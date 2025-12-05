Ngọc nữ showbiz bị vạch trần bộ mặt thật: Tham lam, ăn cướp trắng trợn 149 tỷ?

Ngày 4/12, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên Trương Bá Chi đã bị cựu quản lý Dư Dục Hưng và tập đoàn giải trí Tân Á Châu AEG (AEG Entertainment Group Limited) kiện ra tòa, đòi bồi thường vì vi phạm nghiêm trọng điều khoản hợp đồng. Trong phiên xét xử vào ngày 3/12, Dư Dục Hưng cáo buộc nữ diễn viên Vua Hài Kịch tham lam, thiếu chuyên nghiệp và ăn cướp trắng trợn 42,76 triệu HKD (gần 149 tỷ đồng) tiền cát-xê tạm ứng của công ty anh.

Theo Dư Dục Hưng, anh ký hợp đồng làm người đại diện, phụ trách tuyên truyền và sắp xếp công việc cho Trương Bá Chi từng tháng 7/2011. Thời điểm đó, danh tiếng của Trương Bá Chi chạm đáy sau scandal lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy, lại còn rơi vào bi kịch đổ vỡ hôn nhân với Tạ Đình Phong. Dù vậy, Dư Dục Hưng vẫn quyết định hợp tác với ngọc nữ đã hoen ố hình ảnh này. Trương Bá Chi thỏa thuận đóng 4 phim cho Dư Dục Hưng từ năm 2011 đến năm 2019. Phía AEG của Dư Dục Hưng cũng đã thanh toán thù lao hơn trăm tỷ cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, sau khi cầm được tiền, Trương Bá Chi đánh bài chuồn, viện nhiều lý do để không tham gia các công việc do Dư Dục Hưng sắp xếp.

Không lâu sau, Trương Bá Chi chuyển sang Trung Quốc đại lục làm việc, không để Dư Dục Hưng can thiệp vào hoạt động của mình. Cô cũng từ chối trả phí đại diện, ăn chia thù lao với Dư Dục Hưng và công ty AEG. Trên tòa, Dư Dục Hưng chỉ trích Trương Bá Chi tự ý phá vỡ hợp đồng, "ăn trên đầu trên cổ người khác".

Trước cáo buộc của Dư Dục Hưng, luật sư đại diện Trương Bá Chi phủ nhận, cho biết hợp đồng đã bị làm giả, chữ ký cũng không thuộc về nữ diễn viên hàng đầu. Đối mặt với lời phản bác của luật sư nàng "Liễu Phiêu Diêu", Dư Dục Hưng uất nghẹn cho biết ông mới là nạn nhân. Năm đó, chính Trương Bá Chi đã gọi ông đến nhà để ký hợp đồng. Thương cho tình cảnh đau đớn, không dám ra ngoài hậu ly hôn của nữ diễn viên, ông đã chiều lòng Trương Bá Chi. Theo Dư Dục Hưng, ông không ngờ lòng tốt của mình năm xưa lại đang đẩy mình vào cảnh bất lợi trong vụ kiện lần này.

Hiện, tranh chấp giữa Trương Bá Chi và Dư Dục Hưng đang diễn ra gay gắt. Tòa đang xem xét chứng cứ 2 bên đệ trình để đưa ra phán quyết. Trước những tố cáo của Dư Dục Hưng, nữ diễn viên này nhất quyết giữ im lặng, không lên tiếng phản hồi và ủy thác cho luật sư thay mình ra tòa.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, mang hai dòng máu Trung - Anh nên đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo. Theo tờ Sina, Trương Bá Chi nằm trong top những minh tinh có kết cấu xương mặt (cốt tướng) đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ. Thậm chí, nhiều khán giả khen ngợi hình ảnh do AI vẽ cũng không xuất sắc bằng ngoại hình dịu dàng, thanh tú của Trương Bá Chi.

Dù vậy, những năm qua, Trương Bá Chi luôn nằm trong top những mỹ nhân bị ghét nhất showbiz Trung Quốc. Những người hợp tác chung với nữ diễn viên đều nhận xét cô mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh. Trương Bá Chi từng bị vợ chồng trùm showbiz Hong Kong (Trung Quốc) Hướng Hoa Cường - Tần Lam đuổi khỏi trường quay vì thái độ làm việc kém chuyên nghiệp, lười biếng hay nổi nóng và yêu sách quá đáng. Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong thậm chí còn tuyên bố rằng: "Với cái nết ấy, ai dám mời Trương Bá Chi đóng phim tôi mới nể". Hay Lưu Đức Hoa từng tức giận chỉ trích đàn em có thái độ chẳng ra sao trên phim trường: "Cả showbiz Hong Kong (Trung Quốc) không có diễn viên nào như cô ta. Ai đời đang quay phim thì bỏ ra ngoài gọi điện đặt mua túi xách, bắt hàng trăm người chờ đợi".

Không chỉ vậy, Trương Bá Chi còn bị chê bài làm màu, thích khoa trương. Nữ diễn viên từng tiết lộ không ngủ trong ba tháng, ngủ liên tục 16 ngày mà không ăn uống gì hay mỗi ngày làm việc ít nhất 20 giờ đồng hồ. Những tuyên bố này của Trương Bá Chi bị đánh giá phi thực tế, giả tạo. Cô được cho là đang cố đóng vai người phụ nữ "nữ cường nhân" trước mặt công chúng.

Trương Bá Chi vô số lần bị người trong giới phàn nàn thái độ làm việc kém, không chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao

