ba thì mê Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, mẹ thì mê Làm Giàu Với Ma, xem đi xem lại vẫn cười.

Khoảnh khắc nào khiến ba mẹ tin tưởng tuyệt đối vào lựa chọn của bạn?

Đó là khi tôi đậu phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, nhưng tôi không dám nói. Đến lúc sát ngày quay phim 1 tháng tôi mới dám nói vì lúc đó ký hợp đồng xong rồi không hủy được nữa.

Đáp lại sự hy sinh của ba mẹ, khoảnh khắc nào bạn cảm thấy mình làm cho ba mẹ tự hào nhất?

Những điều to lớn đôi khi gói gọn trong hành động đơn giản, như dắt ba mẹ đi ăn, đi du lịch, xem phim...

Hồi đi học tôi ham chơi, học không giỏi, chỉ học sinh khá thôi mà còn ham chơi và quậy quá. Nhưng có khoảnh khắc thi đại học xong được trường mời về nhận thưởng, tôi rất tự hào vì làm ba mẹ tự hào. Hay sau này đứng nhận giải thưởng diễn xuất, tôi siêu tự hào và người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là ba mẹ.

Trên mạng có đồn bạn là tiểu thư "gia thế khủng", bạn có muốn đính chính không?

Thật ra gia đình tôi rất bình thường chứ không phải gia thế khủng gì đâu. Ngày xưa ba mẹ tôi cũng từng sống trong thiếu thốn, cực khổ lắm. Nên tôi cũng thấy ngưỡng mộ ba mẹ khi đã cố gắng lo cho tôi đủ đầy. Và thứ tôi thừa hưởng được từ ba mẹ chính là ý chí không bỏ cuộc. Ba mẹ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho tôi thôi.

Một Ngọc Xuân ở tương lai mà bạn hình dung sẽ như thế nào? Bạn có tham vọng gì cho vai diễn tiếp theo không?

Tôi rất muốn thử thách bản thân với một vai diễn nói bằng tiếng nước ngoài, như tiếng Anh, tiếng Pháp hay Tây Ban Nha. Tôi cũng có một vai diễn được nói tiếng Pháp rồi đó, một phim ngắn. Đó là một thử thách rất lớn.

Còn về hình ảnh diễn viên ở tương lai, tôi hy vọng khán giả sẽ ít nhớ về Ngọc Xuân hơn và sẽ nhắc nhiều về tên của nhân vật hơn. Đó là điều tôi mong muốn.

Cám ơn Ngọc Xuân về buổi trò chuyện này!