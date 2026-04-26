Thông tin chi tiết về nghi phạm nổ súng bên ngoài phòng tiệc nơi có mặt Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao khác tham dự đang dần được hé lộ. Hiện tại, ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đều an toàn, không ai trong số những người tham dự bị thương nặng.

Nghi phạm được xác định là Cole Allen (31 tuổi), giáo viên kiêm nhà phát triển trò chơi điện tử đến từ thành phố Torrance thuộc bang California. Hắn ta bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Nghi phạm Cole Allen. (Ảnh: Yahoo)

Hiện quan chức chưa công bố thông tin về động cơ thực hiện vụ nổ súng của nghi phạm, nhưng hai nguồn tin nói với CBS News rằng sau khi bị bắt, nghi phạm khai với cơ quan thực thi pháp luật rằng hắn muốn bắn quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump.

Trong cuộc họp báo, quyền trưởng cảnh sát Sở Cảnh sát Thủ đô Washington Jeff Carroll tiết lộ nghi phạm mang theo súng săn, súng ngắn và nhiều dao khi cố gắng xông vào chốt kiểm soát an ninh bên ngoài địa điểm tổ chức bữa tối dành cho phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton.

Trong bức ảnh được Tổng thống Trump đăng lên mạng xã hội, nghi phạm được nhìn thấy đang cởi trần nằm trên sàn với hai tay bị trói ra phía sau sau khi bị bắt giữ. Theo ông Carroll, nghi phạm không bị trúng đạn nhưng đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng vượt qua rào chắn mật vụ Mỹ tại bữa tiệc.

Nghi phạm là khách lưu trú tại khách sạn, nhưng cơ quan chức năng không cung cấp thông tin về thời điểm nhận phòng hoặc những gì tìm thấy trong quá trình khám xét phòng của nghi phạm. "Đến thời điểm này, dường như hắn ta là kẻ hành động đơn độc, tay súng đơn độc", ông Carroll thông tin.

Trong thời gian sinh sống tại địa phương, nghi phạm Cole Allen được mô tả là người đàn ông tốt bụng. "Chúng tôi gặp họ mỗi ngày và chào hỏi nhau. Họ rất tốt bụng. Họ là những người hiền lành, không gây ồn ào và luôn chào khi gặp người khác ", người đàn ông gần nhà nghi phạm mô tả.

Các nhà điều tra đang xây dựng hồ sơ về nghi phạm khi các đặc vụ liên bang khám xét nhà riêng của hắn ở California. Đặc vụ giám sát cấp cao đã nghỉ hưu của FBI Jason Pack cho biết thêm các nhà chức trách có thể nhanh chóng thu thập thông tin chi tiết về nghi phạm.

Tin tức vụ xả súng gây chấn động thế giới trong những ngày cuối tháng 4, đặc biệt trong hoàn cảnh xung đột Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Trump từng là nạn nhân vụ ám sát hụt trong buổi vận động tranh cử tại Butler, Pennsylvania hồi tháng 7/2024.