Clip ghi lại cảnh 2 bà cháu khiến nhiều người hoảng sợ: 5 người, không có ai là người bình thường cả!

Một đoạn video lan truyền tại Trung Quốc mới đây khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Một người bà ngồi trên giường đất, liên tiếp tát vào mặt cậu bé, tay kia cầm một khúc gỗ. Cậu bé khoảng 10 tuổi, vừa bị đánh vừa chửi thề, rồi bất ngờ dùng cùi chỏ đập mạnh vào ngực bà.

Người bà đau đến loạng choạng cúi xuống nhặt chiếc dép rơi dưới đất, định tiếp tục đánh. Thấy vậy, cậu bé lập tức dùng hai tay siết chặt cổ bà từ phía sau, kéo ngã xuống đất trong tư thế khóa cổ, vừa gào thét vừa siết chặt hơn. Người bà quỳ sấp xuống đất, không nói nổi lời nào, chỉ còn biết dùng chiếc dép trong tay, từng cái từng cái đập vào đầu và đùi đứa cháu. Cậu bé không chịu buông, toàn thân gồng cứng, tiếp tục siết cổ bà, miệng phun ra những lời lẽ tục tĩu, nhục mạ.

Khoảng 30 giây sau, người bà mềm người ra, không còn phản kháng.

Ảnh cắt từ clip

Lúc này, người đứng sau màn hình từ đầu đến cuối vẫn cười cợt quay video mới nhận ra có điều không ổn. Anh ta cầm điện thoại đi vòng quanh người bà, cười cười khuyên: “Thôi đừng đánh nữa, đứng dậy đi". Cậu bé la hét mấy câu, hoàn toàn không buông tay. Người quay video lẩm bẩm vài câu rồi nói: “Tao không quản được mày". Vài giây sau, một đứa trẻ đứng xem bên cạnh buột miệng: “Mày đè chết bà mày rồi kìa". Lúc này người quay mới hoảng hốt, vừa cầm điện thoại quay quanh nhà tìm người lớn, vừa đưa tay kéo cậu bé:

“Buông ra đi, bà không đánh mày nữa đâu!”; “Nhanh lên! Buông ra! Đè chết bà rồi!”. Cuối cùng, cậu bé cũng buông tay. Nhưng người bà đã bất tỉnh, nằm bất động trên sàn. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ bước vào cửa, cõng trên lưng một cậu bé khác to gần bằng mình. Không hỏi han gì, người phụ nữ giơ ngay roi mây trong tay, quất thẳng vào cậu bé đang khóc, vừa đánh vừa gào: “Đứng dậy! Bà mày chết rồi! Bà mày chết rồi!”. Lần này, cậu bé không dám phản kháng, chỉ ôm đầu khóc, chịu đòn.

Người phụ nữ đánh đến khi roi gãy, cúi xuống đặt cậu bé đang cõng sau lưng cho vững, nhặt khúc gỗ trong tay bà, tiếp tục đánh tới tấp, vừa đánh vừa đấm đá. Ngoài cửa, mấy đứa trẻ đứng xem như xem trò vui. Trong nhà, tiếng khóc và tiếng đánh không dứt. Con chó trong nhà, từ lúc bà ngã xuống, sủa điên cuồng không ngừng.

Video kết thúc tại đây.

Cả gia đình dùng bạo lực để đối phó bạo lực. Và cho đến cuối cùng, không một ai quan tâm đến sinh mạng của người bà đang nằm bất tỉnh.

Đoạn video dài 2 phút 59 giây này bị gọi là “kinh dị kiểu Trung Quốc”:

Khoảng cách giữa trẻ em và cái ác, thực chất là khoảng cách giữa gia đình và giáo dục

Sau khi lên hot search, rất nhiều người nói: “Tôi không dám xem hết". Ngay từ giây đầu tiên, bầu không khí đã nặng nề đến ngạt thở. Trong suốt đoạn video, không có lấy một người bình thường. Chính quyền địa phương đã vào cuộc. Không ai biết tình trạng người bà sau đó ra sao, cũng không rõ cậu bé sẽ bị xử lý thế nào.

Có người nói: “Đứa trẻ này sinh ra đã là ác quỷ, đáng chết". Nhưng có đứa trẻ nào sinh ra đã là quỷ dữ? Khoảng cách giữa trẻ em và cái ác, thực chất là khoảng cách giữa gia đình và giáo dục. Con người không sinh ra đã ác – cái ác được nuôi dưỡng trong môi trường.

Chỉ khi người lớn đúng, trẻ em mới có thể đi đúng

Tâm lý học có một khái niệm gọi là “hiệu ứng đá mèo”: Bạn đá đứa trẻ một cái, đứa trẻ sẽ đi đá con mèo bên đường. Bạo lực có thể sao chép. Bạo lực có thể di truyền.

Chánh án Tòa án vị thành niên quận Hải Điến (Bắc Kinh) – bà Thượng Tú Vân – từng xét xử 629 vụ án trẻ vị thành niên phạm pháp và phát hiện: 6/7 thiếu niên lừa đảo có cha mẹ không trung thực; 13/14 thiếu niên trộm cắp có gia đình sùng bái tiền bạc; 12/15 thiếu niên cố ý gây thương tích có cha mẹ thô bạo, hay đánh mắng con. Cái ác của trẻ, không thể tách rời lỗi của người lớn.

“Trên đời có rất nhiều người ngu muội, tham lam, độc ác, nhỏ nhen, gian xảo, nóng nảy, ỷ thế hiếp người…Chẳng lẽ họ làm cha mẹ rồi, những điều đó tự nhiên biến mất sao?Không. Chúng không biến mất, mà được truyền lại, bằng chính hành vi của họ". Những gì trẻ nhìn thấy, sẽ nở hoa kết quả. Không chỉ ảnh hưởng mà quyết định cả cuộc đời chúng. Làm cha mẹ không phải là một danh xưng tự nhiên đủ chuẩn. Đó là một nghề phải học suốt đời.

Xin cùng nhau ghi nhớ: Mỗi khoảnh khắc bạn nhìn con, cũng là đang nhìn chính mình. Mỗi cách bạn dạy con, là đang kiểm nghiệm tư cách làm cha mẹ của bạn.

Chỉ khi người lớn đúng, trẻ em mới có thể đi đúng.