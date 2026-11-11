MC nổi tiếng VTV từng có 1 đời chồng: Yêu đại gia sau 10 ngày quen, nay là mẹ 4 con ở biệt thự 200m²

MC Thanh Vân Hugo từng là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua những chương trình như Vui cùng Hugo, Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng... Ngoài công việc dẫn chương trình, nữ MC còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Hoa nở trái mùa, Zippo, Mù tạt và Em.

MC Thanh Vân Hugo từng là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua những chương trình.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, lối dẫn duyên dáng cùng sự nghiệp được nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng Thanh Vân Hugo từng trải qua không ít biến cố trong cuộc sống riêng. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, nữ MC một mình chăm sóc con trai và có khoảng 8 năm làm mẹ đơn thân.

Cô từng chia sẻ về giai đoạn khó khăn khi chuyện gia đình đổ vỡ, công việc không thuận lợi và sức khỏe gặp vấn đề. Có thời điểm, Thanh Vân Hugo cảm thấy bản thân gần như mất tất cả và phải nỗ lực bắt đầu lại.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, lối dẫn duyên dáng cùng sự nghiệp được nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng Thanh Vân Hugo từng trải qua không ít biến cố trong cuộc sống riêng. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm, nữ MC tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân Đặng Hùng Cường, người hoạt động trong lĩnh vực đầu tư trường mầm non. Đáng chú ý, chuyện tình của cả hai từng khiến nhiều người bất ngờ bởi quyết định tiến tới mối quan hệ yêu đương chỉ sau 10 ngày gặp gỡ.

Theo chia sẻ của cặp đôi trong chương trình truyền hình, họ quen nhau thông qua sự giới thiệu của người thân quen. Trong một lần Thanh Vân Hugo từ Hà Nội vào TP.HCM công tác, doanh nhân Đặng Hùng Cường có dịp gặp gỡ và chăm sóc hai mẹ con nữ MC.

Chỉ sau khoảng 10 ngày tiếp xúc, Thanh Vân Hugo đã nhận lời yêu. Nhìn lại quyết định này, cô từng thừa nhận bản thân khá liều lĩnh vì thời gian tìm hiểu chưa dài. Tuy nhiên, điều khiến nữ MC có thêm niềm tin chính là sự quan tâm, chân thành và cách người đàn ông này đối xử với con trai riêng của cô.

Sau nhiều năm, nữ MC tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân Đặng Hùng Cường. Ảnh: FBNV

Cả hai quyết định tiến tới mối quan hệ yêu đương chỉ sau 10 ngày gặp gỡ. Ảnh: FBNV

Trước khi đến với nhau, cả hai đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ và có con riêng. Sự đồng cảm về hoàn cảnh giúp họ dễ dàng thấu hiểu, chia sẻ và tiến tới xây dựng tổ ấm chung. Tháng 5/2020, Thanh Vân Hugo nhận lời cầu hôn của bạn trai trong khung cảnh lãng mạn tại Đà Nẵng. Cặp đôi sau đó đăng ký kết hôn, chung sống và chào đón con gái Bình An, tên thân mật là Vừng, vào tháng 5/2022.

Đến tháng 1/2024, Thanh Vân Hugo và doanh nhân Đặng Hùng Cường chính thức tổ chức hôn lễ tại Phú Quốc sau khoảng 5 năm gắn bó. Đám cưới diễn ra bên bờ biển với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí.

Trong ngày trọng đại, nữ MC không giấu được xúc động khi nói về hành trình tìm lại hạnh phúc sau những biến cố. Cô bày tỏ sự biết ơn với người đàn ông đã đồng hành, yêu thương và mang đến cho mình cảm giác bình yên.

Trước khi đến với nhau, cả hai đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ và có con riêng. Ảnh: FBNV

Sau khi tái hôn, cuộc sống của Thanh Vân Hugo có nhiều thay đổi. Từ một người mẹ đơn thân, cô trở thành thành viên của gia đình đông con, cùng ông xã chăm sóc 4 người con, bao gồm một con trai riêng của cô, hai con riêng của chồng và một con gái chung.

Điều đáng chú ý là cách nữ MC vun vén mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Thanh Vân Hugo từng chia sẻ rằng cô không đặt nặng việc các con riêng phải thay đổi cách xưng hô sau khi bố mẹ tái hôn. Thay vào đó, cô đề cao sự tôn trọng, yêu thương và tạo điều kiện để những đứa trẻ dần gắn bó với nhau.

Thanh Vân Hugo từng chia sẻ rằng cô không đặt nặng việc các con riêng phải thay đổi cách xưng hô sau khi bố mẹ tái hôn. Ảnh: FBNV

Không chỉ có cuộc sống gia đình ấm áp, nữ MC còn được chồng doanh nhân chuẩn bị cơ ngơi khang trang khi quyết định chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống. Căn biệt thự của gia đình Thanh Vân Hugo có diện tích gần 200m², nổi bật với tông màu trắng chủ đạo cùng phong cách kiến trúc hiện đại. Không gian sống được thiết kế rộng rãi, chú trọng sự tiện nghi nhưng vẫn mang đến cảm giác gần gũi, ấm cúng.

Một trong những điểm nhấn của cơ ngơi là khu sân vườn xanh mát với nhiều hoa hồng do nữ MC tự tay chăm sóc. Bên cạnh đó, hồ cá koi được thiết kế lấy cảm hứng từ dòng suối nhỏ cũng góp phần tạo nên không gian thư giãn giữa lòng thành phố.

Không gian bên trong được bài trí tinh tế với nội thất hiện đại, màu sắc trang nhã. Mỗi dịp lễ Tết, cô thường dành thời gian trang hoàng nhà cửa, chăm chút từng góc sinh hoạt để mang đến cảm giác ấm áp cho các thành viên. Cặp đôi từng tiết lộ không phân chia cứng nhắc trách nhiệm nội trợ. Khi người này bận rộn, người còn lại sẽ chủ động chăm sóc con cái, nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa.

Căn biệt thự của gia đình Thanh Vân Hugo có diện tích gần 200m², nổi bật với tông màu trắng chủ đạo cùng phong cách kiến trúc hiện đại. Ảnh: FBNV