Sáng 27/5, tờ Sports Chosun cho hay, ngọc nữ Running Man - Ji Ye Eun vừa xuất hiện trên chương trình Jae Suk’s B&B Rules và đã gây xôn xao khi lần đầu chia sẻ về căn bệnh mà cô mắc phải.

Theo lời nữ diễn viên sinh năm 1994, cô từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp: “Họ nói với em rằng ngay cả khi khối u chỉ có kích thước 0,1cm thôi thì nó vẫn có thể di căn. Trong trường hợp của em, bác sĩ bảo rằng em có khá nhiều khối u ung thư”.

Sau thời gian tạm dừng hoạt động để trị bệnh, Ji Ye Eun đã chiến thắng ung thư và tích cực trở lại trên các show giải trí. Nhớ lại khoảng thời gian được chẩn đoán mắc ung thư và chiến đấu với bệnh tật, mỹ nhân sinh năm 1994 đã không thể cầm được nước mắt. Các thành viên khác trong show Jae Suk’s B&B Rules đã ra sức an ủi Ji Ye Eun. “MC quốc dân” Yoo Jae Suk cũng động viên đàn em: “Như mọi người đã biết qua các bài báo rồi đấy, Ye Eun từng bị bệnh. Thật may mắn là em ấy đã hồi phục sức khỏe và có thể tham gia cùng chúng ta ở đây như thế này”.

Ji Ye Eun bật khóc chia sẻ về căn bệnh ung thư mà cô mắc phải. Ảnh: Naver

Xuyên suốt chương trình mới lên sóng, Yoo Jae Suk nhiều lần thể hiện sự quan tâm dành cho Ji Ye Eun: “Thật may mắn là bây giờ em đã hoàn toàn bình phục rồi. Mọi người có lẽ sẽ không còn nhận ra điều đó (tình trạng sức khỏe suy sụp của Ji Ye Eun) nữa đâu”. Tiền bối vừa dứt lời, Ji Ye Eun liền đáp lại bằng thái độ cảm kích: “Đúng vậy ạ. Bây giờ em đã khỏe hơn rất nhiều rồi ạ. Em đã hồi phục phần lớn. Em thực sự rất biết ơn sau tất cả mọi chuyện”.

Còn nhớ hồi năm ngoái, Ji Ye Eun từng phải tạm dừng các hoạt động trong làng giải trí 1 thời gian do tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu. Tại thời điểm đó, truyền thông Hàn cho hay, việc nữ diễn viên 9X tạm đóng băng hoạt động có liên quan đến chứng suy giáp. Giữa tâm điểm đồn đoán từ công chúng, công ty quản lý của Ji Ye Eun đã phản hồi 1 cách thận trọng, cho biết họ rất khó có thể xác nhận được thông tin do vấn đề này liên quan đến hồ sơ y tế cá nhân.

Hồi năm ngoái, cô từng phải tạm dừng hoạt động 1 thời gian để trị bệnh. Ảnh: Nate

Ji Ye Eun sinh năm 1994, tốt nghiệp khoa diễn xuất thuộc Đại học nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô chính thức bước chân vào làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 23 tuổi qua bộ phim chiếu mạng mang tên How To.

Ji Ye Eun tiếp tục thể hiện tiềm năng to lớn của mình khi xuất hiện trong hàng loạt web drama như Yellow hay Taste of Cat. Ngoài ra, nữ diễn viên còn chứng minh khả năng diễn xuất qua nhiều bộ phim ngắn như Night Has Come, Okay,...

Theo thời gian, Ji Ye Eun đã nâng cao mức độ nhận diện nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng và từng bước nhận về nhiều lời khen ngợi từ công chúng qua các nhân vật có màu sắc riêng trong SNL Korea. Những năm trở lại đây, nữ nghệ sĩ nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc nhờ khiếu hài hước độc đáo, sự đáng yêu, mới mẻ sau khi tham gia nhiều chương trình giải trí khác nhau.

Đặc biệt, sau thời gian hoạt động theo hình thức “thuê thành viên”, Running Man đã chính thức tuyên bố Ji Ye Eun trở thành thành viên cố định vào tháng 12/2024. Tới tháng 4/2025, chương trình Kian’s Bizarre B&B (Netflix) có sự tham gia của Ji Ye Eun đã chính thức được phát hành và nhận về phản hồi rất tốt, đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng mức độ phổ biến. Các video của cô trong Running Man, Office Workers và SNL Korea đã liên tục trở thành xu hướng trên mạng xã hội, còn thường xuyên lọt vào tab Thịnh hành YouTube.

Đến tháng 6/2025, Ji Ye Eun được chọn làm MC cho chương trình giải trí của đài KBS 2TV mang tên Crazy Rich Koreans, qua đó giúp cô chính thức phủ sóng cả 3 đài truyền hình lớn nhất tại Hàn Quốc bao gồm MBC, SBS và KBS.