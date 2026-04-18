Lật tẩy ngọc nữ màn ảnh khai gian tuổi, kích động fan cũ tấn công fan mới: Hình tượng thanh thuần nay còn đâu

Theo Sina, thời gian gần đây nữ diễn viên trẻ Hạc Nam đang vướng vào tranh cãi khai gian tuổi. Có người tố rằng Hạc Nam vốn sinh năm 1993 theo hồ sơ chính thức, nhưng nữ diễn viên đã gian lận tuổi tác và nói rằng mình sinh năm 1998, trẻ hơn 5 tuổi.

Bằng chứng là năm 2018, trên nền tảng Tiểu Hồng Thư, Hạc Nam đăng một bức ảnh với tiêu đề "Năm đó 19 tuổi" kèm hashtag 2018. Nhưng nếu theo hồ sơ, nữ diễn viên sinh năm 1998 thì năm 2018 cô phải tròn 20 tuổi. Vì vậy khán giả nghi ngờ đây là bằng chứng cho thấy Hạc Nam không thể nhớ được độ tuổi chính xác của mình.

Hạc Nam bị nghi khai gian tuổi

Ngoài ra, từng có người bạn bình luận trên trang MXH Weibo của Hạc Nam rằng: "Tôi sinh năm 92 chỉ lớn hơn bạn 1 tuổi", ám chỉ cô thực tế sinh năm 1993, nhưng nữ diễn viên không đính chính.

Một bằng chứng khác là khán giả tự xưng bạn đại học cho biết đã gặp nữ diễn viên tại trường vào năm 2013, phù hợp với việc cô sinh năm 1993. Năm 2018, khi được fan hỏi đã tốt nghiệp đại học chưa, cô trả lời mập mờ: "Tôi có thể nói là tốt nghiệp cấp 3 không?".

Nữ diễn viên không dám trả lời thật về tuổi của mình

Cô đi học đại học năm 2013, nếu sinh năm 1998, khi đó cô mới 15 tuổi

Theo Sina, việc nữ diễn viên khai giảm năm sinh là điều từng gặp trong giới giải trí ví dụ như Đường Yên, Lý Băng Băng. Áp lực tuổi tác khiến các nữ nghệ sĩ muốn trẻ hơn trong mắt công chúng. Tuy nhiên, năm sinh của nghệ sĩ không chỉ có ý nghĩa "đếm tuổi" mà còn sử dụng trong việc phân chia nhóm nghệ sĩ thuộc lứa nào. Ví dụ như Đường Yên vì từng khai gian tuổi nên được xếp vào chung nhóm với lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1985. Nhờ vòng tròn cạnh tranh này mà họ luôn được nhắc đến cùng nhau, gia tăng độ nổi tiếng. Đồng thời, khi so sánh thành tích, người hâm mộ thường có xu hướng so sánh nghệ sĩ cùng lứa với nhau.

Giảm độ tuổi cũng đồng nghĩa với việc nghệ sĩ là diễn viên trẻ và vẫn còn cơ hội để nổi tiếng. Các nhà đầu tư cũng thường lựa chọn diễn viên trẻ để nâng đỡ. Mặt khác, khi đã qua tuổi, nữ nghệ sĩ khó đóng dòng phim ngôn tình mà buộc phải có những lựa chọn khó khăn hơn.

Chính vì vậy, nếu Hạc Nam sửa tuổi, khán giả có thể hiểu lý do của cô nhưng họ lại cảm thấy nữ diễn viên là người gian dối thiếu trung thực. Bên cạnh đó, nhiều khán giả không tin Hạc Nam sửa tuổi vì nhìn cô rất trẻ trung.

Khán giả cũng có người thông cảm cho Hạc Nam

Nữ diễn viên lớn tuổi thường bị hạn chế tài nguyên

Mặt khác, Hạc Nam còn vướng vào scandal liên hệ với những người hâm mộ lớn, những người này thường kiếm tiền bằng cách bán hình ảnh độc quyền của nghệ sĩ và thu lợi từ các vật phẩm liên quan tới thần tượng. Trong giới giải trí luôn có luật ngầm là nghệ sĩ không tự do liên lạc riêng với người hâm mộ để tránh việc đối xử khác biệt.

Tuy nhiên, phía Hạc Nam còn đứng sau kích động fan cũ tấn công người hâm mộ mới, không lên tiếng ngăn chặn khi mâu thuẫn xảy ra. Nữ diễn viên bị chỉ trích vì phân biệt đối xử với fan lâu năm và có kinh tế tốt hơn.

Hạc Nam còn bị tố phân biệt đối xử với người hâm mộ

Đây không phải lỗi lớn nhưng khiến người yêu thích cô chán nản buồn lòng

Hạc Nam có vẻ ngoài thanh thuần xinh đẹp, mới được yêu thích qua vai nữ phụ Thiên Cơ trong bộ phim ngôn tình cổ trang Nhập Thanh Vân chiếu hồi năm ngoái. Ở bộ phim này, Hạc Nam vào vai Thiên Cơ, mang đến vẻ đẹp như tiên tử trong tranh vẽ. Thời điểm phim chiếu, nữ diễn viên từng khiến khán giả khen ngợi hết lời.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn góp mặt trong các phim như Phượng Hoài Đài Thượng của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm, Thiên Đô Dị Văn Lục

