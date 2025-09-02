Theo Science Alert, các nhà nghiên cứu từ Đại học Augusta (Mũ) đã theo dõi 1.031 người có độ tuổi trung bình 65 trong 5 năm. Một nửa nhóm này được bổ sung 2.000 IU vitamin D mỗi ngày, nửa còn lại dùng giả dược.

Các tình nguyện viên được đo độ dài của telomere khi bắt đầu, sau 2 năm và sau 4 năm nghiên cứu.

Việc tiếp xúc vừa đủ với ánh nắng giúp cơ thể tổng hợp phần lớn lượng vitamin D cần thiết - Ảnh minh họa: Helin Loik-Tomson

Telomere là chuỗi lặp lại của các cặp base tạo thành cấu trúc nằm ở đầu của nhiễm sắc thể, giống như một cái nắp có chức năng bảo vệ DNA bên trong.

Trong quá trình tế bào phân chia, telomere sẽ ngắn dần lại. Khi telomere trở nên quá ngắn, tế bào sẽ ngừng phân chia hoặc chết đi.

Vì vậy, chiều dài của telomere thường được coi là một chỉ số phản ánh tuổi thọ tế bào và tuổi sinh học của cơ thể.

Sau thời gian được theo dõi trong nghiên cứu mới, telomere của nhóm được bổ sung vitamin D được bảo tồn dài hơn 140 cặp base so với nhóm còn lại.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy telomere tự nhiên ngắn lại khoảng 460 cặp base trong một thập kỷ.

Vì vậy, kết quả nói trên cho thấy vitamin D giúp ngăn ngừa lão hóa rất mạnh mẽ, vì DNA được bảo vệ tốt sẽ giúp chống lại các vấn đề sức khỏe thường gặp do tuổi tác.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng telomere cực dài cũng có thực sự có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh.

Do đó, việc bổ sung vitamin D nên vừa phải. Trong nghiên cứu nói trên, mức vitamin D được áp dụng cao hơn nhiều so với mức khuyến nghị hiện tại là 600 IU cho người dưới 70 tuổi và 800 IU cho người cao tuổi.

Vì vậy, đối với người bình thường, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên bổ sung vitamin D theo khuyến nghị của bác sĩ. Khuyến nghị thường được đưa ra khi bạn thuộc đối tượng dễ thiếu vitamin D, ví dụ như đã cao tuổi hoặc có tình trạng sức khỏe đặc biệt.

Đối với hầu hết mọi người, vitamin D có thể được bổ sung an toàn thông qua việc tiếp xúc vừa đủ với ánh nắng mặt trời, ăn thực phẩm giàu vitamin D như các loại cá béo (cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi...), dầu gan cá, lòng đỏ trứng, nấm...