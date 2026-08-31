



Không ít gia đình có xu hướng chọn địa điểm đi chơi dựa theo độ hot trên mạng xã hội hoặc mong muốn có được bức ảnh đẹp để khoe bạn bè, mà đôi khi quên mất rằng điều trẻ nhỏ thực sự cần trong một chuyến đi không phải là sự hào nhoáng, mà là cảm giác được kết nối và trải nghiệm cùng cha mẹ. Những phụ huynh thực sự hiểu tâm lý con thường có xu hướng chọn những nơi tuy giản dị nhưng lại tạo được nhiều khoảnh khắc gắn kết ý nghĩa hơn hẳn.

Dưới đây là 3 địa điểm mà những cha mẹ có EQ cao thường ưu tiên lựa chọn trong dịp nghỉ lễ.

Công viên hoặc khu vui chơi ngoài trời gần nhà

Thay vì di chuyển xa hay chen chúc ở những địa điểm du lịch nổi tiếng, nhiều phụ huynh tinh tế lại chọn đơn giản là đưa con đến công viên gần nhà, nơi trẻ có thể tự do chạy nhảy, leo trèo hoặc chơi các trò vận động mà không bị giới hạn bởi hàng người chờ đợi hay lịch trình dày đặc. Không gian mở này cho phép trẻ được là chính mình, thỏa sức khám phá theo tốc độ và sở thích riêng.

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Điều quan trọng hơn cả là tại những nơi như vậy, cha mẹ có nhiều cơ hội thực sự tham gia cùng con, từ việc chơi đuổi bắt, đạp xe hay đơn giản là ngồi trò chuyện trên ghế đá trong lúc con chơi, thay vì chỉ đứng nhìn hoặc bận rộn với điện thoại. Chính sự đồng hành trực tiếp này mới là điều tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong lòng trẻ, chứ không phải quy mô hay danh tiếng của địa điểm.

Nhà sách hoặc thư viện thiếu nhi

Có những phụ huynh chọn dành một buổi trong kỳ nghỉ để đưa con đến nhà sách hoặc thư viện, để trẻ tự do lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích, ngồi đọc trong không gian yên tĩnh cùng cha mẹ. Đây là hoạt động ít tốn kém nhưng lại mang đến giá trị lâu dài, giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách một cách tự nhiên, không bị ép buộc.

Khoảng thời gian ngồi cạnh con, cùng lật giở những trang sách hoặc lắng nghe con kể về câu chuyện vừa đọc được, thường tạo nên sự kết nối sâu sắc hơn nhiều so với những chuyến đi ồn ào, đông đúc. Những phụ huynh có EQ cao thường nhận ra giá trị của sự tĩnh lặng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, thay vì chỉ tìm kiếm những trải nghiệm náo nhiệt bên ngoài.

Nhà ông bà hoặc người thân lớn tuổi trong gia đình

Thay vì lấp đầy lịch trình nghỉ lễ bằng những chuyến đi xa, nhiều phụ huynh tinh tế lại ưu tiên dành thời gian đưa con về thăm ông bà hoặc những người thân lớn tuổi trong gia đình. Đây là cơ hội quý giá để trẻ được kết nối với cội nguồn, lắng nghe những câu chuyện xưa cũ và cảm nhận được tình cảm gia đình vượt ra ngoài phạm vi cha mẹ và con cái.

Ảnh minh họa

Những chuyến thăm như vậy không chỉ mang lại niềm vui cho ông bà, mà còn giúp trẻ học được cách trân trọng người lớn tuổi, hiểu thêm về truyền thống gia đình mà không phải cuốn sách nào cũng có thể dạy được. Phụ huynh có EQ cao thường ý thức rõ rằng những mối liên kết gia đình bền chặt này chính là nền tảng cảm xúc quan trọng, góp phần định hình nhân cách của trẻ trong suốt quá trình trưởng thành.

Một kỳ nghỉ lễ ý nghĩa với trẻ nhỏ không nhất thiết phải gắn liền với sự xa hoa hay những địa điểm nổi tiếng, mà nằm ở chất lượng thời gian cha mẹ thực sự dành cho con. Nếu gia đình đang cân nhắc lựa chọn cho kỳ nghỉ sắp tới, ba địa điểm giản dị kể trên có thể chính là câu trả lời mang lại nhiều giá trị bền vững hơn bất kỳ chuyến đi hào nhoáng nào khác.