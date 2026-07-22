Ngọc Trinh nói thẳng về đám cưới

Không còn là những hình ảnh gợi cảm hay những phát ngôn gây tranh cãi như trước, Ngọc Trinh ở giai đoạn hiện tại bình lặng và chiêm nghiệm hơn. Mới đây, cô khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải bộ ảnh diện váy cưới kèm dòng trạng thái tâm trạng. Trong đó, người đẹp bất ngờ bày tỏ quan điểm về hôn nhân, đồng thời hé lộ góc nhìn nhiều suy ngẫm sau quãng thời gian trải qua không ít biến cố.

Ngọc Trinh cho biết có thể bản thân sẽ không tổ chức đám cưới: "Có thể một ngày nào đó mình sẽ thật sự được khoác lên chiếc váy cưới này. Cũng có thể là không...". Người đẹp chia sẻ, nếu một ngày thật sự được mặc váy cưới, điều khiến cô hạnh phúc không chỉ nằm ở chiếc váy đẹp hay nghi thức thành hôn. Đó sẽ là khoảnh khắc cô nhìn lại tất cả những gì đã trải qua và có thể mỉm cười vì bản thân đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Ngọc Trinh thổ lộ: "Nếu thật sự có ngày đó, mình tin đó sẽ không chỉ là ngày mình mặc một chiếc váy cưới đẹp... Mà sẽ là ngày mình nhìn lại tất cả những gì đã đi qua và mỉm cười".

Chia sẻ này nhanh chóng nhận về nhiều bình luận. Cư dân mạng cho rằng Ngọc Trinh đang có góc nhìn trưởng thành hơn về cuộc sống cũng như chuyện tình cảm. Nếu trước đây, cô từng nhiều lần chia sẻ mong muốn tìm được người đàn ông phù hợp để gắn bó lâu dài thì hiện tại, điều cô hướng đến dường như không còn là một cái kết bắt buộc bằng hôn nhân, mà là sự bình yên và giá trị của chính bản thân.

Ngọc Trinh bất ngờ đăng tâm trạng, còn úp mở có thể sẽ không đám cưới

Tình duyên của Ngọc Trinh

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi bị cư dân mạng gọi tên trong nghi vấn hẹn hò. Nguồn cơn xuất phát từ một bài đăng lan truyền trên các diễn đàn giải trí, tiết lộ về một cặp sao hạng A được cho là đã bí mật yêu nhau suốt nhiều năm nhưng chưa từng công khai mối quan hệ. Từ những "hint" được chia sẻ, nhiều cư dân mạng nhanh chóng liên hệ đến Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn. Không chỉ từng nhiều lần hợp tác trong công việc, cả hai còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, dành cho đối phương những lời nhận xét tích cực trước truyền thông. Chính sự thân thiết kéo dài trong nhiều năm khiến nghi vấn tình cảm ngày càng được bàn luận rộng rãi.

Bên cạnh đó, netizen còn liên tục "soi" những tương tác của cả hai trên mạng xã hội. Một số người cho biết từng bắt gặp Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn đi ăn riêng hoặc xuất hiện cùng nhau ngoài đời. Thậm chí, netizen còn soi nam diễn viên nhiều lần sử dụng các sản phẩm thuộc thương hiệu thời trang gắn liền với Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh từng bị soi nhiều hint hẹn hò Kiều Minh Tuấn

Tuy nhiên, cách đây không lâu, Ngọc Trinh lại có động thái tâm trạng: "Thì ra từ bỏ một người, mình không chỉ từ bỏ họ mà còn từ bỏ những dự định tương lai mà mình đã đặt họ ở trong đó. Đôi khi có những ngày rất bình thường, nhưng một câu nói, một bài hát, một hình ảnh quen thuộc nào đó lại kéo tất cả cảm xúc trở lại. Thì ra ký ức vẫn ở đó, vẫn đẹp như ban đầu...trân trọng".

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về dự định hôn nhân thì Ngọc Trinh nói: "Hiện tại tôi không đặt cột mốc khi nào có con hay lập gia đình nữa. Mấy năm trước, tôi đặt cột mốc nhưng không thành nên hiện tại tôi muốn để mọi thứ đúng thời điểm, tuỳ duyên, tuỳ người. Đặt rồi lại không đạt được thì tự gây áp lực cho bản thân, rồi lại buồn nữa. Tôi nghĩ là kệ đi, khi nào đúng người thì mình lấy, trời cho lúc nào có con thì mình có".

Ngọc Trinh nay đã không còn đặt nặng hôn nhân, tiền bạc như trước

Về gu chọn bạn trai, cô chia sẻ: "Tôi thích một người đàn ông dành cho gia đình. Đừng gia trưởng, vì gia trưởng là không sống với tôi được. Tôi thích tuýp người của gia đình, dành nhiều thời gian cho gia đình, không cần phải quá giỏi, kiếm tiền nhiều hơn tôi. Tôi thích một mối quan hệ có sự đồng hành, hai người cùng nhau cố gắng kiếm tiền, làm việc, tối về dành nhiều thời gian cho nhau. Nếu một người đàn ông dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không dành thời gian cho gia đình thì không phải gu của tôi hiện tại".

"Nữ hoàng nội y" kín tiếng trong chuyện tình cảm

Ảnh: FBNV