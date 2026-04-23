Ngọc nữ mới của Vbiz đi họp báo thôi mà, có cần đẹp vậy không: Visual đỉnh bá cháy, mê hơn cả điếu đổ

Tối 22/4, nhiều nghệ sĩ hạng A của màn ảnh Việt Nam đã tề tựu trong buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Heo 5 Móng . Trong đó, nữ diễn viên Hạ Anh là gương mặt làm sân khấu sáng bừng với visual nhẹ nhàng thanh lịch, không kém phần lộng lẫy tựa như nữ thần giáng lâm.

Hạ Anh vốn là gương mặt quen thuộc với màn ảnh Việt. Trước đây, không ít lần nữ diễn viên thể hiện hình ảnh gái quê chân chất. Nhưng ngoài đời, nữ diễn viên có phong cách gợi cảm, nữ tính yêu kiều. Nhờ vóc dáng thanh mảnh cao ráo, Hạ Anh không ngại bất kỳ phong cách nào. Mái tóc đen dài với sóng tóc mềm mại càng làm tôn lên nhan sắc rạng rỡ của nữ diễn viên sinh năm 1995.

Không ít khoảnh khắc đứng chung khung hình với Hoa hậu hay những mỹ nhân đình đám như Hoa hậu Thanh Thủy, Hòa Minzy, Lê Hạ Anh vẫn không hề lép vế. Thậm chí có lần còn được khen nổi bật hơn nhờ thần thái nhẹ mà sang. Giờ đây, mỗi lần xuất hiện phong cách thời trang của Hạ Anh tiếp tục đem đến sự tò mò thích thú và ngưỡng mộ từ khán giả.

Gia nhập showbiz đã tròn một thập kỷ, Lê Hạ Anh không phải cái tên xa lạ. Cô từng đóng phim truyền hình, góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh, thử sức với thời trang. Visual trong veo, đường nét thanh tú, thần thái dịu dàng - tất cả đều có.

Khán giả từng si mê lối diễn xuất tự nhiên, chân thật giàu cảm xúc của Hạ Anh qua các phim như Cả Một Đời Ân Oán, Đánh Cắp Giấc Mơ, Lưới Trời, Chiếc Vòng Ngọc Bích, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Lật Mặt: 48h ...

Cho đến khi Mưa Đỏ xuất hiện, cái tên Lê Hạ Anh trở nên bùng nổ. Trong phim, Hạ Anh vào vai O Hồng - cô lái đò kiêm y tá đưa những chuyến đò qua sông Thạch Hãn giữa bom đạn khốc liệt. Để hóa thân trọn vẹn, nữ diễn viên phải học chèo đò, quay liên tục trên sông nước lạnh giá suốt nhiều ngày liền. Hạ Anh chia sẻ, những cảnh quay khói lửa, tiếng đạn pháo, hay khoảnh khắc Hồng tiễn người yêu ra chiến trường đã khiến bản thân không ít lần bật khóc ngay tại trường quay.

Tác phẩm trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt Nam, đồng thời cũng giúp Hạ Anh có thêm một vai diễn để đời.

Sau nhiều năm làm nghề một cách bền bỉ, Lê Hạ Anh hiện được xem là một trong những diễn viên có tiếng của địa hạt phim giờ vàng THVL. Thực chất, Hạ Anh là gương mặt bảo chứng rating khi liên tục góp mặt trong loạt phim truyền hình đạt top 1 tỷ suất người xem trên cả nước ở khung giờ vàng. Chỉ riêng trong vài năm gần đây, cô đã có 4 tác phẩm giữ vị trí dẫn đầu rating gồm Kế Hoạch Hoàn Hảo, Mùa Sậy Trổ Bông, Lưới Trời và Chiếc Vòng Ngọc Bích .

Bốn bộ phim, bốn kiểu nhân vật hoàn toàn khác nhau, từ chính diện đến phản diện, từ hiền lành cam chịu đến mưu mô, nổi loạn, thậm chí đảm nhiệm hai vai trong cùng một tác phẩm - đều được Hạ Anh xử lý trọn vẹn. Chính sự linh hoạt và khả năng biến hóa này đã giúp cô từng bước tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong làng truyền hình phía Nam.