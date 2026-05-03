Không còn những kế hoạch “xách vali lên và đi” như vài năm trước, kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm nay với nhiều người trẻ mang một màu sắc khác: tiết chế hơn, thực tế hơn. Khi giá vé máy bay và phòng khách sạn đồng loạt tăng cao, không ít bạn trẻ chọn cách ở lại thành phố, về quê hoặc đơn giản là dành thời gian bên gia đình. Với họ, một kỳ nghỉ trọn vẹn không nhất thiết phải tốn kém.

“Ở nhà nấu ăn cùng mẹ, thế là đủ”

Nguyễn Minh Trang (24 tuổi, nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết năm nay cô quyết định không đi du lịch như mọi năm. Thu nhập khoảng 11 triệu đồng/tháng khiến Trang phải cân nhắc kỹ hơn trước mỗi khoản chi.

“Lướt thử giá vé máy bay và phòng khách sạn, mình thấy gần như vượt ngoài khả năng. Một chuyến đi ngắn ngày cũng có thể ‘ngốn’ cả tháng lương, nên thôi,” Trang nói.

Thay vào đó, cô lên kế hoạch về nhà sớm hơn một ngày, phụ mẹ đi chợ, nấu những bữa cơm gia đình. “Cả năm đi làm xa, ít có thời gian ăn cơm cùng bố mẹ. Nghỉ lễ mà được ở nhà, nấu ăn, nói chuyện, xem TV cùng gia đình là thấy vui rồi,” Trang chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ chọn du lịch tại chỗ, khám phá nơi mình sống để tối giản chi phí

Cùng quan điểm tiết kiệm, Trần Quốc Huy (28 tuổi, Hà Nội) chọn cách “du lịch tại chỗ”, khám phá chính nơi mình đang sống.

“Thay vì chen chúc đi xa, mình rủ vài người bạn đi cafe, xem phim, hoặc ghé những quán ăn lâu nay chưa có dịp thử. Chi phí nhẹ nhàng hơn rất nhiều,” Huy nói.

Theo Huy, áp lực tài chính trong thời gian gần đây khiến anh thay đổi cách nhìn về nghỉ lễ. “Trước đây cứ phải đi đâu đó mới gọi là nghỉ. Giờ thì mình thấy chỉ cần được nghỉ ngơi đúng nghĩa, làm những điều mình thích là đủ.”

Gia đình đông con, nghỉ lễ không phải chuyện nhỏ

Với chị Nguyễn Thị Yến (30 tuổi, giáo viên ở Hà Nội), kỳ nghỉ lễ là dịp hiếm hoi để chị trở về quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa sau nhiều tháng làm việc xa nhà.

Chị Yến cho biết, nhà chị gồm 6 người, hai vợ chồng, 2 đứa con, lại còn ông bà ngoại, nên mỗi lần tính chuyện đi du lịch là cả vấn đề lớn.

Nghỉ lễ bên cạnh người thân và gia đình là lựa chọn của nhiều người

"Nếu thuê chỗ rẻ tiền quá thì đi chơi cũng chán, ngày thường mình phải đi dạy nên không nghỉ được, còn ngày lễ thì động đến cái gì cũng đắt. Nên vợ chồng mình sẽ đưa các con về quê nội thăm ông bà và tắm biển tại quê nhà luôn. Bên cạnh đó biếu ông bà ngoại một khoản để ông bà đi chơi cùng bạn bè", chị Yến nói.

“Đi làm xa mới thấy những điều đó quý. Không cần đi đâu xa, chỉ cần có mặt ở nhà là đã thấy nghỉ lễ có ý nghĩa rồi,” chị yến chia sẻ thêm.

Tối giản để không áp lực sau kỳ nghỉ

Không chỉ vì kinh tế, nhiều người trẻ còn chọn nghỉ lễ tối giản để tránh cảm giác “kiệt quệ tài chính” sau kỳ nghỉ. Phạm Đức Anh (27 tuổi, freelancer, Hà Nội) cho biết anh từng có những chuyến du lịch “quá tay”, để rồi phải thắt chặt chi tiêu cả tháng sau đó.

“Nghỉ xong mà lo tiền thì không còn vui nữa,” Đức Anh nói. Năm nay, anh chọn ở lại thành phố, dành thời gian đọc sách, tập thể dục và ghé thăm gia đình.

“Đôi khi mình bị cuốn vào tâm lý phải đi đâu đó để ‘check-in’, nhưng thực ra không cần. Một kỳ nghỉ nhẹ nhàng, không áp lực mới là điều đáng giá,” anh chia sẻ.

Khi giá trị của kỳ nghỉ không nằm ở điểm đến

Thực tế, xu hướng nghỉ lễ tiết kiệm không còn là lựa chọn “bất đắc dĩ”, mà dần trở thành cách sống có chủ đích của nhiều người trẻ. Khi chi phí sinh hoạt tăng, thu nhập không biến động nhiều, việc cân đối tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Số lượng du khách ngày càng đông dịp lễ 30/4 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Nhưng bên cạnh đó, một thay đổi đáng chú ý là cách người trẻ định nghĩa lại “kỳ nghỉ”. Không còn đặt nặng việc phải đi xa hay tiêu nhiều tiền, họ tìm kiếm sự thư giãn trong những điều gần gũi: một bữa cơm nhà, một buổi chiều cà phê với bạn bè, hay đơn giản là vài ngày không phải vội vã.

“Có thể mình không đi đâu xa, nhưng mình thấy đủ đầy,” Minh Trang nói.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, những kỳ nghỉ tối giản như vậy không chỉ giúp người trẻ “dễ thở” hơn về tài chính, mà còn mang lại một giá trị khác: sự kết nối. Và đôi khi, chỉ cần được ở bên gia đình, thế là đã đủ cho một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, giá vé máy bay dịp lễ 30/4-1/5 năm nay tăng trung bình 8-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với giai đoạn thấp điểm tháng 3, con số này có thể lên tới gấp rưỡi đến gấp đôi trên nhiều chặng bay du lịch. Riêng chặng Hà Nội - Phú Quốc, giá vé khứ hồi được ghi nhận ở mức từ 4,8 triệu đồng mỗi người.

Tại các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, giá phòng khách sạn cũng tăng thêm 20-30% so với ngày thường. Những chặng bay ngách vốn được xem là lựa chọn thay thế như Côn Đảo, Tuy Hòa hay Đồng Hới đã lấp đầy trên 90% chỗ tính đến giữa tháng 4.