Trong suốt thời gian qua, những chủ đề liên quan tới cân nặng của các thần tượng Kpop đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, 1 đoạn clip ghi lại màn tương tác giữa Hyeri (Reply 1988) và 2 nữ thần tượng đình đám Yena (IZ*ONE) và Chaewon (nhóm LE SSERAFIM) vừa bỗng được chia sẻ rầm rộ trở lại trên các diễn đàn trong sáng 4/3.

Ở đoạn video gây xôn xao, Hyeri đã hỏi về số cân nặng của Yena ở thời điểm đó. Sau khi Yena tiết lộ con số cụ thể, Hyeri bất ngờ nhắc tới Chaewon và thậm chí còn có phát ngôn mang tính body-shaming đối với đàn em nhóm LE SSERAFIM: “Chị có thể nhấc bổng Yena lên, nhưng lại không thể nhấc nổi Chaewon được đâu, 2 đứa chênh nhau 3kg nhé”. Trước ống kính, Chaewon lộ rõ vẻ không được thoải mái khi cân nặng của bản thân bỗng trở thành chủ đề bị bình phẩm, soi mói.

Trên các diễn đàn, netizen gay gắt tố Hyeri đang úp mở chê bai Chaewon thừa cân, không có vóc dáng lý tưởng của 1 idol. Thậm chí có ý kiến còn phê bình mỹ nhân Reply 1988 1 cách thậm tệ: “Sao mọi người lại phải ngạc nhiên như thế nhỉ? Hyeri từ trước đến giờ có bao giờ là kiểu phụ nữ biết ủng hộ phụ nữ đâu”.

Chaewon khó chịu ra mặt khi bỗng dưng bị nhắc tới trong chủ đề nhạy cảm. Ảnh: X

Hyeri hứng “gạch đá” tới tấp vì được cho là body-shaming Chaewon. Ảnh: Naver

Cũng từ đây, Hyeri bất ngờ bị “đào xới” lên loạt lùm xùm thái độ trong quá khứ. Còn nhớ hồi năm 2015, Hyeri và các thành viên khác trong nhóm Girl’s Day đã khiến khán giả khó chịu vì có thái độ thô lỗ, vô lễ và thiếu nhiệt tình với nam MC Choi Koon ở chương trình được phát trên AfreecaTV. Trong quá trình ghi hình, các thành viên Girl’s Day đã phớt lờ câu hỏi của MC Choi Koon và chỉ chằm chằm nhìn vào đồ ăn trên bàn. Thậm chí Hyeri còn bày ra bộ mặt chán nản, khinh thường nam MC ra mặt khi cùng anh trò chuyện. Vụ việc khiến Girl’s Day và cá nhân Hyeri bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Họ phải cúi đầu xin lỗi MC Choi Koon và công chúng để dập tắt vụ việc.

Hyeri (đội mũ) và các thành viên khác trong nhóm Girl’s Day bị chê trách dữ dội vì vô lễ, coi thường MC Choi Koon hồi năm 2015. Ảnh: X

Những tưởng sau phốt thái độ không đúng mực nói trên Hyeri sẽ rút kinh nghiệm, nhưng chỉ sau vài tháng cô lại tiếp tục bị chê trách thiếu tôn trọng nhóm nhạc tiền bối SNSD. Theo đó, Hyeri đã xị mặt không vui, vỗ tay cho có khi SNSD được công bố là người chiến thắng trong chương trình âm nhạc Music Bank.

Hyeri (ngoài cùng bên phải) tỏ thái độ bất kính với SNSD trong 1 chương trình âm nhạc. Ảnh: X

Trước đó, vào năm 2014, Hyeri đã bị người hâm mộ nhóm Beast (hiện tại đổi tên thành HIGHLIGHT) phản ứng quyết liệt vì lối cư xử thiếu tôn trọng đối với tiền bối. Khi ấy, nữ nghệ sĩ đã có ý giễu nhại thành viên Dongwoon (Beast) tại lễ trao giải Melon Music Awards. Trong đoạn video chia sẻ trên mạng, Hyeri đã cố tình bắt chước khi Dongwoon nói “Xin chào, chúng tôi là Beast” trên sân khấu. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục cười đùa và nhại lại với thái độ thiếu tôn trọng tiền bối. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Hyeri có lên tiếng xin lỗi nhưng thái độ của cô trong màn xin lỗi khiến công chúng không hài lòng. Hyeri bị đánh giá thiếu thành khẩn khi cố tỏ ra nũng nịu, đáng yêu trong bức ảnh cúi người xin lỗi.

Sau hàng loạt ồn ào thái độ xuyên suốt sự nghiệp, 1 bộ phận khán giả nhận xét, Hyeri vốn xấu tính, không hề hiền lành như vẻ bề ngoài.

Hyeri khiến người hâm mộ Dongwoon (Beast) “phát hỏa” khi tỏ ra nũng nịu, đáng yêu trong bài đăng xin lỗi sau hành động giễu nhại đàn anh. Ảnh: Naver