Ngoài nước hoa, Huấn Hoa Hồng còn bán những sản phẩm gì?

Bùi Xuân Huấn, tức “Huấn Hoa Hồng” (sinh năm 1985), là người dùng mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhân vật này thường xuyên xuất hiện trong các video livestream, từ hoạt động từ thiện đến khoe siêu xe, cuộc sống xa hoa, thu hút hàng chục triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Cùng với việc xây dựng hình ảnh cá nhân, Huấn và vợ còn sử dụng mạng xã hội như một kênh bán hàng.

Lượng traffic giúp Huấn thu về cả tỷ đồng

Trang Fanpage Facebook cá nhân của Huấn sở hữu hơn 3,7 triệu lượt theo dõi. Kênh TikTok thu hút từ 5,9 - 6 triệu người đăng ký, trong khi kênh YouTube cá nhân đạt khoảng 336.000 người theo dõi với tổng lượt xem tích lũy lên tới hơn 117,9 triệu lượt.

Kênh Youtube của Huấn Hoa Hồng - Ảnh chụp màn hình

Mỗi bài viết trên Facebook thường xuyên ghi nhận từ 36.000 - 81.000 lượt tương tác, trong khi các video ngắn trên TikTok dễ dàng đạt hàng triệu lượt xem.

Số lượng người truy cập khổng lồ này mang lại nguồn thu trực tiếp từ quảng cáo thụ động và các hợp đồng tài trợ. Kênh YouTube với gần 118 triệu lượt xem tích lũy ước tính đem về doanh thu AdSense khoảng vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng mỗi năm, theo Tuổi Trẻ.

Nước hoa, mỹ phẩm

Nước hoa, mỹ phẩm là những mặt hàng xuất hiện thường xuyên trong các buổi livestream của vợ chồng Huấn.

Charme Perfume là một trong những thương hiệu thường xuyên xuất hiện trong hoạt động bán hàng của Huấn.

Nước hoa là một trong những mặt hàng kinh doanh chính của Huấn Hoa Hồng - Ảnh: huanhoahong.me

Trên các kênh bán hàng, nhiều sản phẩm được giới thiệu với mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Những buổi livestream bán hàng của Huấn thường thu hút lượng người theo dõi lớn. Ngoài trực tiếp giới thiệu, chốt đơn, Huấn còn kết hợp với một số người nổi tiếng trên mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.

Đáng chú ý nhất là Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group, thành lập tháng 2/2022, có vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng. Trong đó, Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng (55% vốn), giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật, theo Dân Trí.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, song hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bán sách "Đệ nhất kiếm tiền"

Tháng 7/2020, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính Bùi Xuân Huấn 15 triệu đồng đối với hành vi "đã tự biên tập, xuất bản hai cuốn Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản", báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Đồng thời, Bùi Xuân Huấn cũng bị phạt thêm 2,5 triệu đồng cho hành vi bán 2 cuốn sách nói trên khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Quyết định xử phạt cũng nêu rõ không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như thu giữ do người vi phạm đã tự tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Huấn Hoa Hồng quảng cáo bán sách trên Fanpage - Ảnh: FBNV

Trước đó từ ngày 16/6/2020, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã làm việc với Huấn Hoa Hồng để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc xuất bản, phát hành các cuốn sách Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kiếm tiền online.

Tại cơ quan công an, Bùi Xuân Huấn khai nhận nội dung sách là do cóp nhặt trên mạng xã hội, sau đó chỉnh sửa một số câu chữ rồi gắn tên “Nhà xuất bản SG” vào bìa trang sách, đăng bán công khai trên mạng xã hội với giá 799.000đ/bộ mà không thông qua các cấp.

Thực phẩm tăng cường sinh lý

Theo báo Công Thương, trước đây Huấn từng bán thuốc

trên trang website: huanhoahong.info có quảng cáo các sản phẩm tăng cường sinh lý như: 20 Power, Đế linh đan, Man up, Rocket 1h, Tinh hàu biển OB, Titan Gel Gold, Viên uống Mãnh lực khang, Viên uống Penirum A+, Xtrazex – Viên sủi sinh lý nam giới của Nga.

Hiện nay website này đã không còn tồn tại.

Doanh nghiệp cây cảnh

Huấn "Hoa Hồng" còn góp vốn thành lập Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP (xã Gia Lâm, TP Hà Nội). Công ty được thành lập vào tháng 4/2024, do ông Đặng Hoàng Anh Chiến (SN 1985) làm Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật, theo Dân Trí.

Huấn Hoa Hồng check-in tại vườn tùng

Ngành nghề chính của doanh nghiệp là bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh, hàng lưu niệm, hàng đan lát... trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)...

Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, ông Đặng Hoàng Anh Chiến và Bùi Xuân Huấn mỗi người góp 4 tỷ đồng (tương đương 44,44% vốn góp mỗi người), Nguyễn Thị An Trang và Phạm Thị Ngọc Linh mỗi người góp 500 triệu đồng (5,55% vốn góp mỗi người).

Thời điểm tháng 5/2024, Huấn "Hoa Hồng" cũng đăng tải hình ảnh, video khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại Hoài Đức (Hà Nội).

Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất, doanh nghiệp này đã thông báo giải thể từ tháng 5. Cụ thể, ngày 19/5, Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính Hà Nội) đã có văn bản thông báo về việc doanh nghiệp giải thể.

Lý do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn trong công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác, khách hàng.