Con gái Ngô Thanh Vân diện đồ chuẩn miền Tây đi học sáng thứ 2, thái độ khiến bao mẹ xin vía

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh bé Gạo đi lớp mầm non vào buổi sáng thứ 2.

Cô bé diện set đồ chuẩn gái miền Tây, thêm cặp tóc trên đầu rất duyên. Biết mình chuẩn bị đi học, bé Gạo đã đến hôn má chào tạm biệt ba Huy Trần. Đến lớp, cô bé ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của cô giáo, cất giày dép gọn gàng và nói lời chào tạm biệt mẹ.

Nhìn bé Gạo ngoan ngoãn khi đi lớp mầm non, nhiều mẹ đã xuýt xoa khen ngợi bé và "xin vía" để em bé nhà mình đi lớp ngoan như vậy.

Bé Gạo xếp giày dép ngăn nắp, chào tạm biệt mẹ trước khi vào lớp.

"Gạo dạn dĩ và hiểu chuyện ghê, biết gọn gàng, hôn mẹ và bye mẹ thật dễ thương.Cháu bà 2 tuổi đi học còn gào khóc đòi về với mẹ", một người dùng mạng bình luận.

"Sao mà Gạo ngoan dữ vậy, đi học mà không khóc luôn", một người viết.

Con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần - bé Gạo - khiến nhiều người thích thú khi bắt đầu hành trình đến trường ở độ tuổi hơn 1 tuổi.

Trong những ngày đầu làm quen với môi trường mầm non, cô bé gây ấn tượng bởi sự dạn dĩ, ngoan ngoãn và tinh thần hào hứng khám phá mọi thứ xung quanh.

Bé Gạo hơn 1 tuổi được khen ngoan ngoãn và dạn dĩ.

Không hề mè nheo hay khóc nhè như nhiều em bé khác, Gạo nhanh chóng hòa nhập với lớp học, vui vẻ chơi đùa và tương tác cùng các bạn. Đặc biệt, những biểu cảm lanh lợi cùng phản ứng đáng yêu của cô bé khiến mẹ Ngô Thanh Vân không khỏi bất ngờ và tự hào.

Bé Gạo đi học ngoan ngoãn, tự tin khiến nhiều người thích thú và dành lời khen. Đây cũng là một dấu mốc đáng nhớ khi cô bé bắt đầu làm quen với môi trường mới và có thêm những trải nghiệm đầu đời.

Sinh con đầu lòng ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân dành nhiều tâm huyết cho hành trình làm mẹ, từ việc tìm hiểu kiến thức nuôi dạy trẻ đến chuẩn bị từng món đồ nhỏ cho con.

Sinh con đầu lòng ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân dành nhiều tâm huyết cho hành trình làm mẹ, từ việc tìm hiểu kiến thức nuôi dạy trẻ đến chuẩn bị từng món đồ nhỏ cho con.

Cùng ông xã Huy Trần, cô đọc sách, học hỏi kinh nghiệm và lựa chọn cách nuôi con khoa học nhưng không quá áp đặt, để bé Gạo được tự do khám phá thế giới qua những trải nghiệm đầu đời.

Dù chăm sóc con rất kỹ lưỡng, nữ diễn viên vẫn chú trọng rèn tính tự lập, bình tĩnh đồng hành khi con tập đi, tập nói và làm quen với mọi thứ xung quanh. Cô cũng từng trải qua không ít vất vả khi nuôi con bằng sữa mẹ, thức trắng nhiều đêm và cố gắng vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu.

Ngô Thanh Vân đã đọc rất nhiều sách nuôi dạy con để bắt đầu làm mẹ.

Có thể thấy, ở tuổi làm mẹ không còn quá trẻ, Ngô Thanh Vân vẫn luôn chủ động học hỏi, kiên nhẫn và dành nhiều tình yêu thương để con gái phát triển khỏe mạnh, tự tin theo cách riêng.

Từ ngày đón bé Gạo chào đời, Ngô Thanh Vân dần vắng bóng tại các sự kiện giải trí để dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm và chăm sóc con gái.

Nữ diễn viên cũng không ngần ngại chia sẻ những thay đổi sau sinh mà bản thân phải đối mặt như rối loạn hormone, thường xuyên mất ngủ và gần như không có thời gian riêng.

May mắn, cô luôn có ông xã Huy Trần bên cạnh san sẻ việc chăm con. Anh đảm nhận nhiều công việc như tắm bé, thay tã, ru con ngủ, giúp vợ vơi bớt áp lực trong hành trình làm mẹ. Vì thế, Ngô Thanh Vân không tiếc lời khen ngợi chồng và hài hước gọi anh là "ông bố của năm".