Ngô Thanh Vân đưa con gái đi mua đồ ăn, dân tình đua nhau hỏi về chi tiết đáng lo

"Sao mũi bị bầm, trán bị bầm rồi? Quậy quá mà", một người dùng bình luận.

"Lá ngọc cành vàng nhà người ta cũng bị ngã như con mình nè", một người khác viết.

"Em Gạo bị té tội chưa kìa", một bình luận khác.





Đến thời điểm hiện tại, Ngô Thanh Vân chưa đưa ra phản hồi về "những điểm lạ" trên gương mặt bé Gạo.





Tuy vậy, nhiều phụ huynh cho rằng bé Gạo đang ở tuổi hiếu động vì vậy việc bé bị ngã và bầm tím trên gương mặt là chuyện thường thấy và dễ hiểu. Dù bố mẹ trông coi cẩn thận đến cỡ nào cũng khó tránh được.

Nhiều dân mạng cho rằng bé Gạo đang ở tuổi hiếu động nên việc vấp ngã là khó tránh khỏi.





Trong chuyến trở về Na Uy - quê ngoại của bé Gạo, Ngô Thanh Vân cùng chồng đưa con gái nhỏ - bé Gạo - tận hưởng những ngày nghỉ bên gia đình. Mới tròn 1 tuổi, cô bé nhanh chóng trở thành tâm điểm với những khoảnh khắc đời thường đáng yêu.





Ngô Thanh Vân cho biết con gái đặc biệt thích bánh mì, đến mức cô hài hước gọi bé là "Trần Thị Bánh Mì". Trong các bữa ăn, bé còn tự cầm bánh mì, chấm sốt và vui vẻ thưởng thức.





Không chỉ mê ăn, bé Gạo còn có khả năng ngủ rất dễ dàng, dù đang trên xe hay trong lúc cả gia đình di chuyển theo lịch trình. Chuyến đi vì thế cũng trở thành dịp để Ngô Thanh Vân và Huy Trần lưu lại thêm nhiều kỷ niệm cùng con gái tại quê ngoại.





Gia đình Ngô Thanh Vân ở Na Uy.





Từ kinh nghiệm đưa con gái nhỏ về Na Uy, Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ một lưu ý dành cho các bậc phụ huynh khi đưa trẻ đi du lịch, đặc biệt là đi nước ngoài.





Cô cho rằng cha mẹ nên chuẩn bị sẵn quần áo và những vật dụng cần thiết cho con ngay từ nhà, bởi khi đến nơi, việc tìm mua đồ phù hợp cho trẻ có thể mất thêm thời gian và chi phí.





Dù phải mang theo khá nhiều hành lý, sự chuẩn bị kỹ càng giúp gia đình chủ động hơn trong quá trình chăm sóc con, nhất là khi di chuyển đến những nơi không thuận tiện mua sắm.





Đó cũng là lý do vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần mang tới 5 vali đồ đạc trong chuyến đi Na Uy. Mẹ bỉm U50 cho biết phần nhiều là đồ đạc của bé Gạo.