Phòng ngủ của bạn sáng đến mức nào khi bạn ngủ? Đó có phải là ánh sáng đèn đường xuyên qua rèm cửa, ánh sáng đỏ từ tivi ở chế độ chờ, hay ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại? Bác sĩ phục hồi chức năng Đài Loan (Trung Quốc) Wang Siheng dẫn lời một nghiên cứu mới từ năm 2025 cảnh báo rằng những nguồn sáng dư thừa tưởng chừng vô hại này có thể đang âm thầm gây hại cho hệ tim mạch của bạn. Nghiên cứu cho thấy những người tiếp xúc với ánh sáng mạnh hơn vào ban đêm có nguy cơ suy tim tăng 56% và nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng 47%.

Theo trang ETToday, nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA Network Open đã phân tích dữ liệu từ gần 90.000 người tham gia tại Ngân hàng Sinh học Vương quốc Anh (UK Biobank). Những người tham gia đeo cảm biến ánh sáng trên cổ tay trong một tuần, ghi chép tỉ mỉ khoảng 13 triệu giờ dữ liệu tiếp xúc ánh sáng thực tế, và được theo dõi trong 9,5 năm để quan sát mối liên hệ giữa tiếp xúc ánh sáng và bệnh tim mạch.

Kết quả nghiên cứu thật đáng ngạc nhiên! So với nhóm có môi trường ban đêm tối nhất, nhóm có ánh sáng ban đêm sáng nhất thì:

- Nguy cơ suy tim tăng 56%.

- Nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng 47%.

- Nguy cơ mắc bệnh động mạch vành tăng 32%.

- Nguy cơ rung nhĩ tăng 32%.

- Nguy cơ đột quỵ tăng 28%.

Tiến sĩ Wang Siheng tiếp tục chỉ ra rằng điều này cho thấy mối quan hệ "liều lượng - phản ứng" rõ ràng, có nghĩa là càng tiếp xúc nhiều với ánh sáng vào ban đêm, nguy cơ mắc bệnh càng cao, và không chỉ ánh sáng mạnh nhất mới nguy hiểm. Ngay cả sau khi điều chỉnh các biến số như tuổi tác, giới tính, tập thể dục, hút thuốc, uống rượu và chế độ ăn uống, mối liên hệ này vẫn có ý nghĩa thống kê.

"Vấn đề không chỉ là ngủ không ngon giấc!". Nhiều người tin rằng ngủ với đèn bật sáng có hại vì họ không thể ngủ được, nhưng Wang Siheng cho biết sau khi các nhà nghiên cứu điều chỉnh thêm về thời lượng và hiệu quả giấc ngủ, họ nhận thấy mối liên hệ với hầu hết các bệnh tim mạch vẫn có ý nghĩa thống kê. Nói cách khác, mặc dù ngủ không ngon giấc giải thích một phần vấn đề, nhưng tác động của ánh sáng đối với cơ thể không nên bị đánh giá thấp.

Về việc liệu việc tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời vào ban ngày có lợi hay không, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời vào ban ngày ban đầu dường như có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn, nhưng mối liên hệ này biến mất sau khi điều chỉnh theo mức độ vận động, cho thấy rằng lợi ích của việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể đến từ thực tế là "những người thích tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường năng động hơn".

Mặc dù nghiên cứu quan sát này chưa thể chứng minh mối quan hệ nhân quả (do các yếu tố gây nhiễu như rối loạn giấc ngủ ở người làm ca đêm), Wang Siheng vẫn khuyến nghị người dân nên kiểm soát môi trường ngủ của mình một cách hợp lý dựa trên bằng chứng về nhịp sinh học. Ông đề xuất các biện pháp đơn giản: "Sử dụng rèm chắn sáng, tắt các thiết bị điện tử không cần thiết và tránh ánh nắng trực tiếp". Tuy nhiên, ông đặc biệt nhắc nhở rằng đối với người cao tuổi cần phòng tránh té ngã, vẫn nên bật đèn ngủ vì lý do an toàn.