Vào tháng 7/2025, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước vụ việc một người đàn ông 38 tuổi họ Tiêu, sống tại Nam Kinh, thường xuyên giả gái và được cộng đồng mạng đặt biệt danh “Hồng Tỷ Nam Kinh”. Người này hẹn gặp nhiều nam giới, bí mật quay lại những cuộc gặp rồi phát tán các video riêng tư lên Internet, con số lên đến 1.691 người đàn ông.

Sau đó, người đàn ông họ Tiêu bị cảnh sát bắt giữ và hình sự tạm giữ để điều tra về hành vi truyền bá vật phẩm đồi trụy. Vụ việc trở thành chủ đề gây chấn động trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bẵng đi hơn 1 năm, mới đây cái tên “Hồng Tỷ Nam Kinh” bất ngờ hot trở lại, từ một bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo các bài đăng được chia sẻ lại, một tài khoản Weibo đăng hình ảnh một người mặc trang phục nữ đang đứng trước gương tại cửa hàng thời trang trong một trung tâm thương mại ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Đi kèm bức ảnh, tài khoản này cho rằng “Hồng Tỷ Nam Kinh” đã xuất hiện trở lại. Người trong ảnh mặc áo họa tiết da báo hở lưng, quần short jean, đi sandal cao gót, để tóc dài và mái bằng, đồng thời cầm một chiếc túi màu be. Gương mặt người này có nhiều nét giống Hồng Tỷ.

Song, người đăng bài cũng chia sẻ thêm rằng thấy người này có ngoại hình giống Hồng Tỷ rồi chụp ảnh và đăng tải, chứ không trực tiếp tiếp cận hoặc xác minh danh tính, có chính xác là Hồng Tỷ hay không. Do đó, chưa có căn cứ để khẳng định người xuất hiện trong ảnh chính là Hồng Tỷ Nam Kinh. Hiện cũng chưa rõ bức ảnh được chụp trong hoàn cảnh nào và danh tính người trong ảnh ra sao. Việc một người có ngoại hình giống nhân vật này cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo FTV News đưa tin, bức ảnh sau đó được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng, kéo theo những bình luận cho rằng “Hồng Tỷ” có thể đã xuất hiện ở Quảng Châu, Trung Quốc sau một năm vắng bóng.

Song, FTV News cũng nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng xác nhận người trong ảnh là Hồng Tỷ. Vì vậy, những thông tin như “Hồng Tỷ tái xuất”, “đã chuyển tới Quảng Châu, Trung Quốc” hay “đã được thả” hiện mới dừng ở mức suy đoán trên mạng xã hội.

Bởi thế, vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen.

Cũng từ đây, vụ việc Hồng Tỷ Nam Kinh hot trở lại. Nhiều người tò mò về cái kết của vụ việc từng gây rúng động mạng xã hội này.

Trở lại thời điểm tháng 7/2025, vụ việc bắt đầu nổi lên sau khi nhiều video riêng tư ghi lại cảnh một người mặc trang phục nữ gặp gỡ các nam giới bị phát tán trên Internet.

Hồng Tỷ từ nam giả nữ để lừa tình.

Nhân vật trong các video được cộng đồng mạng gọi là “Hồng Tỷ”. Hồng Tỷ thời điểm đó 38 tuổi, ở một tỉnh thành khác tại Trung Quốc nhưng đến Nam Kinh thuê phòng trọ nhỏ và sinh sống tại đây. Trước đó, anh có gia đình riêng nhưng đã ly hôn vợ, con đi học ở nước ngoài.

Hồng Tỷ sử dụng tóc giả, trang điểm và trang phục nữ để làm quen với nam giới qua mạng, sau đó hẹn họ đến nơi ở. Các cuộc gặp gỡ sau đó đã bị người này bí mật quay lại và phát tán lên các nền tảng trả phí để kiếm lời.

Tại Cơ quan điều tra, Hồng Tỷ cho hay cảm thấy cô đơn khi sống một mình nên luôn có ý định tìm kiếm người bên cạnh. Lúc này, anh vô tình lướt mạng xã hội thì phát hiện ra rằng khi đóng giả làm phụ nữ, sẽ dễ dàng bắt chuyện với người lạ và được quan tâm, trò chuyện, thậm chí tặng quà.

Từ đó, anh ta bắt đầu hành trình lừa tình. Thủ đoạn là mỗi ngày, Hồng Tỷ đều hóa trang thành phụ nữ, ghi lại cuộc sống thường ngày và đăng lên mạng xã hội, thậm chí chỉnh sửa hình ảnh để tạo vẻ ngoài nữ tính, khiến nhiều người tin đây là một người phụ nữ thực sự.

Người này công khai mình độc thân, muốn tìm bạn đời và không yêu cầu đối phương đưa tiền, chỉ cần mang theo những món quà nhỏ như gạo, sữa, đồ dùng gia đình khi đến gặp. Dù một số người nhận ra những dấu hiệu khác thường về ngoại hình, Hồng Tỷ vẫn thừa nhận mình là nam giả nữ, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục tìm đến vì tò mò hoặc muốn gặp gỡ.

Đến nay, chưa có thông tin công khai về kết quả xét xử, mức án hoặc kết luận cuối cùng đối với Hồng Tỷ sau quyết định hình sự tạm giữ hồi tháng 7/2025. Thông tin chính thức được công bố khi đó chỉ cho biết vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Nguồn: Weibo, FTV News