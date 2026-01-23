Đồng sáng lập Facebook vốn gắn liền với những con số lớn. Điều đó không chỉ đúng với khối tài sản ròng ước tính gần 222 tỷ USD, mà dường như còn đúng với lượng khí thải carbon ngày càng phình to từ lối sống xa hoa, phóng túng của vị tỷ phú. Có lẽ không ai từng chính thức đặt ra quy tắc rằng “càng giàu thì lượng phát thải càng lớn”, nhưng với Mark Zuckerberg, điều đó dường như đang trở thành một đặc quyền ngầm.

Theo dữ liệu từ Yacht CO₂ Tracker, Zuckerberg — hiện 40 tuổi — đã sử dụng chiếc siêu du thuyền Launchpad trị giá khoảng 300 triệu USD với tần suất vượt xa mức “hợp lý” nếu xét dưới góc độ môi trường. Launchpad liên tục di chuyển qua Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, để lại một “dấu chân carbon” đáng kể: khoảng 1.170 tấn CO₂ được thải ra chỉ trong một giai đoạn hoạt động.

Những con số này không chỉ lớn — chúng thực sự gây choáng váng. Chỉ trong một ngày, lượng khí thải của Launchpad tương đương với lượng phát thải carbon cả năm của khoảng 800 người Mỹ trung bình, bị “nén” lại trong vòng 24 giờ. Xét về nhiên liệu, lượng khí thải đó đủ để đổ đầy xăng cho khoảng 250 chiếc ô tô gia đình của người Mỹ trong suốt một năm.

Đáng chú ý, đây thậm chí chưa phải là các chuyến đi thuần túy phục vụ mục đích giải trí. Con số 1.170 tấn CO₂ chỉ phản ánh khoảng một tháng di chuyển của Launchpad cùng tàu hỗ trợ Wingman đời cũ (nay đã được bán và đổi tên thành Kalm ), cũng như “món đồ chơi” mới nhất — chiếc U81 trị giá 100 triệu USD, hiện đã được đổi tên thành Wingman . Phần lớn quãng đường trong giai đoạn này là hành trình từ Địa Trung Hải tới các xưởng sửa chữa và bảo dưỡng.

Nếu tính đầy đủ các chuyến du ngoạn mùa hè, lượng phát thải còn cao hơn đáng kể. Gia đình Zuckerberg — bao gồm vợ ông, Priscilla, cùng ba cô con gái — đã trải qua một mùa hè trên biển với hải trình kéo dài từ Svalbard ở Na Uy, xuống Hy Lạp, dọc theo Riviera Pháp, trước khi cập bến khu bảo dưỡng siêu du thuyền tại La Ciotat. Sau đó, các tàu lại quay đầu, và chiếc du thuyền Feadship dài gần 387 feet bắt đầu hành trình vượt Đại Tây Dương. Tất cả đều được phản ánh rõ ràng trong các số liệu nhiên liệu và khí thải CO₂ khổng lồ nói trên.

Có lẽ, khi người ta nói các ông trùm công nghệ “để lại dấu ấn trong mọi việc họ làm”, thì không chỉ là dấu ấn về công nghệ, tài sản hay quyền lực — mà đôi khi, đó còn là dấu ấn carbon in hằn lên môi trường, lớn đúng như quy mô khối tài sản mà họ sở hữu.

Du thuyền Launchpad có sức chứa 26 khách trong 13 cabin, được trang bị gần như mọi tiện nghi xa xỉ. Từ sân trực thăng, bể bơi, bể sục ngoài boong, spa, phòng xông hơi, phòng gym cho tới khu quan sát — tất cả đều hiện diện. Nhưng nghịch lý ở chỗ, điểm gây ấn tượng mạnh nhất của Launchpad lại không nằm ở sự hào nhoáng đó, mà nằm ở thứ ít được khoe khoang nhất: bình nhiên liệu.

Dung tích nhiên liệu của Launchpad vào khoảng 423.000 lít — một con số đủ để hé lộ quy mô tiêu thụ khổng lồ ẩn sau vẻ ngoài bóng bẩy. Bên dưới thân tàu là một hệ thống động cơ cực kỳ mạnh mẽ: bốn động cơ diesel MTU 20V 4000 M93, mỗi động cơ tạo ra khoảng 5.230 mã lực. Nhờ đó, chiếc siêu du thuyền do Feadship chế tạo, với tổng dung tích 5.528 GT, có thể đạt tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ và tốc độ hành trình khoảng 16 hải lý/giờ. Ở chế độ tiết kiệm nhiên liệu, tàu có tầm hoạt động lên tới 6.000 hải lý, đủ khả năng vượt đại dương mà không cần dừng tiếp nhiên liệu.

Với một siêu du thuyền có kích thước như vậy, con số 24 hải lý/giờ là rất ấn tượng. Nhiều du thuyền dài từ 300 đến 325 feet thường chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 17–18,5 hải lý/giờ. Chẳng hạn, chiếc Aquarius dài 302 feet chỉ đạt khoảng 17 hải lý/giờ, còn Vava II dài 315 feet vận hành ở mức 18,5 hải lý/giờ. Sự so sánh này cho thấy Launchpad thực sự mạnh đến mức nào khi cả bốn động cơ cùng hoạt động.

Về mặt lý thuyết, tầm hoạt động 6.000 hải lý cho phép Launchpad di chuyển đường dài với mức tiêu thụ tối ưu. Nhưng thực tế dường như không phải vậy. Theo một bài đăng trên BlueSky, chỉ trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 11, con tàu đã tiêu thụ khoảng 449.500 lít nhiên liệu — tức là nhiều hơn cả một bình nhiên liệu đầy. Việc ghé qua Gibraltar nhiều khả năng chỉ nhằm mục đích tiếp nhiên liệu, trước khi con tàu tăng tốc tối đa để trở về nhà.

Theo các nguồn tin từ truyền thông quốc tế, chi phí để đổ đầy nhiên liệu cho siêu du thuyền này thường rơi vào khoảng 250.000 USD cho mỗi lần tiếp nhiên liệu đầy bình khi tàu dừng ở các điểm đổ xăng như Gibraltar. Với mức giá nhiên liệu biển khoảng 600 USD/tấn đối với loại dầu diesel lưu huỳnh thấp, việc đổ đầy bình nhiên liệu 423.000 lít của Launchpad có thể tiêu tốn trên 6,5–7 tỷ đồng chỉ cho một lần “đổ xăng”.﻿

Sau khoảng hai tháng rưỡi nằm tại xưởng, Launchpad rõ ràng đã “nôn nóng” rời đi. Khu bảo dưỡng siêu du thuyền tại La Ciotat được cho là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh bóng và tối ưu mọi hệ thống để con tàu đạt hiệu suất cao nhất. Với một chiếc Feadship sáu tầng đồ sộ như vậy, công việc bảo dưỡng được thực hiện nhờ cần cẩu Atlas 4.300 tấn, kết nối trực tiếp với ụ khô dài 656 feet, được thiết kế riêng cho các siêu du thuyền dài từ 260 đến 394 feet. Tại đây, Launchpad có thể được kéo hoàn toàn lên bờ, để lộ toàn bộ thân tàu, bảo dưỡng hệ thống ổn định và xử lý toàn bộ các hạng mục dưới nước chỉ trong một lần.

Lý do Mark Zuckerberg đưa tài sản xa xỉ trị giá 300 triệu USD của mình tới “spa siêu du thuyền” này là quá rõ ràng: hiệu quả, toàn diện và hoàn hảo. Nhưng cái giá phải trả không chỉ là tiền — mà còn là dấu ấn môi trường khổng lồ mà mỗi chuyến đi để lại.

Với những người bình thường như chúng ta — những người không sở hữu siêu du thuyền trăm triệu USD — cách duy nhất để “trải nghiệm” mức tiêu thụ nhiên liệu đó là lái một chiếc ô tô gia đình của Mỹ quãng đường khoảng 2,9 triệu dặm, tương đương 116 vòng quanh Trái Đất, gói gọn trong chỉ 32 ngày. Nghe thôi đã thấy mệt.

Thành thật mà nói, đứng trước phép so sánh ấy, người ta dễ hiểu vì sao nhiều người sẽ chọn… làm tỷ phú trên một chiếc siêu du thuyền sang trọng, thay vì ngồi sau vô lăng suốt hàng triệu dặm đường.

Theo: Luxury Launches, Business Insider