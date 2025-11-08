Quảng Ninh vốn là điểm du lịch nổi tiếng về biển và đảo, với di sản thế giới Vịnh Hạ Long, bãi biển Bãi Cháy, Cô Tô, Quan Lạn… Thế nhưng ít ai biết rằng, chỉ cách Hạ Long hơn 100km, có một vùng núi hoang sơ, hùng vĩ, đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm – Bình Liêu, nơi được mệnh danh là “Sa Pa thu nhỏ” của miền Đông Bắc, hay nhiều người nhận xét cảnh như trong phim.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Bình Liêu là huyện miền núi biên giới nằm ở cực Đông Bắc của tỉnh, giáp Trung Quốc, có đường biên dài 48km. Toàn huyện rộng hơn 475km², địa hình chủ yếu là núi non trùng điệp, khí hậu quanh năm mát mẻ, trong lành. Nơi đây còn có những ngọn núi cao trên 1.000m như Cao Xiêm (1.429m) – đỉnh cao nhất Quảng Ninh – và Cao Ba Lanh (1.113m), tạo nên khung cảnh núi rừng hùng vĩ không kém các tỉnh vùng Tây Bắc.

Có một vùng núi ở Quảng Ninh rất khác biệt, đó là Bình Liêu (Ảnh IViVu)

Vào mùa thu – đặc biệt tháng 10 đến tháng 11, Bình Liêu khoác lên mình tấm áo trắng bồng bềnh của mùa cỏ lau, thời điểm được xem là đẹp nhất trong năm. Báo Quảng Ninh mô tả: “Cuối tháng 10 đến hết tháng 11 là lúc cỏ lau nở rộ, phủ trắng các triền núi, sườn đồi và cung đường biên giới”. Cảnh sắc ấy khiến nhiều du khách ví nơi đây như “thước phim vùng biên” sống động giữa đại ngàn.

Hành trình “săn mùa cỏ lau” và chinh phục “sống lưng khủng long”

Biểu tượng nổi bật nhất của Bình Liêu là “sống lưng khủng long” – con đường mòn nhỏ dẫn lên hai cột mốc biên giới 1302 và 1305. Từ trên cao nhìn xuống, con đường uốn lượn giữa hai sườn núi như sống lưng một chú khủng long khổng lồ, bao quanh bởi cỏ lau trắng muốt đung đưa trong gió.

Báo Nhân Dân miêu tả: “Vào mỗi độ cuối thu, những triền cỏ lau trải dài miên man dọc theo cung đường biên giới khiến Bình Liêu trở thành điểm đến lý tưởng của du khách”. Du khách thường chọn trekking nhẹ khoảng 2-3km để đến đỉnh cột mốc, nơi có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh vùng biên giới Việt – Trung.

Sống lưng khủng long và mùa lau là điểm nổi bật nhất ở BÌnh Liêu, đẹp nhất vào tháng 11 (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Theo du khách Đinh Lê Tuấn Phong (Hà Nội) được Báo Quảng Ninh trích dẫn: “Xem ảnh nhiều rồi nhưng mãi giờ mới được đứng giữa cánh đồng cỏ lau rộng mênh mông ở Bình Liêu. Phải nói là quá đẹp, như lạc vào một bức tranh”.

Tháng 11 cũng là thời điểm lượng khách đổ về Bình Liêu tăng mạnh. Báo Tiền Phong thống kê, chỉ riêng tháng 10/2024, huyện đón hơn 38.000 lượt khách, tăng hơn 113% so với cùng kỳ năm trước. Còn theo Báo Quảng Ninh, 9 tháng đầu năm 2023, Bình Liêu đã thu hút hơn 80.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 37 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2022.

Ảnh du khách cập nhật tại Bình Liêu (Ảnh Aki Lan)

Trải nghiệm bản làng, thác nước và săn mây vùng biên

Không chỉ có mùa lau, Bình Liêu còn hấp dẫn bởi vẻ đẹp của ruộng bậc thang, bản làng và thác nước. Cách trung tâm huyện không xa là thác Khe Vằn, con thác ba tầng giữa rừng xanh mát, nơi du khách có thể tắm suối, picnic hoặc chụp ảnh check-in. Ngoài ra, núi Cao Ly là điểm săn mây lý tưởng, đặc biệt vào sáng sớm, khi sương giăng phủ kín đồi núi, tạo nên khung cảnh lãng đãng như chốn bồng lai.

Nếu muốn tìm hiểu văn hóa địa phương, du khách có thể ghé bản Sông Moóc hoặc bản Nà Làng – nơi sinh sống của người Tày, Dao, Sán Chỉ. Hơn 96% dân số Bình Liêu là đồng bào dân tộc thiểu số, nên mỗi chuyến ghé thăm là cơ hội để khám phá đời sống, phong tục, lễ hội vùng cao. Báo VietnamPlus cho biết: “Bình Liêu đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong mùa du lịch thấp điểm, nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hoá dân tộc đặc trưng”.

Gần Bình Liêu còn có suối và có cả những bản làng giàu văn hóa (Ảnh Lữ hành Việt Nam)

Còn với du khách ưa mạo hiểm, đỉnh Cao Xiêm – “nóc nhà Quảng Ninh” – là hành trình trekking đáng thử. Từ trung tâm thị trấn đến chân núi mất khoảng 40 phút đi xe, sau đó là cung đường leo dài 6-7km xuyên rừng. Đổi lại, phần thưởng là tầm nhìn bao quát vùng biên, những dải cỏ lau trắng và mây trời lồng lộng.

Vào tháng 11 này, khi mùa cỏ lau đang vào độ đẹp nhất, chỉ cần một chuyến đi ngắn từ Hạ Long hay Hà Nội, du khách sẽ được tận hưởng một Quảng Ninh rất khác – không có sóng biển, mà có mây trời, núi biên, và khung cảnh như trong phim.