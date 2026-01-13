Ngọc Trinh lên tiếng tin ở ẩn vì có bầu

Ngọc Trinh được khán giả biết tới qua nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên. Cô từng tham gia các bộ phim truyền hình như Ba cưới vợ ba, Mẹ trùm, Chuông gió, Báo thù, Kén mẹ chồng, Trả em kiếp này… Sau thời gian hẹn hò, vào tháng 5/2025 vừa qua, Ngọc trinh thông báo đường ai nấy đi với bạn trai Thiên Tây. Từ đó tới nay, diễn viên 9x vẫn chưa công khai bạn trai mới.

Mới đây, diễn viên Ngọc Trinh còn gây chú ý khi có động thái lên tiếng trước nghi vấn ở ẩn vì đang mang thai. Cô chia sẻ ảnh chụp màn hình trên story trang cá nhân, trong đó có chứa đoạn tin nhắn của 1 người nghi ngờ cô có tin vui: "Nghe đồn dạo này em đang cấn bầu đúng không. Lần này phải thật hạnh phúc và cưới liền cho anh nhé".

Ngọc Trinh liền lên tiếng phủ nhận thông tin này, khẳng định hiện tại thích sống bình yên chứ chưa có con. Cô cho hay: "Đăng Facebook ầm ầm suốt mà sao ai cũng đồn có bầu vậy trời. Thích ở ẩn cho bình yên chứ không có bầu nhé. Đừng có đồn nữa. Tha cho Trinh đi".

Diễn viên Ngọc Trinh đính chính thông tin đang mang thai con đầu lòng. Ảnh: Chụp màn hình

Cô khẳng định thích ở ẩn vì muốn cuộc sống bình yên chứ không có con. Ảnh: FBNV

Vào tháng 5/2025, diễn viên Lê Ngọc Trinh bất ngờ đăng tâm thư dài xác nhận đã "đường ai nấy đi" với bạn trai sau hơn 1 năm gắn bó. Cụ thể, Ngọc Trinh thổ lộ: "Có nhiều người nói rằng tôi khôn ngoan, lanh lợi, thông minh, nhưng cũng có không ít người cho rằng tôi ngang tàn, thách thức số phận.

Tôi cũng muốn một cuộc sống an phận lắm chứ, nhưng cuộc đời đôi khi đâu có chịu an bài cho tôi như thế. Đến bây giờ tôi nhận ra một chân lý, đừng bao giờ tự vỗ ngực xưng tên về tình yêu, danh tiếng và tiền bạc, bởi tất cả những điều đó không bao giờ nằm trong tầm tay. Tôi ngày càng yêu thương bản thân nhiều hơn vì tôi biết giá trị của mình ở đâu và tuổi trẻ của mình đã từng trãi qua rất nhiều thiệt thòi".

Trước đó, Ngọc Trinh thông báo chia tay bạn trai vào tháng 5/2025. Từ đó tới nay, nữ diễn viên 9x vẫn chưa công khai bạn trai mới. Ảnh: FBNV

Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996, quê Cần Thơ, bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí với vai trò người mẫu. Sau đó, cô dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2017, Lê Ngọc Trinh từng ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Cũng trong năm này, người đẹp tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu.

Ngọc Trinh từng làm người mẫu trước khi lấn sân diễn xuất. Ảnh: FBNV