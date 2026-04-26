Hãng tin AP dẫn lời quan chức thực thi pháp luật cho biết nghi phạm xả súng tại sự kiện tiệc tối chiêu đãi dành cho giới phóng viên chuyên trách Nhà Trắng ở khách sạn Washington Hilton hôm 25/4 được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ California.

“Người đàn ông đó đã bị bắt. Họ đang đến căn hộ của hắn. Tôi đoán hắn sống ở California và hắn là người bị bệnh, một người bệnh rất nặng và chúng ta không muốn những chuyện như thế này xảy ra”, ông Trump nói.

Hình ảnh về kẻ xả súng do Tổng thống Donald Trump đăng tải.

Khi mô tả những suy nghĩ trong đầu mình lúc tiếng súng vang lên, ông cho biết ban đầu ông tin đó chỉ là tiếng khay rơi và lưu ý rằng tiếng động "khá xa". Nhưng ông nói, đệ nhất phu nhân nhanh chóng "nhận thức được" đó là vụ nổ súng.

“Tôi nghĩ bà ấy biết ngay chuyện gì đã xảy ra”, Tổng thống Trump và nhớ lại lời vợ ông kể: “Đó là một tiếng động lạ" . Theo ông Trump, động cơ của kẻ xả súng vẫn chưa rõ ràng nhưng ông nói rằng "hắn ta trông khá hung ác khi nằm gục xuống" và hắn ta mang nhiều hung khí bên người khi thực hiện hành vi này.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về bạo lực chính trị nhằm vào mình hay không, Tổng thống Donald Trump nói rằng mặc dù lo ngại, nhưng ông không thể quá lo lắng vì làm tổng thống là “một nghề nguy hiểm”. Ông Trump cũng nói đùa rằng nếu ông biết chức tổng thống nguy hiểm, “có lẽ tôi đã không tranh cử”.

Ông Trump và vợ được hộ tống rời bữa tiệc.

Tối 25/4, các đặc vũ Mỹ bất ngờ hét lên "có tiếng súng nổ" tại sự kiện tiệc tối chiêu đãi dành cho giới phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton. Tổng thống Trump cùng vợ và nhiều quan chức khác nhanh chóng được lực lượng mật vụ hộ tống rời khỏi sân khấu.

Những người tham dự từ bàn chủ tọa cũng được di chuyển xuống cuối hành lang trong khi nhân viên an ninh xác định xem có mối đe dọa nào khác hay không. Các quan chức sau đó cho biết hiện không có mối đe dọa nào đang diễn ra và tòa nhà không cần phải sơ tán.

Sự kiện sau đó bị huỷ bỏ và dự kiến lên lịch lại trong 30 ngày tới.