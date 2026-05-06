Nghỉ việc lương 10 triệu để bán trái cây gọt sẵn, ngày cao điểm 100 hộp: Cô gái trẻ ở TP HCM kiếm tiền từ điều ai cũng nghĩ đơn giản

Ở độ tuổi 20, khi nhiều người vẫn đang tìm kiếm một công việc ổn định sau khi ra trường, Thanh Thương (sinh năm 2004, hiện đang sống ở TP.HCM) lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác: Nghỉ việc văn phòng với mức lương 10 triệu/tháng để bắt đầu kinh doanh trái cây gọt sẵn. Quyết định ấy không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp, mà còn là hành trình thử thách chính bản thân mình.

"Mình chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ kinh doanh trái cây, mặc dù vậy mình vẫn đang áp dụng những gì mình đã học vào công việc này. Mình muốn đem đến cho khách hàng không chỉ là những hộp trái cây gọt sẵn mà là tâm huyết của mình gửi gắm vào trong đó" - Thương chia sẻ.

Một ngày của Thương bắt đầu từ việc dậy từ 3 giờ sáng đi mua trái cây, sau đó về bắt đầu rửa sạch, cô không gọt trái cây trước, cô chỉ làm khi có khách đặt đơn để giữ cho trái cây luôn tươi ngon. Trái cây gọt xong thì ngâm qua nước đá có thêm chút muối hoặc đường để không bị thâm. Sau đó sắp xếp vào hộp và giao cho khách.

Cô chia sẻ: "Mọi người chỉ thấy những hộp trái cây lung linh mà không thấy 3 giờ sáng dậy đi chợ, 2 tiếng đứng gọt và bóc từng múi bưởi. Công đoạn này không chỉ là cắt gọt mà còn là sáng tạo, mix màu mix vị và đảm bảo mỗi hộp là một tác phẩm".

Một ngày của Thanh Thương bắt đầu từ khi nhiều người còn đang ngủ. 3 giờ sáng, cô đã có mặt tại chợ để chọn từng loại trái cây. Không phải cứ đẹp mắt là được chọn, bởi theo Thương, điều quan trọng nhất là độ ngon. Trái phải chín vừa, có mùi thơm tự nhiên và cầm chắc tay. Sau khi mang về, cô bắt đầu công đoạn rửa sạch, gọt, cắt tỉa, công việc có thể kéo dài hàng giờ liền.

Những hộp trái cây có giá dao động từ 35 - 60k. Có ngày Thương bán được tới 100 hộp, nhưng cũng có ngày chỉ 2-5 đơn lẻ. "Ngày trước đi làm thì đến tháng nhận lương, mọi thứ khá an toàn. Còn bây giờ, bán được bao nhiêu là do mình. Ngày đông khách thì rất vui, còn ngày ít khách thì cũng phải chấp nhận" - Thương chia sẻ.

Đằng sau những hộp trái cây tưởng chừng đơn giản là cả một bài toán kinh doanh không hề nhỏ. Từ chi phí nguyên liệu, bao bì, điện nước cho đến phần trái cây hỏng phải bỏ đi... tất cả đều cần được tính toán kỹ lưỡng.

"Uớc chừng mỗi tuần lãi vài triệu, có ngày nọ bù ngày kia. Nếu so với công việc trước kia thì mình thấy hơn khá nhiều. Mình không bị thụ động trong công việc. Được tự do làm điều mình thích" - Thương tâm sự.

Khó khăn không chỉ dừng lại ở việc cân đối chi phí. Việc chọn trái cây cũng là một thử thách lớn. Không phải lúc nào vẻ ngoài cũng phản ánh đúng chất lượng bên trong. Có những ngày thời tiết xấu, trái cây dễ hỏng, giá nhập lại tăng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ mức giá ổn định để khách hàng có thể tiếp tục ủng hộ.

Khi được hỏi liệu quyết định nghỉ việc văn phòng có phải là đúng đắn hay không, Thanh Thương không đưa ra một câu trả lời cụ thể. Với cô, mỗi người đều có một lựa chọn riêng và không có chuẩn mực chung cho tất cả.

"Áp lực KPI của mình bây giờ là tạo ra hạnh phúc từ những thứ tươi ngon nhất. Mình đã đánh cược sự nghiệp của mình để theo đuổi niềm tin. Vậy nên thay vì hỏi đúng hay sai, hãy để vị giác của bạn trả lời" - Thương nhắn gửi

Hành trình của Thanh Thương không chỉ là câu chuyện bán trái cây, mà là câu chuyện về sự dám thay đổi của một cô gái ở độ tuổi ngoài 20. Mỗi hộp trái cây không chỉ là một bữa ăn, mà còn là sự ủng hộ cho câu chuyện dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình.

