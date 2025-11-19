Hai nghệ sĩ song sinh huyền thoại qua đời cùng lúc

CNN dẫn thông báo của German Society for Humane Dying (hiệp hội phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực quyền cá nhân liên quan đến cái chết nhân đạo của Đức) ngày 18/11 cho biết hai chị em nghệ sĩ song sinh Alice và Ellen Kessler đã qua đời ở tuổi 89 bằng hình thức trợ tử.

Alice và Ellen Kessler chọn qua đời cùng nhau ở tuổi 89. Ảnh: Getty Images.

Cùng thời điểm, cảnh sát địa phương xác nhận với hãng truyền thông Mỹ có một cuộc điều động diễn ra vào trưa 17/11 tại Gruenwald, khu ngoại ô của thành phố Munich (Đức), nơi cặp song sinh sinh sống. Tuy nhiên, nhà chức trách không tiết lộ rõ lý do của cuộc điều động đó.

Trong khi đó, theo đài phát thanh công cộng Bavaria (BR), hai nghệ sĩ tự chọn ngày rời xa cõi đời trước sự chứng kiến của bác sĩ cùng luật sư.

Năm 2024, Ellen Kessler từng chia sẻ với tờ Bild hai chị em có nguyện vọng tro cốt được bỏ chung bình, đặt cạnh tro cốt của mẹ họ là Elsa và chó cưng Yello.

Trong một số điều kiện nhất định, trợ tử là hợp pháp ở Đức. Năm 2020, tòa án tối cao của quốc gia châu Âu này ra phán quyết cá nhân có quyền kết thúc cuộc sống của mình và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên thứ ba nếu họ không bị tác động từ các yếu tố bên ngoài.

Truyền thông địa phương đưa tin trong những năm cuối đời, chị em nhà Kessler chia sẻ sự kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần và không muốn kéo dài thêm cuộc sống đó nữa.

Sau khi hoàn thành thủ tục, chính quyền được thông báo theo yêu cầu. Cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu phạm tội.

Alice và Ellen Kessler là cặp showgirl nổi tiếng hàng đầu vào thập niên 1950-1960. Ảnh: IPA.

Alice và Ellen Kessler sinh năm 1936 tại Nerchau, nay là một phần của thị trấn Grimma, Saxony, miền trung nước Đức.

Với mái tóc vàng óng ả được chải chuốt cầu kỳ, đôi chân dài nuột và tài năng ở cả ca hát lẫn vũ đạo, cặp song sinh được xem là hiện thân cho hình mẫu showgirl (vũ nữ) của thập niên 1950-1960.

Họ học ballet cổ điển từ nhỏ. Đến năm 1952, họ rời quê hương để theo đuổi con đường nghệ thuật. Không lâu sau, hai chị em bắt đầu biểu diễn tại Lido ở Paris (Pháp) - địa điểm nổi tiếng với các màn trình diễn cabaret (loại hình giải trí kết hợp âm nhạc, vũ đạo, hài kịch và kịch nghệ).

Sự nghiệp của chị em Kessler không chỉ dừng lại ở quán rượu, mà nhanh chóng vươn xa tầm quốc tế. Năm 1959, Alice và Ellen đại diện cho Đức tham gia cuộc thi âm nhạc Eurovision Song Contest. Cả hai cũng nhiều lần xuất hiện trên chương trình tạp kỹ The Ed Sullivan Show của CBS, lên trang bìa tạp chí Life và có mối quan hệ với những tên tuổi hàng đầu thời đó như Fred Astaire, Frank Sinatra, Elvis Presley và Rock Hudson.

Bộ đôi đặc biệt nổi tiếng tại Italy. Theo Eurovision , họ làm nên lịch sử khi trở thành những showgirl đầu tiên xuất hiện trên truyền hình Italy, đồng thời là những nữ nghệ sĩ đầu tiên để lộ đôi chân trên màn ảnh. Dù buộc phải mặc tất dày do các giá trị Cơ đốc giáo bảo thủ nghiêm ngặt thời đó, cả hai vẫn khiến dư luận sục sôi, từ đó gắn liền với biệt danh "đôi chân của quốc gia".

Khi cặp song sinh chụp ảnh khỏa thân cho ấn bản Italy của Playboy năm 1976, số báo bán sạch trong ba giờ.

Alice và Ellen còn tham gia nhiều bộ phim và trình diễn trên hàng loạt sân khấu ở Italy.

Đôi chân của cặp song sinh được xem như quốc bảo. Ảnh: Getty Images.

Họ nổi tiếng đến mức vào ngày 18/11, đài truyền hình quốc gia Italy RAI công bố kế hoạch chi tiết về cách đưa tin tang lễ của họ, cả trên bản tin thời sự lẫn phát lại chương trình truyền hình cũ có họ tham gia.

Sau này, cả khi thời kỳ hoàng kim showgirl kết thúc, sự nghiệp giải trí của họ vẫn tiếp tục phát triển. Bên cạnh việc xuất hiện trong các chương trình truyền hình Đức, họ còn đóng trong một vở nhạc kịch ở Berlin, Munich và Vienna vào năm 2015-2016.

Suốt cuộc đời, hai chị em không kết hôn. Giai đoạn cuối đời, họ an dưỡng tuổi già ở Gruenwald.

Trong cuộc phỏng vấn trước năm 80 tuổi, Alice chia sẻ: "Rong ruổi cùng nhau với tư cách cặp song sinh là lợi thế lớn nhất của chúng tôi. Bạn sẽ mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau".

Sự ra đi của cặp chị em nghệ sĩ để lại nhiều tiếc thương trong lòng người ở lại. The Ed Sullivan Show đăng lời tri ân trên mạng xã hội, ca ngợi họ là "những ngôi sao rực rỡ, huyền thoại thực sự duyên dáng, quyến rũ và phép màu của cặp chị em sẽ mãi tỏa sáng".

Tino Kießig, thị trưởng Grimma, bày tỏ thị trấn đau buồn trước sự ra đi của hai nhân vật nổi tiếng toàn cầu.