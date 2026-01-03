Nghiên cứu: Tại sao nhiều thiên tài lại nghèo trong khi người bình thường lại rất giàu? Harvard đã có câu trả lời sau gần một thế kỷ

Nhiều người tin rằng chỉ số thông minh (IQ) xuất chúng là tấm vé vàng dẫn đến sự giàu sang, nhưng nghiên cứu kéo dài gần một thế kỷ của Đại học Harvard đã chứng minh trí tuệ cảm xúc và các mối quan hệ mới là "biến số" thực sự tạo nên khối tài sản bền vững.

Trong suốt hơn 80 năm theo dõi cuộc đời của 268 sinh viên, các nhà nghiên cứu tại Harvard nhận thấy một sự thật thú vị: những người có chỉ số IQ cực cao (trên 150) không hề có thu nhập vượt trội so với những người có IQ ở mức trung bình khá (từ 110 đến 115). Trí thông minh logic chỉ là điều kiện cần để bắt đầu, nhưng nó thường đạt đến ngưỡng bão hòa rất nhanh trong thực tế kinh doanh và sự nghiệp. Khi bước vào đời thực, khả năng xử lý các con số hay lý thuyết suông không còn là yếu tố tiên quyết để tạo ra dòng tiền.

Ảnh minh họa: Happy/ Xiaohongshu

Thực tế, những người quá thông minh đôi khi lại gặp khó khăn trong việc thăng tiến vì họ quá tin vào tố chất bẩm sinh của mình. Họ có xu hướng làm việc độc lập, khó tiếp thu ý kiến từ người khác và dễ nản chí khi kết quả không đạt được sự hoàn hảo như ý muốn. Ngược lại, những người có mức IQ vừa phải nhưng biết nỗ lực và kiên trì lại thường đi được quãng đường dài hơn. Họ hiểu rằng thành công là một quá trình tích lũy chứ không phải là một cú nhảy vọt nhờ vào thiên bẩm.

Những "mỏ neo" thực sự của sự thịnh vượng

Giáo sư Robert Waldinger, giám đốc hiện tại của nghiên cứu, đã đúc kết rằng những người thành công nhất và giàu có nhất không phải là những kẻ độc hành thông minh, mà là những người có khả năng xây dựng các mối quan hệ sâu sắc. Sự giàu có trong dài hạn tỷ lệ thuận với khả năng thấu cảm và sự ổn định trong các kết nối xã hội. Một người bình thường nhưng biết cách lắng nghe, tạo dựng lòng tin và kết nối mọi người lại với nhau thường nhận được nhiều cơ hội kinh doanh và sự hỗ trợ hơn một thiên tài nhưng cao ngạo.

Khả năng kiểm soát cảm xúc và sự ấm áp trong giao tiếp giúp họ xây dựng được những mạng lưới cộng sự trung thành và bền vững. Trong thế giới kinh tế hiện đại, gần như không ai có thể làm giàu một mình. Những người biết cách dung hòa các mối quan hệ không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tinh thần minh mẫn để quản lý khối tài sản đó. Trái lại, nhiều thiên tài vì thiếu hụt kỹ năng xã hội đã rơi vào cảnh cô độc, dẫn đến những quyết định đầu tư sai lầm hoặc bị đào thải khỏi các tổ chức lớn.

Ảnh minh họa: Sasha Freemind/ Unsplash

Nghiên cứu của Harvard cũng chỉ ra rằng "sự tận tâm" và "khả năng chịu đựng nghịch cảnh" (AQ) là những chỉ báo chính xác hơn nhiều cho sự giàu có so với điểm số ở trường đại học. Những cá nhân có khả năng tự kỷ luật cao, biết trì hoãn sự sung sướng để theo đuổi mục tiêu dài hạn, cuối cùng lại là những người nắm giữ các vị trí lãnh đạo cao cấp. Họ không sợ thất bại và coi mỗi lần vấp ngã là một bài học để tinh chỉnh chiến lược của mình.

Việc rèn luyện tính cách từ nhỏ, như tinh thần trách nhiệm với những việc nhỏ nhất và khả năng đứng dậy sau khó khăn, đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên cho sự thành công. Những người giàu có bền vững thường sở hữu một bộ kỹ năng mềm vững chắc, giúp họ thích nghi nhanh chóng với những biến động của thị trường. Họ không dựa vào bằng cấp để chứng minh giá trị, mà dùng kết quả thực tế và sự kiên định để khẳng định vị thế của mình trong xã hội.

Cha mẹ nên làm gì?

Thay vì chỉ chạy đua đầu tư vào các lớp học thêm IQ hay những chứng chỉ học thuật đắt đỏ, cha mẹ nên dành thời gian nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và lòng kiên trì cho con. Hãy tạo điều kiện để trẻ được giao tiếp, học cách giải quyết xung đột với bạn bè và thực hành việc hoàn thành các mục tiêu nhỏ một cách kỷ luật mỗi ngày. Những kỹ năng này tuy không hiển thị trên bảng điểm nhưng lại là nền tảng vững chắc nhất để trẻ tự xây dựng sự nghiệp sau này.

Ảnh minh họa: Pexels

Cuối cùng, sự giàu có thực sự mà nghiên cứu Harvard đúc kết không chỉ nằm ở con số trong tài khoản ngân hàng, mà nằm ở một cuộc đời có ý nghĩa và các mối quan hệ chất lượng. Dạy con trở thành một người "có giá trị" trước khi thành một người "có tiền" chính là cách đầu tư thông minh và bền vững nhất. Một đứa trẻ biết yêu thương, biết kiên nhẫn và biết cách kết nối với thế giới sẽ luôn tìm thấy con đường dẫn đến sự thịnh vượng, dù xuất phát điểm của chúng có thể rất bình thường.