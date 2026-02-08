Nghỉ Tết đưa con đi NƠI ĐẶC BIỆT này, bạn sẽ ngạc nhiên với sự thay đổi tuyệt vời của con sau đó

Ngày nay, chúng ta đã quen với việc mua sắm online. Rau củ, trái cây chỉ cần vài cú chạm là được giao tận điểm nhận hàng dưới nhà, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Với các bà mẹ, thời gian càng quý hơn vàng: vừa chăm con, vừa kèm học, lại còn đưa đón con đến đủ loại lớp học thêm. Một tay dắt con, một tay xách đồ đi chợ quả thực là tốn thời gian và công sức.

Thế nhưng, điều nhiều cha mẹ bỏ qua là: đi chợ không chỉ là mua thức ăn, mà còn là một lớp học đời sống vô cùng sinh động. Muốn cho con một nền giáo dục tốt hơn, thật ra chỉ cần đưa con đi chợ là đủ.

Tranh thủ những ngày nghỉ Tết này, hãy cùng đưa con đi chợ nhé!

Ảnh minh hoạ

01. Chợ – lớp học thứ hai của trẻ

1 nhà văn từng nói: “Nghe một trăm tiết học mỹ học, không bằng để đứa trẻ tự mình đi bộ trong thiên nhiên một ngày. Giảng một trăm giờ về kiến trúc, không bằng để học sinh chạm tay vào vài thành phố cổ. Dạy một trăm lần kỹ thuật viết văn, không bằng để người viết lấm bẩn ống quần ở chợ".

Câu nói ấy vô cùng thấm thía.

Nếu có thời gian, cha mẹ hãy đưa con đến chợ – một lớp học kiến thức sống khổng lồ. Ở đó có toán học, có bài học cuộc sống, có màu sắc, có con người… bài học nào cũng sinh động, hấp dẫn, khiến trẻ tò mò và ghi nhớ tự nhiên.

1 bà mẹ kể: "Tôi thường xuyên đưa hai con đi chợ. Trong lúc mua bán, trẻ có thể nhận biết màu sắc của rau củ, trái cây, học cộng trừ đơn giản ngay trong đời sống. Thật lòng mà nói, nếu dạy con học toán ở nhà, trẻ dễ thấy chán. Nhưng ở chợ thì khác hẳn. Khi thấy súp lơ, con tròn mắt hỏi: “Sao lại có hai màu vậy mẹ?” Tôi giải thích: màu xanh là bông cải xanh, màu trắng là súp lơ trắng. Con thích loại nào thì mình mua về cùng nấu nhé! Lúc thanh toán, tôi đưa tiền cho con trả, để con tự tính.

Táo cũng có rất nhiều loại: xanh, đỏ, vàng… Tôi để con tự chọn loại mình thích, về nhà cùng nếm thử. Nhờ vậy, con nhớ rất lâu tên gọi và đặc điểm từng loại trái cây.

Nếu tôi đi chợ một mình, chỉ mười mấy phút là xong. Nhưng đi cùng con thì phải mất hơn nửa tiếng. Bù lại, con vô cùng hào hứng, hỏi không ngừng, đôi mắt lúc nào cũng sáng lên vì tò mò. Bởi chợ chính là một lớp học sống động ngoài sách vở".

Ở chợ, trẻ nhìn thấy đủ loại người, đủ chuyện đời – những điều không thể học trong sách giáo khoa. Trẻ biết so sánh giá, biết tính toán chi tiêu, hình thành ý thức về tiền bạc, nuôi dưỡng ham muốn khám phá thế giới và hiểu cuộc sống gần gũi, chân thật là gì.

Giáo dục con đôi khi không cần những bài giảng dài dòng. Chỉ một chuyến đi chợ, một người xa lạ, một tình huống bất ngờ cũng có thể dạy con nhiều điều hiệu quả hơn hàng trăm lời răn dạy của cha mẹ. Chợ giống như một “xã hội thu nhỏ”, cho trẻ cơ hội bước vào đời sớm hơn một chút. “Mở mang tầm mắt” không chỉ là đi bao nhiêu nơi, mà là học cách giao tiếp, quan sát và suy nghĩ trong đời sống thật.

02. Những quy tắc trong chợ

Có người kể: "Có lần đi chợ, tôi thấy một người mẹ dẫn con theo. Đứa trẻ chạy đến dùng tay chọc làm hỏng mấy miếng đậu phụ. Người bán hơi bực, người mẹ vội kéo con lại, cùng con xin lỗi. Rồi chị hỏi con: “Nếu đồ chơi của con bị người khác làm hỏng, con có buồn không?”. Đứa trẻ uất ức bật khóc. Người mẹ ngồi xuống nói tiếp:

“Mình làm hỏng đồ của người khác thì phải bồi thường con nhé". Sau đó chị quay sang người bán: “Phiền anh gói giúp tôi mấy miếng đậu này, cân cho tôi bao nhiêu tiền".

Người bán vừa bất ngờ vừa vui vẻ làm theo. Trả tiền xong, người mẹ nói với con: “Con thấy chọc đậu phụ vui thì mình mua về, tối nay con cùng mẹ nấu cơm nhé. Ông bà xưa nói ‘từng hạt gạo đều là mồ hôi nước mắt’, làm đậu phụ cũng vất vả như người nông dân trồng lúa. Tối nay mình sẽ ăn chính những miếng đậu con làm hỏng, được không?”. Đứa trẻ gật đầu thật mạnh, lau nước mắt, xin lỗi người bán thêm lần nữa, rồi tự tay xách túi đậu phụ về nhà.

Cách xử lý của người mẹ khiến mọi người xung quanh đều gật gù. Trẻ phạm lỗi, nhưng mẹ đã biến sai lầm thành bài học: biết chịu trách nhiệm, biết tôn trọng lao động và quy tắc xã hội".

Nếu trẻ lớn lên trong những tình huống giáo dục như vậy, sau này sẽ dễ hòa nhập xã hội và thích nghi với các quy tắc cuộc sống hơn nhiều. Chợ là nơi có “hơi thở đời sống” rõ ràng nhất. Dạy con về quy tắc bằng trải nghiệm thực tế luôn hiệu quả hơn sách vở.

03. Khu chợ mang hơi thở triết lý

Có người cha dạy con: “Đời người giống như đi chợ. Đừng thấy món gì là mua ngay, con phải đi tiếp, so sánh, rồi mới quyết định". Ông còn dặn con: khi cầm rau phải nhẹ tay, đừng lật tung; trứng phải mua sau cùng.

Vì sao? “Trứng giống như con đường đời của con. Rau có thể đổi chỗ trong giỏ, nhưng trứng thì không. Đặt trứng cạnh đồ cứng sẽ vỡ cũng như tình bạn, rất mong manh. Kết giao với ai cũng phải cẩn trọng, vì họ không có nghĩa vụ tha thứ cho sai lầm của con".

Chợ là bức tranh thu nhỏ của đời sống. Ở đó, trẻ học được kiến thức, hình thành nhân sinh quan, và tiếp xúc với triết lý sống một cách tự nhiên nhất.

Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, chưa chắc bằng việc thường xuyên đưa con đi chợ.

Có thể con không lớn lên đúng hình dung của cha mẹ, và cha mẹ cũng không thể theo con suốt đời. Nhưng thông qua những buổi đi chợ giản dị, cha mẹ có thể dạy con nếm trải đủ hương vị của cuộc sống, một kiểu giáo dục chân thực, sâu sắc và bền lâu hơn mọi bài học trên giấy.