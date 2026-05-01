Ở tuổi 28, Sephora Grey - Nữ luật sư hiện đang sinh sống và làm việc tại Washington D.C, không còn định nghĩa “hàng hiệu” theo cách truyền thống như đồng hồ, túi xách, quần áo giày dép,... Với cô, tất cả những món đồ đó - dù có đắt đến đâu, cũng chỉ là thứ rất bình thường bởi nó không giúp cuộc sống trở nên dễ thở hơn.

Với lịch làm việc khoảng 70 giờ mỗi tuần, hiếm khi về nhà trước 9 giờ tối, “hàng hiệu” với Grey là một lối sống, chứ không đơn thuần là vài món đồ nhỏ lẻ.

“Lối sống hàng hiệu”: Chi tiền mua thời gian và sự tiện lợi

Chỉ cần nhìn vào các khoản chi cố định hàng tháng của Grey, bạn sẽ phần nào hình dung được về khái niệm “lối sống hàng hiệu”.

Sephora Grey

Thay vì tự nấu ăn cho tiết kiệm, Grey lựa chọn dịch vụ giao đồ ăn và ăn ngoài với chi phí trung bình khoảng 800 USD/tháng (tương đương 21 triệu đồng). Đổi lại, cô tiết kiệm được từ 6-8 tiếng mỗi tuần, để làm thêm việc hoặc đơn giản hơn là có thể dành 45 phút xem phim coi như giải trí hàng ngày.

Không chỉ dừng ở ăn uống, Grey còn chi tiêu cho nhiều dịch vụ khác mà cô xem là “thiết yếu”. Cô duy trì gói tập gym cao cấp với chi phí khoảng 500 USD/tháng (tương đương 13,1 triệu đồng) vì tin rằng nó giúp cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Và thay vì cố gắng mua 1 chiếc ô tô để chủ động đi lại, Grey chi khoảng 400 USD/tháng (tương đương 10,5 triệu đồng) cho các ứng dụng gọi xe như Uber hay Lyft. Việc dọn dẹp nhà cửa cũng được Grey giao cho dịch vụ chuyên nghiệp, định kỳ hai tuần một lần, tiêu tốn thêm 400 USD/ tháng (10,5 triệu đồng).

Tất cả những khoản này, theo Grey, không phải vì lười biếng hay tự thưởng quá đà, mà chỉ đơn giản là cách cô “mua lại thời gian” - thứ tài sản quý giá nhất trong lịch làm việc vốn đã không còn “chỗ thở”.

Grey cũng thừa nhận rằng trước đây, cô rất bài xích lối sống mà hiện tại cô đang duy trì, vì nó có vẻ tốn kém một cách không cần thiết. Tuy nhiên ở tuổi gần 30, Grey đã thay đổi.

“Thay vì mua đồ hiệu, tôi chi nhiều tiền hơn hàng tháng để giải quyết các nhu cầu thiết yếu mà không cần hy sinh thời gian nghỉ ngơi. Đó vẫn là lựa chọn hợp lý và tối ưu nhất với tôi” - Grey nói.

Tại sao phải tiếc tiền cải thiện chất lượng sống của chính mình?

Khảo sát mới đây do Credit Karma công bố cho thấy: Hơn một nửa Gen Z và Millennials cho rằng chi tiêu cho trải nghiệm cá nhân là “nhu cầu thiết thực”. Thậm chí, hơn một nửa Millennials và khoảng 45% Gen Z sẵn sàng cắt giảm tiền tiết kiệm dài hạn để duy trì những trải nghiệm như ăn uống ngoài, du lịch hay tập luyện thể thao. Điều này cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cách các thế hệ định nghĩa giá trị của tiền bạc và cuộc sống.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân của sự thay đổi này đến từ nhiều yếu tố. Khi những cột mốc truyền thống như mua nhà, lập gia đình hay tích lũy tài sản ngày càng trở nên khó đạt được, nhiều người chọn tập trung vào chất lượng cuộc sống hiện tại.

Thay vì hy sinh niềm vui, trải nghiệm cho 1 tương lai không chắc chắn, họ ưu tiên những gì mang lại cảm giác thoải mái, cân bằng và hạnh phúc ngay lập tức. Những dịch vụ như giao đồ ăn, gói tập gym cao cấp, gọi xe công nghệ hay dọn dẹp thuê,... vốn từng bị coi là xa xỉ, giờ lại được nhìn nhận như công cụ giúp tối ưu hóa thời gian và giảm căng thẳng.

Georgia Lord - Giám đốc hoạch định tài chính tại Corbett Road Wealth Management, cho rằng giới trẻ ngày nay chi tiêu có chủ đích hơn cho những thứ hỗ trợ sức khỏe tinh thần và niềm vui cá nhân. Tuy nhiên, bà cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng: Liệu khoản chi đó đang “xây dựng” điều gì đó cho cuộc sống, hay chỉ đơn thuần là cách để “trốn tránh” áp lực? Bà cảnh báo rằng việc tiêu dùng quá mức đôi khi được ngụy trang dưới danh nghĩa “chăm sóc bản thân”, và nếu không kiểm soát, nó có thể dẫn đến mất cân đối tài chính.

Dù vậy, bà cũng nói thêm rằng không phải mọi khoản chi cho trải nghiệm hay tiện ích đều là lãng phí. Khi nền tảng tài chính cơ bản đã được đảm bảo, việc chi tiền cho những thứ mang lại niềm vui, sự thoải mái hay cải thiện sức khỏe tinh thần hoàn toàn có thể xem là hợp lý. Một ly cà phê mỗi ngày hay một buổi tập gym không phải là nguyên nhân chính khiến tài chính cá nhân gặp vấn đề, mà chính là những khoản chi thiếu kiểm soát, lặp lại hoặc bốc đồng mới là điều đáng lo ngại.

Sự thay đổi trong tư duy này cho thấy Gen Z và Millennials đang mở rộng khái niệm “nhu cầu cơ bản” vượt ra ngoài những thứ thiết yếu truyền thống. Trong một thế giới mà áp lực công việc, chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, việc “mua sự tiện lợi” hay “mua lại thời gian” trở thành một lựa chọn hợp lý.

Và khái niệm “lối sống hàng hiệu” như cách Sephora Grey tự định nghĩa, dường như không còn là câu chuyện cá nhân, mà là đại diện cho một thế hệ đang định nghĩa lại cách tiêu tiền.

(Nguồn: Reuters)