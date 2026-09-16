Nghiên cứu phát hiện: Thứ tự sinh tác động đến tính cách của con bạn, tuy nhiên tỷ lệ chỉ nhỏ bằng này thôi!

Một cuộc tranh cãi nhỏ giữa hai bà mẹ tại khuôn viên chung cư vô tình chạm đúng vào định kiến bấy lâu của nhiều gia đình: "Con đầu ngốc nghếch, con thứ khôn lanh".

Một người than thở đứa con đầu 8 tuổi hễ bị nhắc nhở là cãi lại, bướng bỉnh đến mức khó bảo; trong khi đứa thứ hai mới 4 tuổi đã miệng ngọt như mía lùi, hễ thấy mẹ nghiêm giọng là nhanh nhảu nịnh nọt để tránh phạt. Người kia lập tức phản bác rằng đó chỉ là trường hợp cá biệt, bởi đứa con lớn nhà mình hiền lành như cừu non, còn đứa thứ hai mới ngang ngạnh, không thể quy chụp mọi tật xấu lên đầu con thứ.

Cuộc tranh luận đời thường này thực chất chạm đến một đề tài mà giới tâm lý học đã nghiên cứu hơn một thế kỷ qua. Năm 2025, các nhà nghiên cứu Canada công bố công trình về thứ tự sinh quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS), khảo sát hơn 700.000 người. Kết quả cho thấy kinh nghiệm dân gian phần nào có cơ sở, nhưng không hoàn toàn đúng tuyệt đối.

Khi "chiếc ngai vàng" của con cả lung lay

Alfred Adler là một trong những nhà tâm lý học đầu tiên đặt nền móng nghiên cứu về ảnh hưởng của thứ tự sinh. Bản thân ông sinh năm 1870 và là con thứ hai trong gia đình, vì thế ông có góc quan sát rất sâu sắc về tâm lý của con đầu lòng. Trước khi các em chào đời, con cả luôn là tâm điểm chú ý duy nhất của cả nhà, là nhân vật chính trong từng trang album và tựa như một "vị vua nhỏ".

Thế nhưng khi đứa thứ hai cất tiếng khóc chào đời, vị trí độc tôn ấy lập tức lung lay.

Theo Adler, con cả rơi vào tình thế bị tước đoạt vị thế quyền lực. Nhằm giành lại tình cảm quen thuộc, đứa trẻ thường có xu hướng bắt chước người lớn, nỗ lực trở thành người gìn giữ nguyên tắc và trật tự, thậm chí mang tâm lý bảo thủ muốn nắm quyền. Nếu cảm thấy nỗ lực bất thành và không nhận đủ sự thấu hiểu, trẻ rất dễ chuyển sang trạng thái phản kháng, trở nên gai góc, bướng bỉnh và nảy sinh tâm lý phòng vệ với mọi người xung quanh.

Nghiên cứu trên 700.000 người năm 2025 củng cố thêm góc nhìn của Adler bằng dữ liệu định lượng: con đầu lòng quả thực có xu hướng hướng ngoại, ý thức trách nhiệm cao và sẵn sàng tiếp nhận điều mới hơn.

Sự bướng bỉnh thường thấy ở những đứa con đầu không đơn thuần là nét tính nết xấu, mà là cơ chế tâm lý tự vệ. Việc cãi lời hay không chịu nhượng bộ đôi khi là nỗ lực vụng về để níu giữ sự chú ý từng thuộc về riêng mình. Trẻ cố chấp duy trì trật tự cũ hay gồng mình gánh vác trách nhiệm cũng chỉ vì muốn dùng sự hiểu chuyện để đổi lấy sự ghi nhận từ cha mẹ.

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Nghệ thuật sinh tồn và sự nhạy bén của con thứ

Trái ngược với hoàn cảnh của con cả, Adler nhận định con thứ sở hữu một tâm thế hoàn toàn khác biệt khi bước vào gia đình. Vì người anh, người chị đi trước đã nắm giữ vị thế mẫu mực, đứa trẻ sinh sau buộc phải tự tìm kiếm lối đi riêng để khẳng định sự hiện diện của mình, tựa như đang trong một cuộc đua không ngừng hoàn thiện kỹ năng để bứt phá.

Dữ liệu khảo sát năm 2025 lượng hóa điều này khi chỉ ra rằng những đứa trẻ sinh ở vị trí giữa đạt điểm số cao nhất ở hai phẩm chất: "thành thật - khiêm tốn" và "tính hòa nhã, sẵn sàng hợp tác", vượt trội hơn cả con đầu lẫn con út. Gia đình càng đông con, sự chênh lệch này càng rõ nét.

Sự khéo léo, linh hoạt thường thấy ở con thứ không phải sự giảo hoạt bẩm sinh, mà là một chiến lược thích ứng tự nhiên được tôi luyện trong môi trường cạnh tranh. Phía trước có tấm gương của con cả để quan sát và rút kinh nghiệm, bản thân lại chưa từng độc chiếm toàn bộ nguồn lực chăm sóc, đứa trẻ sinh sau sớm học được cách đọc vị cảm xúc của người lớn để điều chỉnh hành vi sao cho có lợi nhất.

Nếu sự kiên định của con đầu đóng vai trò như chiếc mỏ neo nguyên tắc vững chãi, thì sự linh hoạt của con thứ lại mang đến tính mềm dẻo, giúp gia đình vận hành hài hòa và bớt đi sự cứng nhắc.

Thứ tự sinh chỉ là khuynh hướng, ứng xử mới là bản chất

Dù các quan sát tâm lý rất sinh động, giới khoa học vẫn đưa ra những cảnh báo thận trọng. Năm 2015, nghiên cứu phối hợp giữa Đại học Leipzig và Đại học Mainz (Đức) trên hơn 20.000 người tại Mỹ, Anh và Đức (công bố trên PNAS) khẳng định thứ tự sinh không tạo ra thay đổi mang tính quyết định hay lâu dài đối với năm nét tính cách cốt lõi: hướng ngoại, ổn định cảm xúc, hòa nhã, tận tâm và cởi mở. Con đầu có thể nhỉnh hơn con thứ khoảng 1 đến 2 điểm IQ, nhưng cách biệt này không tạo nên sự phân hóa đáng kể trong đời sống thực tế.

Giáo sư tâm lý học Brent Roberts (Đại học Illinois) thẳng thắn nhận định mức độ tác động của thứ tự sinh lên tính cách chỉ khoảng 0,02% - một tỷ lệ quá khiêm tốn để có thể quy chụp thành số phận hay bản tính bất biến. Chính Adler lúc sinh thời cũng nhấn mạnh rằng sự phát triển nhân cách của một đứa trẻ chịu sự chi phối của vô số biến số phức tạp, không thể chỉ lý giải gói gọn qua việc ai sinh trước, ai sinh sau.

Trở lại câu chuyện tranh cãi giữa các bậc phụ huynh, thực tế cách hành xử của con cái phần lớn bắt nguồn từ chiếc gương phản chiếu cách cha mẹ đối đãi.

Con đầu sẽ bớt gai góc nếu người lớn biết cách trấn an rằng sự ra đời của một đứa em không hề làm suy giảm vị trí của con trong lòng gia đình. Con thứ cũng không cần phải gồng mình dùng chiêu trò lấy lòng nếu nhận được sự quan tâm độc lập, đủ đầy từ sớm. Khi người lớn vội vã gắn mác "đứa lớn bướng bỉnh" hay "đứa bé tinh ranh", chính chiếc nhãn dán định kiến ấy mới là tác nhân đẩy các con vào đúng kịch bản đó.