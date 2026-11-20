Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) với đa số đại biểu Quốc hội tán thành.

Trước đó, báo cáo tiếp thu, giải trình dự án luật, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung khái niệm trẻ em không nơi nương tựa vào dự thảo luật để bảo đảm áp dụng thống nhất; đề nghị bổ sung trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc vào đối tượng được giải quyết cho làm con nuôi.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Tiếp thu ý kiến, ông Tùng nêu rõ, Chính phủ đã bổ sung khái niệm “trẻ em không nơi nương tựa” vào dự thảo luật, bảo đảm tương đồng với quy định của pháp luật về trẻ em và chỉ những trẻ em không thể hoặc không được sống trong môi trường gia đình gốc thì mới được giải quyết cho làm con nuôi.

Đối với trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha, mẹ hoặc không có người chăm sóc, Chính phủ nhấn mạnh, đây là những trẻ em có nguồn gốc phức tạp, chưa rõ ràng nên việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi không bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý.

Theo quy định của Nghị định số 56/2017 của Chính phủ, những trẻ em này là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và được chăm sóc bằng các hình thức chăm sóc thay thế khác theo quy định của Luật Trẻ em.

Từng vi phạm bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

Về điều kiện của người nhận con nuôi (điều 14 của dự thảo luật), theo Bộ trưởng, có ý kiến đề nghị bổ sung cấm nhận con nuôi đối với người đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, về các hành vi xâm hại trẻ em, người đã từng bị kết án về các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm; đề nghị quy định điều kiện độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo luật đã bổ sung quy định cấm nhận con nuôi đối với người đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, về các hành vi xâm hại trẻ em, người đã từng bị kết án về các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm như tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm, tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Nội dung quan trọng khác, luật được Quốc hội thông qua cũng nghiêm cấm việc lợi dụng nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; ngược đãi, hành hạ con nuôi; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con nuôi; mua, bán trẻ em hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

Luật cũng nghiêm cấm anh, chị, em ruột, anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì nhận nhau làm con nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại, anh, chị, em ruột của ông bà nội, ông bà ngoại nhận cháu làm con nuôi.

Luật được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/32027.