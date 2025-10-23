Quyết định của Ngọc Trinh

Gần một năm sau thành công của phim Chị Dâu, Ngọc Trinh xác nhận trở lại điện ảnh, lần đầu thử sức dòng phim kinh dị với vai chính trong Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Những hình ảnh Ngọc Trinh trong buổi cúng khai máy dự án cách đây không lâu được nhà sản xuất hé lộ. “Nữ hoàng nội y” xuất hiện giản dị với áo sơ mi trắng phối chân váy đen, trang điểm nhẹ và cột tóc đơn giản. Cô chu đáo chuẩn bị quà tặng cho từng thành viên trong đoàn, mong cả ê-kíp cùng nhau bước vào hành trình làm phim thuận lợi.

Trong Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, Ngọc Trinh vào vai một cô gái trẻ tuổi, tài năng. Vì hoàn cảnh xô đẩy, cô bị kéo đến một thẩm mỹ viện ở nơi hẻo lánh. Tại đây, cô bị cuốn vào những nghi thức ma quái và đối diện với những linh hồn vất vưởng.

Người đẹp 8X cho biết, sau phim Chị Dâu chiếu rạp cuối năm ngoái, cô nhận được một số lời mời diễn xuất, nhưng cô cân nhắc kỹ từng kịch bản bởi cho rằng bản thân đang trong quá trình học hỏi và trải nghiệm với vai trò diễn viên. Khi được nhà sản xuất của Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ gửi lời mời casting, cô đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản. Sự mới mẻ của đề tài phim, cộng thêm yếu tố kinh dị nhưng lồng ghép nhiều thông điệp sâu sắc là những yếu tố khiến cô quyết định tham gia.

“Đề tài của phim khiến Trinh tò mò và muốn thử sức. Thêm nữa là ê-kíp nhà sản xuất rất tâm huyết, chỉn chu, nên Trinh cảm thấy đây vừa là một cơ hội vừa là thử thách, vừa thú vị và không muốn bỏ lỡ”, cô chia sẻ. Ngoài ra, nhân vật Thanh trong phim cũng đòi hỏi ở cô đầu tư diễn xuất tâm lý với những biến cố mất mát.

Ngoài đời, Ngọc Trinh không phải là người sợ ma, cũng chưa từng bị bộ phim tâm linh nào làm sợ hãi ở rạp chiếu. Dù vậy, cô giữ tâm thế cẩn trọng khi bước vào dự án Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Cô giải thích: “Trinh không biết chắc không khí trường quay, cách dựng bối cảnh sẽ mang lại cảm xúc thật cho mình thế nào. Nên Trinh không chủ quan. Trinh cố gắng giữ đầu óc thoải mái, chuẩn bị kỹ tâm lý và làm việc với bạn diễn, đạo diễn để mình nhập vai một cách tự nhiên nhất có thể”.

Tự nhận không thể làm tốt hai việc cùng một lúc, muốn dành tất cả thời gian, tâm trí cho vai diễn khi nhận lời tham gia dự án điện ảnh, Ngọc Trinh tiết lộ cô quyết định gác lại toàn bộ công việc kinh doanh, livestream, photoshoot trong thời gian bấm máy Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Theo dự kiến, cô sẽ quay phim trong gần một tháng.

Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ là tác phẩm tiếp theo của Nguyễn Hữu Hoàng, một trong những đạo diễn trẻ nhất có phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng tại Việt Nam. Sau thành công của Ma Da cùng kinh nghiệm làm các phim Ống Kính Sát Nhân, Song Song, đạo diễn 9X được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy năng lực ở thể loại kinh dị.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tiết lộ, dự án được anh và ê-kíp ấp ủ trong thời gian dài. Với đề tài độc đáo về thẩm mỹ viện, anh dành rất nhiều tâm huyết xây dựng tạo hình các nhân vật, các bối cảnh kỳ bí, ghê rợn về cõi âm phủ, nhằm mang tới màu sắc khác lạ cho dòng phim kinh dị. Đây cũng là lần đầu tiên, đạo diễn 9X hợp tác với Ngọc Trinh - gương mặt anh đánh giá có diễn xuất chân thật, cảm xúc dù là "tay ngang". Hiện tại, phim đang trong quá trình ghi hình và dự kiến sẽ phát hành vào năm 2026.

Ngọc Trinh sinh năm 1989, bước chân vào showbiz trong vai trò người mẫu và trở nên nổi tiếng nhờ vẻ đẹp gợi cảm, được mệnh danh “nữ hoàng nội y”. Năm 2016, cô lần đầu thử sức diễn xuất trong Vòng Eo 56 - bộ phim dựa theo câu chuyện thật của cuộc đời cô. Sau này, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án Vu Quy Đại Náo, Chị Mẹ Học Yêu, "Em" Là Của Em, Chị Chị Em Em 2, Chị Dâu. Ngọc Trinh ý thức bản thân là tay ngang trong giới diễn viên, diễn bằng bản năng và cảm xúc, trau dồi kinh nghiệm trên phim trường. Ở các vai diễn gần đây, cô được nhận xét diễn xuất ngày càng tiến bộ.