Ăn trứng sai cách vào buổi sáng vừa lãng phí dinh dưỡng, vừa gây hại cho cơ thể: Ai cũng có thể từng mắc những sai lầm này

Ăn trứng vào bữa sáng là thói quen của rất nhiều người bởi trứng giàu dinh dưỡng, chứa protein, vitamin, chất béo và khoáng chất, lại có giá thành rẻ, chế biến nhanh, được xem như “một kho dinh dưỡng” tiện lợi. Tuy nhiên, không ít người đang ăn trứng sai cách, khiến giá trị dinh dưỡng bị giảm đáng kể, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khi ăn trứng vào buổi sáng.

Thích ăn trứng chiên

Đập trứng vào chảo dầu, chiên vàng hai mặt là đã có ngay một món ăn rất hấp dẫn. Tuy nhiên cách ăn này không nên áp dụng thường xuyên. Nếu trở thành thói quen mỗi sáng, nó có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Khi chiên, nhiệt độ dầu thường rất cao khiến một phần dinh dưỡng trong trứng bị mất đi, đồng thời tạo thêm nhiều chất béo. Nếu thường xuyên ăn trứng chiên nhiều dầu sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và khiến cơ thể vô tình nạp vào lượng lớn calo và chất béo. Ngoài ra, nếu không kiểm soát tốt nhiệt độ, phần viền trứng dễ bị cháy xém và sinh ra các chất có hại.

Thích ăn trứng lòng đào

Bên cạnh trứng chiên, nhiều người thích trứng lòng đào vì mềm mịn, giữ được “vị nguyên bản” và cho rằng dinh dưỡng được bảo toàn tốt hơn.

Thực tế không phải vậy. Trứng có thể chứa vi khuẩn như Salmonella. Nếu không được nấu chín hoàn toàn, các vi khuẩn này sẽ không được tiêu diệt. Việc ăn trứng lòng đào có thể gây đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và các vấn đề đường ruột. Đặc biệt với nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu như người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ lại càng cao hơn. Vì vậy, nên ăn trứng chín kỹ như trứng luộc hoặc trứng hấp để đảm bảo an toàn và giữ được dinh dưỡng tốt.

Ăn quá nhiều trứng

Nhiều người nghĩ “ăn càng nhiều càng bổ” nên thường ăn tới 3 - 4 quả trứng vào buổi sáng. Đây là một quan niệm sai lầm.

Dù trứng giàu dinh dưỡng nhưng khả năng hấp thụ của cơ thể là có giới hạn. Ăn quá nhiều không chỉ gây lãng phí mà còn làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận, dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Đối với phần lớn người trưởng thành mỗi ngày ăn từ 1 - 2 quả trứng là đủ đáp ứng nhu cầu cơ thể.

Chỉ ăn mỗi trứng

Một số người vì tiện lợi hoặc muốn giảm cân nên chỉ ăn trứng cho bữa sáng. Tuy nhiên, trứng chủ yếu cung cấp protein, gần như không có tinh bột và chất xơ. Nếu chỉ ăn trứng bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói, ảnh hưởng đến hiệu quả học tập và làm việc buổi sáng.

Ngoài ra, ăn trứng khi bụng đói khiến protein bị chuyển hóa thành năng lượng, làm giảm hiệu quả hấp thụ. Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm còn có thể gây khó tiêu. Tốt nhất nên kết hợp trứng với các thực phẩm khác như sữa, bánh mì, rau củ, trái cây để cân bằng dinh dưỡng và duy trì cảm giác no lâu hơn.

Không ăn lòng đỏ

Có một hiểu lầm khá phổ biến khiến nhiều người cho rằng lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol nên không tốt cho sức khỏe và chỉ ăn lòng trắng. Tuy nhiên dù lòng đỏ có chứa cholesterol, nhưng phần lớn cholesterol trong cơ thể được tự tổng hợp, còn lượng nạp từ thực phẩm không gây ảnh hưởng quá lớn.

Hơn nữa, lòng đỏ trứng còn chứa lecithin, vitamin A, vitamin D cùng các khoáng chất như sắt, kẽm. Nếu bỏ lòng đỏ đồng nghĩa với việc loại bỏ phần dinh dưỡng quý giá nhất của quả trứng, gây ra một sự lãng phí không đáng có.

Trứng là một thực phẩm quen thuộc nhưng cách ăn lại quyết định rất nhiều đến lợi ích sức khỏe. Chỉ cần thay đổi vài thói quen đơn giản, bạn đã có thể tận dụng trọn vẹn giá trị dinh dưỡng mà không lo “ăn bổ thành hại”.





