Ngoại hình nam giáo viên thể dục bị tiết lộ, dư luận rần rần đến nỗi thầy phải chuyển trường

Ngoại hình ngày nay ngày càng trở nên quan trọng, những người có diện mạo ưa nhìn thường được yêu thích hơn cả trong cuộc sống lẫn công việc. Thậm chí, một số người còn không ngại phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cao nhan sắc của mình. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp tréo ngoe, gặp rắc rối chỉ vì quá nổi bật về vẻ ngoài.

Tại Đông Hoản (Trung Quốc), một thầy giáo thể dục trẻ trung và điển trai bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí bị một số phụ huynh "phàn nàn" vì ngoại hình quá nổi bật. Thầy còn rất trẻ, có lẽ vì yêu thích thể thao nên thầy giữ được vóc dáng rất cân đối, hơn nữa nhìn thoáng qua còn giống một ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí. Một số cư dân mạng còn hài hước bình luận rằng, nếu hồi đi học mình cũng có thầy giáo đẹp trai như vậy, có lẽ đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng.

Không lạ gì khi các nữ sinh trong lớp mỗi lần học thể dục lại hét vang, thậm chí chỉ cần đi ngang sân thể dục cũng không kiềm được mà quay đầu nhìn. Có em còn "theo đuổi" thầy một cách cuồng nhiệt.

Bất đắc dĩ, nhà trường buộc phải điều chuyển công tác của thầy. Ban đầu thầy dạy thể dục ở bậc THPT, nhưng vì nữ sinh quá say mê, dễ xảy ra những tình huống khó kiểm soát, nên thầy được chuyển xuống dạy THCS.

Điều này dẫn tới những ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, nếu chỉ vì ngoại hình đẹp mà bị "chê" và buộc phải nhận quyết định điều chuyển, liệu có công bằng. Một số người bênh vực cho rằng, ngoại hình là yếu tố bẩm sinh, không phải lỗi của giáo viên và việc đánh giá năng lực hay quyết định công tác nên dựa vào chuyên môn, chứ không phải diện mạo.

Họ lập luận rằng nếu để ngoại hình trở thành lý do điều chuyển thì chẳng khác nào biến nó thành "khuyết điểm" thay vì một lợi thế có thể khai thác tích cực trong giảng dạy.

Ngược lại, cũng có phụ huynh lo ngại rằng sự chú ý quá mức của học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi nhạy cảm, có thể làm giảm tập trung vào việc học. Đối với họ, việc điều chuyển giáo viên là biện pháp phòng ngừa rủi ro, nhằm giữ môi trường học tập ổn định và hạn chế những tác động ngoài ý muốn.

Giáo viên có ngoại hình ưa nhìn, tác động tích cực ra sao?

Ngoại hình nổi bật có thể khiến một số học sinh mất tập trung, nhưng chẳng lẽ không có lợi ích nào sao? Câu trả lời rõ ràng là "có".

Giúp học sinh hứng thú học tập hơn

Nếu gặp một giáo viên có ngoại hình ưa nhìn, học sinh thường muốn được thầy/cô chú ý. Khi đó, cách tốt nhất để thu hút sự chú ý là nâng cao thành tích học tập. Khi kết quả học tốt, học sinh sẽ nhận được sự công nhận, và nhờ vậy mà tình yêu học tập được nuôi dưỡng, dù mục đích ban đầu có thể chỉ là để "lấy lòng" thầy/cô.

Làm gương tốt cho học sinh

Một giáo viên có ngoại hình đẹp thường cũng chú ý giữ gìn hình ảnh bản thân. Điều này sẽ ảnh hưởng tích cực đến học sinh, khiến các em chú ý hơn đến tác phong, ăn mặc gọn gàng, không luộm thuộm. Đồng thời, thầy/cô cũng có thể truyền đạt cho các em một quan niệm thẩm mỹ đúng đắn rằng cái đẹp không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ thần thái, tác phong và phẩm chất bên trong.

Dù vậy, ngoại hình chỉ là một lợi thế ban đầu. Điều quyết định học sinh có thực sự yêu thích và tôn trọng giáo viên hay không vẫn nằm ở chuyên môn, phương pháp giảng dạy và khả năng truyền cảm hứng. Một giáo viên giỏi sẽ khiến học sinh nhớ mãi, không phải vì họ đẹp, mà vì họ đã để lại những giá trị học tập và nhân cách bền lâu.



