Ngô Thanh Vân đã dừng lại

Mới đây, 1 đoạn clip bất ngờ viral khi đặt ra nghi vấn sự nghiệp giải trí ở Việt Nam của Ngô Thanh Vân đã hoàn toàn chấm dứt. Ngô Thanh Vân đã gây dựng cho mình kho tàng phim ảnh đồ sộ trải dài hơn 2 thập kỷ. Tuy nhiên, 3 tác phẩm gần nhất là Song Lang, Trạng Tí Phiêu Lưu Ký và Thanh Sói - được đầu tư tâm huyết nhất, nhận nhiều lời khen nhất - lại là những tác phẩm mang về kết quả thương mại kém khả quan nhất.

"Đế chế" của Ngô Thanh Vân thất thủ

Năm 2018, Ngô Thanh Vân tham gia sản xuất Song Lang, bộ phim của đạo diễn Leon Lê được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh Việt giàu giá trị nghệ thuật nhất thập niên. Bộ phim gây tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế, nhận vô số lời khen từ giới phê bình nhờ cách tái hiện văn hóa cải lương Nam Bộ, phần hình ảnh chỉn chu cùng câu chuyện giàu cảm xúc. Trên Rotten Tomatoes, Song Lang hiện vẫn giữ mức đánh giá rất cao từ giới phê bình. Nhiều cây bút quốc tế mô tả đây là tác phẩm "đẹp về thị giác", "tinh tế" và "đầy chất thơ".

Thế nhưng, chất lượng không tỷ lệ thuận thành doanh thu phòng vé. Song Lang chỉ thu về khoảng 5 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với kinh phí sản xuất được công bố khoảng 20 tỷ đồng. Đây được xem là một thất bại đáng tiếc, dù bộ phim được nhìn nhận như một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt đương đại.

Ba năm sau, Ngô Thanh Vân tiếp tục đặt cược vào Trạng Tí Phiêu Lưu Ký. Nhiều bài review ghi nhận đây là tác phẩm chỉn chu, dễ xem, phù hợp với đối tượng thiếu nhi, được đầu tư công phu về bối cảnh và mỹ thuật. Trong ngày đầu công chiếu, Trạng Tí Phiêu Lưu Ký cho thấy những tín hiệu vô cùng khả quan khi thu về 6 tỷ đồng. Song, vì diễn biến dịch COVID-19 leo thang, khiến bộ phim phải dừng chiếu và rời rạp với 17 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, Ngô Thanh Vân tung ra quân bài lớn nhất của mình: Thanh Sói. Đây là phần tiền truyện của Hai Phượng, đồng thời cũng là dự án hành động được đầu tư quy mô hàng đầu điện ảnh Việt thời điểm đó. Phim được đánh giá cao ở phần hành động, kỹ thuật dàn dựng và tham vọng xây dựng một "vũ trụ hành động" Việt Nam. Sau khi phát hành quốc tế trên Netflix, bộ phim còn nhận thêm nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nước ngoài.

Nhưng một lần nữa, doanh thu lại không đứng về phía Ngô Thanh Vân. Thanh Sói chỉ bỏ túi chưa tới 25 tỷ đồng trong khi kinh phí sản xuất được cho là lên tới khoảng 46 tỷ đồng, trở thành một trong những cú lỗ lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Chính Ngô Thanh Vân sau đó cũng thừa nhận bản thân từng rơi vào trạng thái thất vọng và muốn từ bỏ sau kết quả không như mong đợi của bộ phim.

Bởi sau Thanh Sói vào cuối năm 2022, Ngô Thanh Vân gần như không còn xuất hiện với tư cách nhà sản xuất hay ngôi sao của bất kỳ dự án điện ảnh Việt Nam nào. Studio68 - công ty sản xuất do cô sáng lập, từng đứng sau nhiều dự án như Tấm Cám, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Trạng Tí Phiêu Lưu Ký, Thanh Sói... - cũng ngừng cập nhật thường xuyên trên fanpage từ đầu năm 2023. Không còn những thông báo casting, không còn những dự án điện ảnh mới được hé lộ, cũng không còn những kế hoạch xây dựng thương hiệu phim Việt quy mô lớn như trước.

Showbiz Việt không còn giữ chân được Ngô Thanh Vân

Nhìn lại ba dự án tiêu biểu nhất trong giai đoạn hậu Hai Phượng, có thể thấy ba bộ phim có ba hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng dẫn đến cùng một kết quả. Ngô Thanh Vân liên tục đặt cược vào những dự án khó nhằn, tốn kém và nhiều tham vọng hơn mặt bằng chung của thị trường. Và thị trường đã không đáp lại những canh bạc ấy theo cách cô mong muốn.

Kể từ sau Thanh Sói, sự nghiệp của Ngô Thanh Vân dường như chuyển sang một hướng khác. Trong ba năm gần đây, cô xuất hiện trong The Creator - bom tấn khoa học viễn tưởng của Hollywood và tiếp tục góp mặt trong The Old Guard 2 của Netflix. Dù vẫn theo đuổi nghệ thuật, trọng tâm không còn nằm ở điện ảnh Việt như trước.

Đó là lý do khiến nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: liệu Ngô Thanh Vân có đang âm thầm rút lui? Có lẽ chưa. Cô chưa tuyên bố giải nghệ. Cô cũng chưa chính thức tuyên bố khép lại Studio68.

Nhưng nếu nhìn vào thực tế, điều mà khán giả đang chứng kiến không chỉ là sự biến mất của một ngôi sao, mà là sự im lặng kéo dài của một nhà làm phim từng mang trong mình rất nhiều tham vọng. Ngô Thanh Vân từng là một trong số ít nghệ sĩ sẵn sàng bỏ tiền, bỏ thời gian và cả danh tiếng để theo đuổi những dự án vượt khỏi công thức an toàn của phòng vé.

Có lẽ điều đáng tiếc nhất là việc một trong số ít nhà sản xuất dám đầu tư cho những dự án khác biệt của điện ảnh Việt hiện vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bài toán khó nhất: làm sao để một bộ phim vừa được giới chuyên môn khen ngợi, vừa chạm đến số đông khán giả đại chúng.