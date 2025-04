Ngày 23-4, Công an TP Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm cướp Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thành An, Phòng giao dịch Phú Mỹ (địa chỉ tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).



Vũ Văn Lịch khi bị bắt. Ảnh: ANTĐ

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng 23-4, các tổ công tác Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ Vũ Văn Lịch (40 tuổi, trú tại xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Nam Định) khi nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực lán trại ngoài bãi sông Hồng (thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại Oppo A95, hơn 75,6 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo đã được đối tượng tháo biển kiểm soát trong quá trình bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút chiều 21-4, Vũ Văn Lịch mặc áo sơ mi cộc tay, đội mũ lưỡi trai màu đen, xách ba lô, đeo khẩu trang che gần kín mặt và cầm 1 con dao bầu loại dao chọc tiết lợn, bất ngờ xông vào Phòng giao dịch Phú Mỹ - Chi nhánh Vietinbank Thành An.

Tại đây, người đàn ông 40 tuổi đã uy hiếp, bắt nhân viên Phòng giao dịch phải đưa tiền mặt rồi nhét tất cả vào ba lô rồi bỏ đi.