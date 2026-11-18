3 tháng sau khi đón sinh nhật 1 tuổi, bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã bắt đầu làm quen và đi học ở trường mầm non. Hành trình đi học ở trường mầm non của cô bé thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải video tiết lộ về quãng thời gian chọn trường mầm non cho con gái. Vợ chồng nữ diễn viên đã cho con đi học thử tại 10 trường mầm non quốc tế quanh khu vực Thảo Điền trước khi quyết định cho con vào học chính thức.

"Đả nữ màn ảnh" cho biết từ 18-24 tháng tuổi não bộ của trẻ phát triển nhanh và liên tục hình thành và củng cố các kết nối dây thần kinh thông qua trải nghiệm. Chính vì vậy, Ngô Thanh Vân không muốn con bỏ lỡ giai đoạn phát triển quý giá này, dù trước đó cô từng dự định đợi Gạo tròn 2 tuổi mới cho bé đi học mầm non.

Ngô Thanh Vân đã cho con gái học thử ở 10 trường mầm non trước khi đưa ra quyết định.

Nữ diễn viên tiết lộ 5 tiêu chí khi chọn trường mầm non cho con gái đó là con cần học tập thông qua vui chơi, không đơn thuần chỉ là chơi cho vui, thứ hai trẻ được tự do nhưng phải có nguyên tắc.

Thứ ba, giáo viên dạy ở trường phải thực sự kiên nhẫn và hiểu tâm lý của trẻ, thứ tư, môi trường phải tạo cơ hội vận động và tương tác xã hội mỗi ngày. Và cuối cùng, trường cần tôn trọng nhịp thích nghi của từng em bé.

Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân tiết lộ muốn cho con đi học mầm non trước 2 tuổi vì nhìn thấy sự háo hức, vui vẻ của con gái khi đi học.

Bé Gạo ngoan ngoãn, hòa nhập tốt khi học thử ở trường mầm non.

Trước đó, vào ngày thứ 2 đầu tuần, bé Gạo khiến nhiều người bất ngờ vì thái độ ngoan ngoãn, vui vẻ khi tới trường mầm non. Đây cũng là điều khiến vợ chồng nữ diễn viên cảm thấy yên tâm và vui vẻ mỗi khi đưa con đi học.

Diễn viên Ngô Thanh Vân đón con gái đầu lòng, bé Gạo, vào ngày 9/8/2025, ở tuổi 46. Từ khi làm mẹ, cô dành nhiều thời gian tìm hiểu kiến thức nuôi dạy trẻ, được cư dân mạng ưu ái gọi là phụ huynh "hệ học thuật".

Ngô Thanh Vân đã đọc hơn 30 cuốn sách về chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ trong những năm đầu đời.

Nữ diễn viên tiết lộ đã đọc hơn 30 cuốn sách về chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ trong năm đầu đời của con, với mong muốn thấu hiểu từng giai đoạn phát triển của bé. Vợ chồng cô cũng rất kỹ lưỡng trong việc chăm sóc Gạo, từ xây dựng lịch sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng đến những nguyên tắc khi tiếp xúc với trẻ.

Thậm chí, cả hai còn lập bảng gồm 8 quy tắc nghiêm ngặt, dán ngay trong phòng của con để người thân và bảo mẫu tuân thủ. Bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, Ngô Thanh Vân còn trực tiếp theo dõi quá trình ăn dặm, sinh hoạt và phát triển của bé, cho thấy sự đầu tư chu đáo của nữ diễn viên trong hành trình lần đầu làm mẹ.



