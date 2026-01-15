Liên quan đến vụ án cướp tài sản, sát hại 2 người phụ nữ, Phòng Hình sự công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp Phòng hình sự Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt nghi phạm.

Hiện trường vụ án

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm được xác định là Kiều Ngọc Anh, sinh ngày 18-2-1999, thường trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Đặc điểm nhận dạng của đối tượng: Nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt trái. Khi đi, đối tượng mặc áo khoác màu đen, quần âu màu xám trắng, đội mũ bảo hiểm màu trắng, đi dép tổ ong, đi xe máy Vision màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 (hiện xe máy đã bỏ lại tại khu vực Cột đồng hồ gần trung tâm văn hóa Luy Lâu). Đặc biệt, đối tượng có biểu hiện ngáo đá và cực kỳ nguy hiểm. Cơ quan công an đề nghị nhân dân trên địa bàn cảnh giác, khi phát hiện báo ngay cho công an phường Thuận Thành (qua ông Nguyễn Văn Dũng, số điện thoại 0974.168.989).

Hình ảnh nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 14-1, tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh đã xảy ra vụ một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi cướp tài sản, khiến 1 người phụ nữ tử vong. Đối tượng được xác định là nam giới.

Sau khi gây án, đối tượng đã sử dụng xe máy của nạn nhân mang nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 để di chuyển đến địa bàn xã Lạc Đạo và tiếp tục gây án.

Hình ảnh nghi phạm gây án

Tại đây, camera an ninh của người dân ghi nhận 1 phụ nữ bị đối tượng tấn công ngay trước cửa nhà và tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.