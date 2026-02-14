'Ngọc nữ màn ảnh' tuổi Ngọ nổi đình đám, U40 giàu có nhưng vẫn độc thân

Sinh năm 1990, Ninh Dương Lan Ngọc là mỹ nhân tuổi Ngọ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Cô được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt” với nhiều vai diễn ấn tượng trong những tác phẩm ăn khách. Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lan Ngọc luôn giữ vững sức hút và vị trí đặc biệt trong lòng công chúng.

"Ngọc nữ" đắt giá của màn ảnh Việt

Ninh Dương Lan Ngọc tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Khi vẫn còn là sinh viên, cô tham gia đóng một số phim quảng cáo, video ca nhạc, phim truyền hình nhưng chưa thật sự có tên tuổi.

Năm 2010, Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận. Vai diễn điện đảnh đầu tay này đưa cô chiến thắng giải thưởng Cánh Diều Vàng danh giá ở tuổi 20. Kể từ đó, Ninh Dương Lan Ngọc được ưu ái với danh xưng ''ngọc nữ màn ảnh''.

Thành công đến sớm nhưng nữ diễn viên không “ngủ quên trên chiến thắng” mà liên tục nỗ lực với nghề. Cô liên tục thử sức ở nhiều vai diễn, thể loại phim khác nhau như hành động, kinh dị đến tâm lý - tình cảm. Khán giả thấy cô xuất hiện trong nhiều vai diễn lớn nhỏ, hoạt động năng nổ ở cả hai mảng điện ảnh lẫn truyền hình.

Ninh Dương Lan Ngọc hiện là mỹ nhân sáng giá hàng đầu của showbiz Việt.

Trên màn ảnh nhỏ, cô tham gia các dự án nổi tiếng như Vừa đi vừa khóc (2014), Nguyệt thực (2016), Mối tình đầu của tôi (2019)… Lan Ngọc cũng tích cực tham gia các dự án điện ảnh như Long Ruồi (2011), Tèo em (2013), Trúng số (2015), Cô Ba Sài Gòn (2017), Gái già lắm chiêu (2016)...

Năm 2019, cô tiếp tục được yêu thích khi đóng phim Tết Cua lại vợ bầu. Bộ phim đạt doanh thu hơn 191 tỷ đồng, đồng nghĩa Ninh Dương Lan Ngọc trở thành cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé.

Không chỉ phim ảnh, tên tuổi của Lan Ngọc lại phủ sóng rộng rãi nhờ tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Cô năng nổ hoạt động, góp mặt trong nhiều chương trình như Bước nhảy hoàn vũ, Chạy đi chờ chi, 7 nụ cười xuân, Chị em chúng mình…

Năm 2023, nữ diễn viên tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và là một trong những thí sinh được yêu thích nhất. Chương trình đã giúp Lan Ngọc khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả và là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Sự phủ sóng rộng khắp giúp Ninh Dương Lan Ngọc trở thành một trong những gương mặt đại diện quảng cáo được săn đón bậc nhất. Hàng loạt nhãn hàng lớn tin tưởng lựa chọn cô, đưa Lan Ngọc vươn lên nhóm sao nữ có thu nhập cao hàng đầu showbiz Việt.

Độc thân giàu có ở tuổi U40

Sau nhiều năm làm nghề, Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu khối tài sản khủng khiến bao người phải ngưỡng mộ. Năm 2023, nữ diễn viên đã hé lộ về căn biệt thự 200m2 nằm trong khu vực có giá trị cao ở TP.HCM. Ngoài căn biệt thự triệu đô này, Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu 2 căn hộ ở TP.HCM.

Nữ diễn viên sống trong căn biệt thự rộng lớn.

Bên cạnh đó, Ninh Dương Lan Ngọc còn kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, mỹ nhân tuổi Ngọ này còn rất giỏi kinh doanh. Cô là chủ sở hữu của một tiệm spa, một cửa hàng chè và nhà hàng ẩm thực Thái Lan. Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc có cuộc sống sang chảnh với khối tài sản khủng. Có thể nói, cuộc sống của nữ diễn viên là điều bao người phải mơ ước.

Nói về độ giàu có của Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy từng tiết lộ: “Ninh Dương Lan Ngọc có nhiều đất lắm, có thể nói là một trong những đại gia bất động sản ở Việt Nam. Vừa rồi tôi thấy Ninh Dương Lan Ngọc ký mảnh đất hơn 60 tỷ”. Trong khi đó, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ từng nói trong một show truyền hình rằng thu nhập của Ninh Dương Lan Ngọc phải đến 40 tỷ đồng/năm.

Lan Ngọc vẫn độc thân ở tuổi 35.

Ở tuổi U40, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chọn sống độc thân và không vội vàng trong chuyện hôn nhân. Nữ diễn viên khá kín tiếng về đời tư. Mặc dù từng trải qua một vài mối tình được chú ý, nhưng cô đều giữ thái độ nhẹ nhàng, không phô trương.

Khi được một người bạn thân thiết “nhả vía” lấy chồng, Lan Ngọc từng nói: "Chừng nào tôi có thêm một vai diễn nữa, đạt thêm các vai diễn về điện ảnh nữa thì tôi sẽ lấy chồng. Nếu chưa được thì chưa lấy đâu, nên không cần nhả cho tôi trước đâu".