Nghỉ lễ 5 ngày nhưng ngày nào cũng check email: Kỳ nghỉ lễ của nhiều người đang diễn ra theo cách này

Có những ngày nghỉ, chúng ta không đến công ty nhưng công việc vẫn nằm trong túi áo. Một thông báo, một tin nhắn Zalo, vài email chưa đọc… chỉ cần điện thoại rung là tay lại với lấy. Nhiều người nghĩ mình chỉ “check một chút cho yên tâm”, nhưng nếu kỳ nghỉ liên tục bị những thông báo công việc chen vào, bộ não có thực sự được nghỉ ngơi?

“Em chỉ xem một chút thôi, có gì đâu”, hay "Anh kiểm tra mail một chút thôi"... Đó có lẽ là câu nói quen thuộc nhất trong những ngày nghỉ lễ.

Sáng ngủ dậy, chưa bước xuống giường đã mở điện thoại xem có email nào mới không. Đang ăn sáng với gia đình, Zalo công việc hiện thông báo. Đang đi chơi, đồng nghiệp nhắn: “Chị xem giúp em cái này một chút nhé”.

Có những người thậm chí không cần ai nhắn. Chính họ chủ động mở Slack, email hoặc nhóm công việc vài lần trong ngày chỉ để chắc rằng “không có chuyện gì xảy ra”.

Thế là dù đang ở nhà, đi du lịch, về quê hay đơn giản là nằm trên sofa, một phần tâm trí vẫn ở văn phòng.

Kỳ nghỉ vẫn diễn ra, nhưng bộ não chưa chắc đã thực sự được nghỉ.

“Chỉ kiểm tra một chút” không đơn giản như chúng ta nghĩ

Một email chỉ mất 30 giây để đọc. Một tin nhắn Zalo chỉ mất vài phút để trả lời. Một lần mở Slack để xem có ai nhắc tên mình cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở số phút bạn dành cho công việc.

Mỗi lần một thông báo xuất hiện, sự chú ý của bạn bị kéo khỏi việc đang làm. Đang ăn cơm, bạn nghĩ đến email vừa đọc.Đang chơi với con, trong đầu lại chạy qua câu hỏi đồng nghiệp vừa gửi. Đang xem phim, bạn chợt nhớ ra mình chưa trả lời một tin nhắn.

Thậm chí sau khi đóng ứng dụng, não vẫn có thể tiếp tục ở trong trạng thái chờ đợi thông tin tiếp theo.

Đó là lý do có người nói mình “nghỉ cả ngày” nhưng tối đến vẫn cảm thấy đầu óc rất mệt.

Không phải vì họ đã làm việc 8 tiếng.

Mà vì họ chưa có một khoảng thời gian đủ liền mạch để thật sự tách khỏi công việc.

Nghỉ lễ không chỉ là rời khỏi văn phòng

Ngày trước, muốn nghỉ việc người ta chỉ cần rời khỏi nơi làm việc. Bây giờ, văn phòng có thể nằm trong một chiếc điện thoại.

Chúng ta có thể đang ở một bãi biển nhưng vẫn nhận email từ công ty. Có thể đang ngồi ăn cùng gia đình nhưng nhóm Zalo công việc vẫn nhảy tin nhắn. Có thể đã tắt máy tính nhưng điện thoại vẫn liên tục hiện thông báo.

Vì thế, ranh giới giữa “đang làm việc” và “đang nghỉ” ngày càng mờ.

Đáng nói là nhiều người không hề cảm thấy mình bị ép phải online. Họ tự mở điện thoại, tự kiểm tra. tự nghĩ: “Mình xem trước một chút để mai khỏi phải lo”.

Nhưng càng kiểm tra, chúng ta càng có khả năng bắt gặp một việc mới cần xử lý.

Và một kỳ nghỉ vốn dành để phục hồi lại biến thành những khoảng nghỉ vụn vặt xen giữa các lần “check việc”.

Não cần những khoảng thời gian không phải phản ứng

Một kỳ nghỉ không chỉ giúp cơ bắp được nghỉ. Nó còn cho chúng ta cơ hội giảm bớt việc phải liên tục tiếp nhận thông tin, ra quyết định và phản ứng với những yêu cầu từ bên ngoài.

Ngày thường, não phải xử lý rất nhiều thứ: công việc, tin nhắn, cuộc họp, deadline, lịch của con, việc nhà… Đến kỳ nghỉ, nếu vẫn giữ nguyên dòng thông báo ấy, mức độ kích thích có thể không giảm nhiều như chúng ta tưởng.

Bạn vẫn phải quyết định:

Có cần trả lời email này ngay không?

Tin nhắn này có quan trọng không?

Mai đi làm thì việc này đã xong chưa?

Ai đang chờ mình phản hồi?

Chính những suy nghĩ nhỏ đó có thể khiến đầu óc khó thực sự “tắt chế độ công việc”.

Điều này đặc biệt dễ xảy ra với những người làm công việc có tính kết nối cao, thường xuyên phải phản hồi nhanh hoặc có thói quen kiểm tra thiết bị liên tục.

Có một kiểu mệt rất lạ: Không làm việc nhưng vẫn thấy mình đang làm việc

Bạn có thể dành cả ngày đi chơi, ăn một bữa ngon, xem phim, ngủ trưa... Nhưng tối về vẫn thấy đầu óc không nhẹ đi bao nhiêu.

Một phần nguyên nhân có thể đến từ việc kỳ nghỉ không có những khoảng thời gian đủ dài để tâm trí thoát khỏi công việc.

Điều này cũng giải thích vì sao có người nghỉ 3-4 ngày nhưng đến ngày đi làm vẫn cảm thấy chưa “đã nghỉ”.

Họ không hẳn thiếu thời gian nghỉ. Họ thiếu một trạng thái nghỉ thực sự.

Không phải cứ tắt điện thoại hoàn toàn mới gọi là nghỉ

Nói “nghỉ lễ thì tắt hết email công việc” nghe rất lý tưởng, nhưng thực tế không phải ai cũng làm được. Có những người đang trong giai đoạn chạy dự án, có người làm công việc trực, có người có trách nhiệm không thể bỏ mặc, có người đơn giản là vẫn muốn biết nếu có việc khẩn cấp thì mình có thể xử lý...

Vì vậy, không nhất thiết phải cực đoan. Điều quan trọng là đừng để việc kiểm tra công việc diễn ra ngẫu nhiên suốt cả ngày.

Nếu thực sự cần theo dõi, có thể thống nhất trước với đồng nghiệp về khoảng thời gian kiểm tra.Ví dụ, thay vì mở email 10 lần trong ngày, dành một khoảng ngắn để xử lý những việc thực sự cần thiết.

Ngoài khoảng đó, tắt thông báo những nhóm không khẩn cấp. Một thao tác nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt rất lớn: đừng để điện thoại quyết định lúc nào bạn phải nghĩ về công việc.

Một kỳ nghỉ “không hoàn hảo” vẫn có thể giúp não hồi phục

Không cần phải đi đâu xa hay một chuyến du lịch đắt tiền. Không cần biến kỳ nghỉ thành một danh sách hoạt động “chữa lành”. Ngay cả khi ở nhà, bạn vẫn có thể tạo ra những khoảng thời gian mà công việc không được phép bước vào.

Một bữa sáng không kiểm tra email.

Một buổi chiều đưa con đi chơi mà điện thoại để chế độ im lặng.

Một bữa tối không nói chuyện công việc.

Một buổi tối xem phim mà không vừa xem vừa trả lời tin nhắn.

Thậm chí chỉ một vài tiếng trong ngày không bị công việc chen ngang cũng đã tốt hơn rất nhiều so với việc cứ vài phút lại liếc điện thoại một lần.

Nghỉ ngơi không nhất thiết phải là không làm gì. Nghỉ ngơi là khi não không còn phải liên tục sẵn sàng để phản ứng.