Nghịch lý: Drama đời tư nổ trời, nhưng nam diễn viên này vẫn là "ông hoàng được ngành điện ảnh cưng chiều"

Lee Byung Hun là một trong những nam diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc, nhưng sự nghiệp của anh không hề bằng phẳng. Anh từng vướng nhiều scandal đời tư chấn động – từ bê bối tình ái, cáo buộc ngoại tình đến vụ tống tiền đình đám – khiến hình ảnh bị tổn hại nghiêm trọng. Có thời điểm, công chúng cho rằng anh sẽ khó lòng trở lại hào quang, thậm chí có nguy cơ phải rời bỏ màn ảnh.

Thế nhưng, điều nghịch lý lại xảy ra: Khi công chúng còn hoài nghi, ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc vẫn “cưng” Lee Byung Hun như một báu vật.

Đạo diễn, nhà sản xuất, đồng nghiệp – tất cả đều nể trọng và sẵn sàng đặt cược vào anh. Vì sao lại có sự đối lập như vậy?

Chuộc lỗi bằng tác phẩm thay vì lời biện minh

Khác với nhiều ngôi sao sa lầy trong scandal rồi chìm dần vào quên lãng, Lee Byung Hun chọn cách đối diện khác: Im lặng, không sa vào những tranh cãi đôi co, thay vào đó là làm việc chăm chỉ và chứng minh bản thân bằng tác phẩm.

Từ Inside Men – bộ phim đưa anh trở lại ngôi vương phòng vé, đến Master, Mr. Sunshine hay Emergency Declaration, mỗi vai diễn đều trở thành minh chứng rằng dù đời tư nhiều sóng gió, tài năng của anh vẫn là thứ không thể phủ nhận. Công chúng có thể giận dữ với con người Lee Byung Hun, nhưng khán giả vẫn buộc phải rơi nước mắt, hồi hộp, thậm chí kinh ngạc trước nhân vật mà anh khắc họa.

Cách “chuộc tội” của anh không ồn ào bằng lời xin lỗi liên tục, mà bền bỉ bằng nghệ thuật. Và chính nghệ thuật đã trở thành “chiếc cầu” giúp anh từ chỗ bị xa lánh quay trở lại vị trí không thể thay thế trong làng điện ảnh.

Món hời vượt xa giá trị cát sê

Một nhà sản xuất từng thừa nhận: “Có những diễn viên khiến chúng tôi mừng vì không phải trả cao hơn, nhưng với Lee Byung Hun thì ngược lại – chúng tôi hối hận vì đã không trả đủ. Ngay cả một tỷ won cũng không hề lãng phí cho anh ấy.”

Ở một thị trường điện ảnh cạnh tranh khốc liệt, nơi mỗi dự án đều là canh bạc, Lee Byung Hun là lá bài chắc thắng. Anh không chỉ mang đến một cái tên bảo chứng phòng vé, mà còn trao cho ê-kíp sự tin tưởng rằng bộ phim sẽ đạt chất lượng nghệ thuật cao nhất.

Điểm khiến Lee Byung Hun được lòng ngành điện ảnh chính là sự khiêm nhường hiếm thấy. Dù ở đỉnh cao sự nghiệp, anh nổi tiếng là người không bao giờ lấn át đạo diễn. Với những đạo diễn mới vào nghề, anh vẫn giữ nguyên thái độ: thảo luận kỹ trước khi quay, nhưng một khi bấm máy, tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo.

Trong bối cảnh nhiều ngôi sao hạng A có thể gây áp lực chỉnh sửa kịch bản hay ưu tiên vai trò, sự khiêm nhường của Lee Byung Hun trở thành điều quý giá. Nó cho phép cả ê-kíp tập trung cho nghệ thuật, thay vì vướng vào “cuộc chiến cái tôi”.

Cầu toàn và kỷ luật thép

Lee Byung Hun cũng nổi tiếng bởi sự cầu toàn. Anh lên kế hoạch cho từng ánh mắt, cử chỉ, động tác. Nếu có thay đổi, anh luôn xin phép và tập lại đến khi hoàn hảo. Một đồng nghiệp sau khi làm việc cùng từng thốt lên: “Tôi chưa từng thấy một diễn viên nào như vậy. Ngay cả sau khi dự án kết thúc, ấn tượng về sự chuyên nghiệp của anh vẫn còn nguyên.”

Chính sự nghiêm túc này đã biến vai diễn của anh thành nhân vật sống động, không phải màn trình diễn. Nó cũng là lý do tại sao lớp diễn viên trẻ luôn xem anh như hình mẫu.

Đằng sau vẻ ngoài gai góc và những thị phi đời tư, Lee Byung Hun lại là một đồng nghiệp tử tế trên phim trường. Anh nhớ tên từng thành viên ê-kíp, luôn chủ động chào hỏi, gửi lời cảm ơn sau mỗi cảnh quay. Trong một môi trường áp lực và cạnh tranh, sự quan tâm ấy khiến nhân viên cảm thấy được tôn trọng.

Không ít người đã nói: “Không ai có thể ghét cách làm việc của anh ấy.” Và chính điều này góp phần giữ vững hình ảnh Lee Byung Hun như một “thủ lĩnh thầm lặng” trên phim trường.

Thường thì những gì công chúng yêu thích chưa chắc đã được giới chuyên môn coi trọng, và ngược lại. Nhưng Lee Byung Hun là ngoại lệ hiếm hoi dung hòa cả hai. Khán giả nhớ đến anh qua những vai diễn để đời, còn giới trong nghề tôn trọng anh như một đối tác lý tưởng.

Trên các diễn đàn, khán giả để lại bình luận: “Không ai có thể chê bai tác phẩm của hắn”, “Ngoài diễn xuất tốt, anh còn đối xử rất tử tế với mọi người.” Sự đồng thuận từ cả hai phía – công chúng và đồng nghiệp – là thứ giá trị nhất mà không phải diễn viên nào cũng có được.

Tai tiếng là đời, nhưng sự nghiệp là mãi mãi

Lee Byung Hun có thể là ngôi sao nhiều scandal bậc nhất Hàn Quốc, nhưng anh cũng là diễn viên khiến ngành công nghiệp điện ảnh phải đặt trọn niềm tin. Đời tư nhiều tơi tả, nhưng sự nghiệp của anh lại là minh chứng cho một chân lý: tài năng, kỷ luật và nhân cách trên phim trường có thể cứu một nghệ sĩ khỏi những cú ngã ngoài đời.

Drama có thể vùi dập một ngôi sao, nhưng không thể dập tắt một diễn viên thực thụ. Với Lee Byung Hun, nghệ thuật chính là con đường để làm lại từ đầu – và cũng là lý do khiến anh vẫn được ngành điện ảnh “cưng như cưng trứng” đến tận hôm nay.