Tháng 8/2026, Cảnh Điềm bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi vướng ồn ào liên quan đến hợp đồng mang thai hộ và tranh chấp tiền sính lễ với bạn trai Tôn Vũ Thần - Chủ tịch kiêm CEO của PeiwoApp và BitTorrent. Khi đó, Tôn Vũ Thần đã đăng tải tâm thư dài 6.000 chữ, công khai tố Cảnh Điềm đào mỏ, thậm chí cáo buộc nữ diễn viên dựng chuyện mang thai hộ nhằm đòi anh khoản tiền lên tới 50 triệu USD (khoảng 1.301 tỷ đồng).

Chưa dừng lại ở màn đấu tố trên mạng xã hội, vị doanh nhân này còn tuyên bố đã khởi kiện Cảnh Điềm cùng cha mẹ nữ minh tinh Cbiz, yêu cầu hoàn trả khoản tiền khoảng 30 triệu NDT (hơn 117 tỷ đồng). Để có tiền trả cho đại gia, Cảnh Điềm đã phải rao báo gấp căn hộ hạng sang ở gần sông Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung Quốc). Vụ lùm xùm khiến "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Cảnh Điềm xảy ra đấu tố tình - tiền với đại gia Tôn Vũ Thần. Ảnh: Sina.

Đến ngày 28/11, tờ QQ đưa tin Cảnh Điềm vừa chính thức quay trở lại showbiz sau hơn 3 tháng ở ẩn. Cô vừa tham dự Lễ trao giải Hý kịch của năm lần thứ nhất, tổ chức tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Xuất hiện tại sự kiện, Cảnh Điềm gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn. Nữ diễn viên tăng cân nhẹ, nhưng điều này càng giúp cô thăng hạng nhan sắc, trông rất phú quý và kiều diễm. Theo truyền thông Hoa ngữ, sự trở lại giới giải trí của Cảnh Điềm thu hút sự chú ý rất lớn. Khán giả đã kéo đến nườm nợp, đứng chen chúc bên ngoài địa điểm tổ chức để được nhìn thấy mỹ nhân hàng đầu.

Cảnh Điềm tái xuất showbiz sau bê bối. Clip: Xiaohongshu.

Cô lộ diện sau 3 tháng ở ẩn với diện mạo tươi rói, rạng rỡ, thanh tú. Ảnh: Sina.

Việc tham dự Lễ trao giải Hý kịch - giải thưởng chính thống của showbiz - được xem là tin vui với Cảnh Điềm, cho thấy cô không bị "phong sát ngầm" và vẫn có thể hoạt động nghệ thuật bình thường sau ồn ào tình ái. Hiện tại, Cảnh Điềm còn 3 bộ phim đóng chính với các nam thần như Trương Bân Bân, Trương Tân Thành, Khuất Sở Tiêu đang chờ lên sóng. Nếu những tác phẩm này thành công, tên tuổi cô sẽ được vực dậy hoàn toàn.

Người đẹp không dính án phạt "phong sát ngầm" sau khi vướng scandal tình ái. Ảnh: Sohu.

Cảnh Điềm là 1 trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Trung Quốc. Ngay khi bước chân vào ngành giải trí, cô đã gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, đậm khí chất cổ điển và sang trọng. Ở những năm công nghệ chỉnh sửa ảnh còn chưa phát triển, nhan sắc của Cảnh Điềm đã vô cùng tỏa sáng và hút ống kính khiến Cnet phải xuýt xoa mỗi lần có dịp ngắn nhìn lại. "Cảnh Điềm chẳng có khoảnh khắc xấu nào trong cuộc đời. Đố ai có thể dửng dưng trước nhan sắc của cô ấy", khán giả bình luận trên Sina. Nhan sắc Cảnh Điềm từng được ví là sánh ngang "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Tại showbiz Trung Quốc, cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", "Hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh".

Nhờ ngoại hình sáng giá, Cảnh Điềm có sự nghiệp thuận lợi hơn người. Ngay từ khi đặt chân vào showbiz, dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cô đã được các nhà sản xuất o bế. Nữ diễn viên này liên tục góp mặt trong dự án phim ảnh kinh phí khủng, đóng cặp với những tài tử hàng đầu như Thành Long, Lưu Đức Hoa, Tôn Hồng Lôi, Chân Tử Đan...

Tuy nhiên, hình ảnh cao sang, phú quý của nữ diễn viên đã hoen ố khi cô liên tiếp với scandal đời tư. Vài năm trở lại đây, người đẹp hết lộ chuyện được đại gia hậu thuẫn, bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa quay lén và bán ảnh nhạy cảm rồi bị tỷ phú Tôn Vũ Thần chia tay đòi quà. Những scandal tình ái nối tiếp nhau khiến "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng.

Từ "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" với nhan sắc vạn người mê và sự nghiệp rực rỡ, Cảnh Điềm liên tiếp lao đao vì bê bối tình ái. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, QQ