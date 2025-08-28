Chị em văn phòng bỏ tiền triệu mỗi tháng chỉ để ăn hoa quả cắt sẵn - vì sao chọn tiện thay vì rẻ?

Thói quen chi tiêu mới: Hoa quả thay cho trà sữa

Nếu như vài năm trước, dân văn phòng thường tụ tập gọi trà sữa, đồ ăn vặt thì nay xu hướng đã đổi khác: hộp hoa quả cắt sẵn trở thành lựa chọn phổ biến hơn.

Giá cả: 30.000 – 50.000 đồng/hộp, tương đương 1 ly trà sữa nhỏ.

Lợi ích: ít ngọt, giàu vitamin, ăn nhanh, không mất công gọt rửa.

“Ngày nào tôi cũng mua ít nhất một hộp, có hôm còn mua thêm để ăn chiều. Một tháng tính ra hết hơn 1 triệu đồng, nhưng so với trước kia uống trà sữa hay ăn đồ ngọt, thì vẫn thấy hợp lý hơn nhiều” – chị Hồng kể.

Vì sao chị em chọn tiện thay vì rẻ?

1. Thời gian là tiền bạc

Giữa guồng quay công việc, ít ai còn thời gian mua hoa quả, rửa sạch, gọt vỏ rồi mang đi. Chị em văn phòng coi việc bỏ thêm vài chục nghìn mỗi ngày là “chi phí tiết kiệm thời gian”.

2. Sự tiện lợi tại chỗ

Nhiều quầy hoa quả cắt sẵn mở ngay dưới tòa nhà văn phòng hoặc ship qua app trong vòng 15 phút. Ăn xong, bỏ hộp là xong, không lo rác thải trong cốp bàn.

3. Yếu tố sức khỏe

Khác với đồ ăn nhanh, hoa quả mang lại cảm giác “ăn sạch” và cân bằng dinh dưỡng. Đây là điểm cộng khiến nhiều chị em sẵn sàng chi tiêu đều đặn.

Một phép tính nhỏ

- Trung bình một hộp hoa quả: 40.000 đồng

- Ăn 1 hộp/ngày x 22 ngày đi làm = 880.000 đồng/tháng

- Ăn thêm buổi chiều hoặc cuối tuần, dễ dàng cán mốc 1,2–1,5 triệu đồng/tháng

So sánh:

- Trà sữa: 45.000 đồng/cốc x 10 lần = 450.000 đồng

- Hoa quả cắt sẵn: Gấp đôi chi phí, nhưng đem lại cảm giác “đáng” hơn.

Thuận lợi cho người bán, khó khăn cũng nhiều

Chị Thảo, 35 tuổi, chủ một quầy hoa quả cắt sẵn tại quận Cầu Giấy cho biết:

“Khách văn phòng chiếm hơn 70%. Họ ít mặc cả, chỉ cần sản phẩm tươi, sạch và đẹp mắt là quay lại thường xuyên. Nhưng khó nhất vẫn là bảo quản – hôm nào bán chậm thì hoa quả hỏng, coi như mất vốn”.

Một ngày, quầy của chị Thảo bán được khoảng 150–200 hộp, doanh thu gần 6 triệu đồng. Tuy nhiên, để duy trì đều đặn, chị phải dậy từ 4h sáng đi nhập hàng, rồi sơ chế, đóng hộp đến tận trưa.

Có đáng để chi tiêu?

Đặt câu hỏi: 1,2 triệu đồng/tháng cho hoa quả cắt sẵn là lãng phí hay hợp lý?

Nếu so với việc tự mua hoa quả, rửa và cắt ở nhà, rõ ràng tốn kém hơn.

Nhưng nếu tính trên thang đo tiện lợi – sức khỏe – thói quen văn phòng, thì đây lại là khoản chi tiêu “hợp lý để duy trì năng lượng mỗi ngày”.

Chị em văn phòng thường coi đó là “tiền mua sự nhẹ nhàng cho cuộc sống bận rộn”. Như chị Hồng thừa nhận:

“Nếu phải gọt hoa quả mang đi, chắc tôi bỏ luôn. Nhưng vì có sẵn hộp bán ngay dưới tòa nhà, tôi lại duy trì được thói quen ăn trái cây hàng ngày”.

Kết

Kinh doanh hoa quả cắt sẵn đang nở rộ vì đánh trúng nhu cầu tiện lợi của giới văn phòng. Với chị em, đây không chỉ là món ăn vặt, mà là một lựa chọn tiêu dùng thông minh trong bối cảnh bận rộn: bỏ thêm một ít tiền nhưng đổi lại sức khỏe và thời gian.

Và có lẽ, trong chiếc hộp trái cây 40.000 đồng kia, giá trị lớn nhất không nằm ở những miếng xoài, dưa hấu hay nho tươi, mà ở cảm giác “ăn nhanh, gọn, sạch và yên tâm”.