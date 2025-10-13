Ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam là bà chủ chuỗi nhà hàng bề thế, sinh 3 con cho đại gia, U40 đẹp nóng bỏng

Từ "ngọc nữ màn ảnh" đến nữ doanh nhân thành đạt

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp). Cô là một trong những ngọc nữ đẹp nhất màn ảnh Việt, cũng là mỹ nhân hiếm hoi trong showbiz Việt có thể dung hòa hoàn hảo giữa tài năng, sắc đẹp và sự thông minh.

Xuất thân trong một gia đình từng trải qua biến cố kinh tế, Hà Tăng chia sẻ rằng tuổi thơ của cô gắn liền với những ngày mẹ phải làm đủ nghề để nuôi con. Chính hoàn cảnh đó đã sớm hình thành trong cô tinh thần tự lập và nghị lực phi thường.

Tăng Thanh Hà là ngọc nữ xinh đẹp và nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Việt

Năm 16 tuổi, Hà Tăng bén duyên với nghệ thuật qua bộ phim Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Sau đó, cô liên tục ghi dấu ấn trong loạt phim truyền hình đình đám như Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận… với lối diễn tự nhiên, trong sáng. Hình ảnh "ngọc nữ màn ảnh Việt" của Tăng Thanh Hà trở thành biểu tượng cho một thế hệ diễn viên nữ thanh lịch, không scandal và tràn đầy năng lượng tích cực.

Từng giành Giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất HTV Awards năm 2006, Hà Tăng được xem là minh chứng cho việc "tài năng đi cùng kỷ luật". Thời điểm sự nghiệp đang rực rỡ, cô vẫn quyết định tạm gác hào quang để sang Singapore học ngành Quản trị khách sạn, sau đó theo học Đại học RMIT tại TP.HCM ngành Kinh doanh. Chính nền tảng học vấn bài bản và tư duy cầu tiến giúp cô dễ dàng chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh - một hướng đi khiến nhiều người nể phục.

Sau khi rút khỏi showbiz, Hà Tăng rất thành công trong công việc kinh doanh

Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà rút khỏi showbiz Việt để tập trung cho gia đình và công việc riêng. Cô hiện là bà chủ của chuỗi nhà hàng chuyên món hải sản theo phong cách Âu – Mỹ, được yêu thích tại TP.HCM.

Ngoài ra, cô còn tham gia quản lý các dự án ẩm thực khác, đồng thời phát triển thương hiệu thời trang riếng và hợp tác nhượng quyền với thương hiệu mắt kính nổi tiếng từ Philippines.

Hôn nhân với chồng đại gia: Tình yêu kín tiếng nhưng viên mãn

Năm 2012, Tăng Thanh Hà lên xe hoa cùng doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Đám cưới của họ được tổ chức sang trọng tại Manila, Philippines và TP.HCM, trở thành một trong những sự kiện thu hút truyền thông nhất năm ấy.

Sau khi cưới chồng hào môn, Tăng Thanh Hà chọn cách giữ kín đời tư. Cô hạn chế xuất hiện trước công chúng, gần như không chia sẻ hình ảnh các con và rất ít khi nói về chồng. Tuy nhiên, qua những khoảnh khắc hiếm hoi được chia sẻ trên mạng xã hội, người ta dễ nhận thấy hôn nhân của cô tràn ngập hạnh phúc và bình yên.

Ngọc nữ đình đám hiện có cuộc sống rất hạnh phúc bên ông xã đại gia

Louis Nguyễn được biết đến là người học thức, điềm đạm và tinh tế. Anh tốt nghiệp đại học tại Philippines, có bằng MBA tại Mỹ, thông thạo nhiều ngôn ngữ và hiện giữ vị trí quan trọng trong Tập đoàn của gia đình.

Dù xuất thân trong gia đình giàu có, Louis Nguyễn vẫn luôn xuất hiện giản dị bên vợ. Trong một đoạn video lan truyền năm 2024, anh thậm chí còn "chạy bàn" phụ vợ trong nhà hàng, khiến cộng đồng mạng thích thú.

Sau hơn một thập kỷ kết hôn, vợ chồng Tăng Thanh Hà có với nhau 3 người con, 2 trai, 1 gái. Tuy là con nhà danh giá, các bé được nuôi dạy trong môi trường rất bình thường, hướng đến sự lễ phép và nhân ái.

Vợ chồng Hà Tăng luôn thấu hiểu, ủng hộ nhau trong công việc và cuộc sống

Tăng Thanh Hà từng tâm sự, cô biết ơn vì có một người bạn đời luôn hiểu và ủng hộ mình, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Vì thế, sau nhiều năm bên nhau, cả hai vẫn hòa hợp và ngọt ngào như thuở đầu.

Cuộc sống trong biệt thự triệu đô và nhan sắc nóng bỏng ở tuổi U40

Hiện tại, gia đình Tăng Thanh Hà đang sống trong biệt thự triệu đô tại TP.HCM, thiết kế tối giản theo phong cách châu Âu. Không gian sống của Hà Tăng ngập tràn cây xanh, ánh sáng tự nhiên và những chi tiết tinh tế, toát lên đúng tinh thần "sang nhưng không xa xỉ".

Dù cuộc sống dư dả, vợ chồng Hà Tăng – Louis Nguyễn chọn lối sống tiết chế, không khoe khoang tài sản hay siêu xe, hàng hiệu. Thay vào đó, họ dành thời gian cho gia đình và những chuyến du lịch khắp thế giới. Trên trang cá nhân, Hà Tăng thường đăng những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy hạnh phúc như nấu ăn, đọc sách, chơi đùa cùng con.

Một số hình ảnh trong căn biệt thự trắng sang trọng, tinh tế - nơi Tăng Thanh Hà và gia đình đang sống

Dù đã rút lui khỏi làng giải trí hơn 10 năm, Tăng Thanh Hà vẫn luôn là cái tên được khán giả dõi theo. Ở tuổi gần 40 và sau 3 lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc đỉnh cao, làn da khỏe đẹp và thần thái rạng rỡ. Cô theo đuổi lối sống lành mạnh, ăn uống thanh đạm, tập yoga và thiền mỗi ngày.

Mới đây nhất, Hà Tăng khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện trên bìa tạp chí với diện mạo hoàn toàn mới, quyến rũ, táo bạo và nóng bỏng hơn. Dù "lột xác" phong cách, người đẹp vẫn giữ được vẻ sang trọng vốn có, không phô trương mà gợi cảm theo cách rất riêng.

Hình ảnh đầy gợi cảm, nóng bỏng của Tăng Thanh Hà trên tạp chí

Có thể thấy, sau quãng thời gian rất dài rời xa màn ảnh để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, ngọc nữ đình đám của màn ảnh vẫn giữ nguyên sức hút của một biểu tượng nhan sắc Việt.