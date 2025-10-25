Vừa qua, hình ảnh Ngọc Trinh tại buổi cúng khai máy dự án phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo những tiết lộ từ ekip, vai diễn của Ngọc Trinh mang màu sắc kinh dị, tâm linh đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Tại buổi cúng khai máy, nữ người mẫu gây chú ý khi diện trang phục giản dị, trang điểm nhẹ nhàng và có phần trầm lắng hơn thường lệ. Không còn là hình ảnh "nữ hoàng nội y" với váy áo lộng lẫy, Ngọc Trinh của hiện tại mang một năng lượng khác - điềm đạm, chừng mực và có vẻ đang thật sự muốn bắt đầu lại.

Hình ảnh Ngọc Trinh trong buổi cúng khai máy cho dự án phim mới

Hồi cuối năm 2023, Ngọc Trinh gặp bê bối lớn nhất sự nghiệp. Việc điều khiển xe mô tô phân khối lớn khi không có giấy phép và đăng tải video phản cảm lên mạng xã hội khiến "nữ hoàng nội y" bị bắt giam và nhận án phạt vì tội "Gây rối trật tự công cộng". Đây được xem là cú sốc lớn, khiến hình ảnh của cô sụp đổ chỉ trong chốc lát, từ một người mẫu đình đám trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Sau khi được tại ngoại, Ngọc Trinh mất một khoảng thời gian khá dài để cân bằng lại cuộc sống. Cô gần như biến mất khỏi các sự kiện, mạng xã hội cũng chỉ cập nhật thưa thớt. Có lẽ, quãng lặng đó là khoảng thời gian cô dành cho việc nhìn lại bản thân và định hướng lại con đường nghệ thuật. Khi xuất hiện trở lại, Ngọc Trinh chọn cách xin lỗi và đối mặt.

Ban đầu, sự đón nhận từ công chúng đương nhiên không thể tích cực hoàn toàn. Nhưng ở tâm thế của một người bắt đầu lại từ vạch số 0, Ngọc Trinh tỏ ra thận trọng và cẩn mực hơn bao giờ hết. Cô tránh gây ồn ào, chọn lọc hình ảnh, phát ngôn và xuất hiện đúng mực hơn. Chính thái độ chừng mực và nỗ lực không phô trương đó đã giúp cô dần lấy lại thiện cảm từ khán giả.

Ngọc Trinh chọn cách nhận lỗi và cẩn trọng khi trở lại với showbiz

Ngoài việc thay đổi cách làm nghề, Ngọc Trinh cũng có nhiều chuyển biến tích cực trong hình ảnh. Từ một "nữ hoàng nội y" luôn đánh bóng tên tuổi bằng những phát ngôn sốc hay bộ ảnh táo bạo, cô bắt đầu tiết chế hơn. Vẫn giữ phong cách gợi cảm vốn là thương hiệu, nhưng Ngọc Trinh giờ đây biết dừng ở mức vừa đủ.

Bên cạnh việc thay đổi hình ảnh, Ngọc Trinh cũng cho thấy sự nghiêm túc khi từng bước quay trở lại nghệ thuật. Dự án đầu tiên đánh dấu màn tái xuất của cô chính là vai diễn trong phim điện ảnh Chị Dâu.

Dù không đảm nhận vai chính, Ngọc Trinh vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực. Diễn xuất của cô trong Chị Dâu được đánh giá là tròn vai, cảm xúc và có sự đầu tư hơn so với những vai diễn trước đây. Không còn sự gượng gạo như một số lần xuất hiện cũ, cô thể hiện được tinh thần của nhân vật, có chiều sâu và kiểm soát được cảm xúc tốt hơn. Nhiều khán giả ghi nhận nỗ lực của cô - người đẹp từng bị gắn mác "bình hoa di động" - nay đang cố gắng nghiêm túc với diễn xuất.

Vai diễn giúp Ngọc Trinh thuyết phục khán giả rằng cô biết diễn, và vô cùng nghiêm túc khi được trao cơ hội để được làm nghề

Sau vai diễn trong Chị Dâu, Ngọc Trinh không chọn cách xuất hiện dày đặc để "làm nóng" tên tuổi như trước. Cô khá thận trọng trong việc lựa chọn dự án, cân nhắc kỹ lưỡng từng bước đi để tránh vấp phải những phản ứng ngược từ dư luận.

Thay vì chạy theo xu hướng hoặc cố gắng gây chú ý bằng những sản phẩm vội vàng, Ngọc Trinh chọn cách đi chậm mà chắc, ưu tiên những dự án có chiều sâu và phù hợp với hình ảnh đang xây dựng. Từ Chị Dâu đến nay, phải mất gần một năm cô mới chính thức trở lại với điện ảnh thông qua Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ.

Ngọc Trinh từng cho biết sau khi phim Chị Dâu ra rạp đã nhận được không ít lời mời đóng phim nhưng đều cân nhắc kỹ. Sự điềm tĩnh này khác hẳn với hình ảnh một Ngọc Trinh bốc đồng, bộc trực của những năm trước.

Ngọc Trinh không hấp tấp để trở lại, mà cẩn trọng, lựa chọn từng vai diễn trên màn ảnh nhỏ

Sau biến cố, Ngọc Trinh có lẽ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và biết suy nghĩ dài hơi cho con đường phía trước. Cô không còn là người đẹp thích tạo chú ý bằng phát ngôn hay scandal, mà là một nghệ sĩ đang cố gắng làm lại - từ những điều nhỏ nhất.

Có câu, "đánh kẻ chạy đi không ai đánh ngừoi chạy lại". Khán giả Việt vốn rất bao dung. Người ta có thể lên án trước những hành động sai trái, nhưng nếu biết sửa sai và nỗ lực thật lòng, công chúng sẵn sàng mở lòng để đón nhận lại.

Nếu thật sự nghiêm túc, giữ thái độ cầu thị và tập trung cho nghệ thuật, Ngọc Trinh hoàn toàn có thể viết lại hành trình mới cho mình - một hành trình bớt ồn ào nhưng sâu sắc, bớt thị phi nhưng đậm giá trị nghề nghiệp.