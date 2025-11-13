Nghiêm trọng: Nam diễn viên nổi tiếng bị bắt, chuyển sự vụ lên Văn phòng Công tố vì đem vũ khí rình rập phụ nữ

Vào ngày 12/11, nam diễn viên Choi Jung Won (cựu thành viên nhóm nhạc UN) đã bị Đồn cảnh sát Jungbu chuyển đến Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul. Nam diễn viên bị bắt hồi tháng 8 vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật Xử phạt Tội rình rập, với hành vi mang vũ khí đến nhà một người phụ nữ mà anh quen biết.

Cảnh sát đã phản ứng bằng cách áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp, cấm Choi Jung Won ở gần nạn nhân trong phạm vi 100 mét ở bất cứ đâu, hoặc sử dụng bất kỳ hình thức liên lạc điện tử nào để liên lạc với cô. Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã chấp thuận yêu cầu này vào ngày 18/8, chỉ 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra.

Phía Choi Jung Won liên tục phủ nhận các cáo buộc, cho rằng đó chỉ là hiểu lầm. Sau khi báo chí đưa tin về vụ việc, nam diễn viên đã bác bỏ thông tin này trên mạng xã hội, gọi đó là mối thù tình bị thổi phồng quá mức: "Nội dung được báo cáo là một mâu thuẫn cá nhân giữa tôi và bạn gái, một cuộc cãi vã nhỏ đã leo thang thành một sự cố. Tôi vô cùng hối tiếc vì sự việc đã bị hiểu lầm do cảm xúc dâng trào, và đã bị bóp méo và đưa tin theo cách không đúng sự thật".

Nam diễn viên Hoàng Hậu Ki cũng phủ nhận chuyện mang vũ khí đến nhà nạn nhân: "Lời cáo buộc rằng tôi đã đe dọa hoặc theo dõi cô ấy bằng vũ khí là hoàn toàn sai sự thật, cả tôi và bạn gái tôi đều phủ nhận những cáo buộc này Chúng tôi dự định sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại những cáo buộc sai trái như vậy trong tương lai". Tuy nhiên đến nay, việc Choi Jung Won bị chuyển sang Văn phòng Công tố cho thấy vụ việc này rất nghiêm trọng, hoàn toàn không phải hiểu lầm như nam diễn viên giải thích.

Đây không phải là lần đầu tiên Choi Jung Won vướng vào tranh cãi. Trước đó, anh từng đối mặt cáo buộc ngoại tình với một phụ nữ đã có chồng, và bị chồng của người phụ nữ này kiện đòi bồi thường 100 triệu won (1,79 tỷ đồng) vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, Choi Jung Won đã phủ nhận cáo buộc và phản tố người chồng tội phỉ báng và đe dọa.

Choi Jung Won sinh năm 1981, ra mắt cùng nhóm nhạc UN vào năm 2000. Sau khi UN tan rã vào năm 2005, anh chuyển hướng diễn xuất, từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoàng Hậu Ki, Healer, The Name, Khách Sạn Bí Mật... Những ồn ào bị tố yêu cùng lúc 2 người đã có gia đình và 3 phụ nữ độc thân đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nam diễn viên.

Nguồn: Koreaboo