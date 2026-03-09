Ngô Kinh hạnh phúc như đứa trẻ khi nhận lì xì từ người bà 103 tuổi: Trong nhà có người già là có một báu vật

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã lan truyền một đoạn video vô cùng đáng yêu và ấm áp của gia đình nam tài tử Ngô Kinh và bà xã Tạ Nam. Không phải những pha võ thuật mãn nhãn hay những dự án điện ảnh bom tấn, chính khoảnh khắc bình dị của tình thân gia đình đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả.

Món quà bất ngờ và phong bao lì xì của "cậu nhóc" 50 tuổi

Trong một chuyến đi đến Hợp Phì quay phim, đúng dịp sinh nhật lần thứ 103 của bà nội Tạ Nam, Ngô Kinh đã không bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự hiếu thuận. Ngay tại sự kiện giao lưu, nam diễn viên đã mời đông đảo khán giả cùng nhau hướng về ống kính, đồng thanh hô to: "Chúc bà sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào!" . Anh cẩn thận ghi lại khoảnh khắc tràn đầy năng lượng này để gửi về làm quà tặng bà.

Nhận được đoạn video chúc thọ, cụ bà 103 tuổi vô cùng vui vẻ và xúc động. Để đáp lại tấm lòng của cậu cháu rể, bà đã đặc biệt chuẩn bị một phong bao đỏ chót để "mừng tuổi" lại Ngô Kinh.

Hình ảnh được ghi lại khiến người xem không khỏi bật cười thích thú. Một Ngô Kinh luôn gắn liền với hình tượng "nam thần hành động" oai phong lẫm liệt trên màn ảnh, nay lại hơi cúi người, khép nép và kính cẩn dùng hai tay đón nhận phong bao lì xì từ người bà kính yêu. Trên môi anh nở nụ cười bẽn lẽn không khác gì một cậu bé ngoan ngoãn vừa được người lớn thưởng quà. Ngay sau khi nhận lì xì, anh chàng đã lập tức đưa lại cho bà xã Tạ Nam khiến không khí gia đình càng thêm rộn rã.

Hạnh phúc trân quý nhất là tuổi ngũ tuần vẫn được yêu thương như một đứa trẻ

Đoạn video đã khiến vô số cư dân mạng động lòng. Dù Ngô Kinh có là một đại hiệp uy phong lẫm liệt trên màn ảnh đến đâu, thì trong mắt người bà trăm tuổi, anh vẫn luôn là đứa trẻ cần được chở che, yêu thương và lo lắng. Một phong bao lì xì nhỏ bé, thứ nó mang theo không phải là mệnh giá tiền bạc, mà là lời chúc bình dị nhất, sự nương tựa sâu sắc nhất của bậc trưởng bối, và cũng là tình thân lay động lòng người nhất thế gian.

Người xưa có câu: "Trong nhà có người già, như có một bảo vật". Cụ bà đã hơn 100 tuổi mà vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, vẫn có thể tự tay trao phong bao lì xì cho con cháu, đó chính là phúc phần lớn nhất của một gia đình.

Ngô Kinh và Tạ Nam

Trong tình yêu của người lớn tuổi, ranh giới tuổi tác hoàn toàn bị xóa nhòa. Dù ta có thành tựu bao lớn, địa vị bao cao, chỉ cần người lớn trong nhà vẫn còn đó, ta sẽ luôn có một chốn lui về, một nơi nương náu bình yên, nơi chứa đựng hơi ấm thuần khiết nhất.

Khoảnh khắc này cũng giúp chúng ta nhận ra rằng: Hạnh phúc trân quý nhất trên đời tột cùng chẳng phải là công thành danh toại. Hạnh phúc giản đơn là khi đã bước qua dốc bên kia cuộc đời, vẫn có người coi bạn như một đứa trẻ để cưng chiều. Đó là món quà vô giá của việc trân trọng những tháng ngày khi còn có nhau, để thấm thía một điều giản dị: Chỉ cần có nhau là nhà.