Nghỉ hưu tốn kém hơn tôi tưởng: Trước 50 tuổi tiết kiệm 8-10 triệu/tháng, về hưu rồi không dư nổi 1 đồng

1. Về hưu rồi mới thấy: Mọi thứ đắt hơn, còn mình thì… tiêu nhiều hơn

Trước khi nghỉ hưu, tổng thu nhập của tôi và chồng khoảng 22 triệu/tháng. Nhờ chi tiêu kỷ luật và công việc ổn định, tháng nào chúng tôi cũng để dành được từ 8 đến 10 triệu.

Tôi từng nghĩ: “Lương hưu hai vợ chồng gần 18 triệu, chắc chắn vẫn tiết kiệm được”. Nhưng đời không như tính toán.

Ba năm nghỉ hưu, số tiền tiết kiệm mỗi tháng của tôi là: 0 đồng. Có tháng còn phải rút tiền tích lũy cũ ra dùng.

2. Mất phúc lợi = chi tiêu lập tức tăng mạnh

Điều tôi không lường trước là khi nghỉ hưu, vô số hỗ trợ biến mất:

- Không còn ăn ca công ty

- Không còn phụ cấp xăng xe

- Không còn hỗ trợ công đoàn dịp lễ

- Không còn khám sức khỏe định kỳ miễn phí

- Không còn môi trường làm việc “không phải động đến tiền”

Trước kia mỗi ngày đi làm 8 tiếng, ăn sáng và ăn trưa ở công ty, về nhà chỉ nấu bữa tối đơn giản. Giờ cả ngày ở nhà, ba bữa đều tự lo:

- Tiền ăn tăng 2–3 triệu/tháng

- Tiền điện nước tăng 500–800 nghìn

- Chi phí sinh hoạt vặt vãnh tăng đáng kể

Tôi mới hiểu trước đây mình “tiết kiệm được nhiều” không phải do quá giỏi, mà do được hưởng điều kiện thuận lợi.

3. Ở nhà buồn quá – đi du lịch trở thành khoản chi lớn nhất

Nghỉ hưu xong tôi không quen với việc ở nhà quá lâu. Không đi làm, không giao lưu, không họp hành, ngày nào cũng xoay quanh bốn bức tường khiến tôi thấy ngột ngạt.

Tôi bắt đầu… đi du lịch.

Ban đầu 2–3 tháng một chuyến. Sau thành mỗi tháng một chuyến, có tháng đi hai chuyến liền.

Một chuyến du lịch vài ngày đã tốn:

- 3–5 triệu tiền vé và di chuyển

- 1–2 triệu tiền khách sạn

- 1–3 triệu tiền ăn uống

- 300–600 nghìn tiền vé tham quan

Một tháng đi hai chuyến là hết sạch lương hưu.

Đi chơi vui thật, nhưng tôi không nhận ra mình tiêu nhiều đến thế.

4. Chi phí y tế sau 55 tuổi tăng nhanh hơn tôi tưởng

Tuổi 58, tôi bắt đầu thấy rõ sự thay đổi của cơ thể:

- huyết áp tăng

- đau khớp

- mất ngủ

- đường huyết thất thường

Có bảo hiểm y tế nhưng để khám dịch vụ, xét nghiệm nhanh, chọn thuốc tốt hơn… mỗi tháng tôi tiêu thêm 1–2 triệu.

Chỉ một lần đau dạ dày phải nằm viện 5 ngày, tôi mất gần 12 triệu.

Đó là lúc tôi thật sự hoảng hốt: Nếu không tiết kiệm, lấy đâu tiền dưỡng già?

5. Nhìn lại, tôi sai lầm ở 2 điểm lớn

1) Tôi nghỉ hưu quá sớm

Sau 55, công ty vẫn mời tôi ký hợp đồng làm tiếp 2–3 năm. Tôi từ chối vì nghĩ “làm đủ rồi, nghỉ cho khỏe”.

Nhưng giờ nhìn lại, nếu làm thêm 3 năm:

- Lương + thưởng + lương hưu = gần 25 triệu/tháng

- Tôi có thể tiết kiệm 15–18 triệu/tháng

- Sau 3 năm có thể dư thêm 500–600 triệu

2) Tôi tiêu theo cảm xúc, không có kế hoạch sau nghỉ hưu

Không đặt ngân sách du lịch. Không tính tài chính chữa bệnh lâu dài. Không ước lượng chi phí sinh hoạt khi mất phúc lợi.

Nghỉ hưu xong, mọi nhu cầu đều… tăng lên chứ không giảm.

6. Lời khuyên dành cho phụ nữ sắp nghỉ hưu

1) Đừng nghỉ nếu chưa có quỹ dự phòng 300–500 triệu

Tuổi già tốn kém nhất là bệnh tật.

2) Hãy chuẩn bị tinh thần: chi tiêu sau nghỉ hưu không hề giảm

Tăng ít nhất 20–30%.

3) Du lịch cần có ngân sách rõ ràng

Mỗi tháng một chuyến là “bay sạch” tiền hưu.

4) Duy trì thu nhập thêm nếu còn sức khỏe

Bán hàng online, làm bán thời gian, dạy kèm, làm hành chính tại công ty cũ… Chỉ 3–5 triệu/tháng cũng giảm áp lực đáng kể.

5) Sống tối giản, giảm chi tiêu nhỏ nhưng đều

Hạn chế mua sắm theo cảm xúc, đặc biệt là đồ ăn vặt, đặc sản, quần áo, cafe đắt.

7. Kết luận: Nghỉ hưu không phải giai đoạn “nghỉ ngơi” – mà là bài kiểm tra tài chính thật sự

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc sống ung dung. Nhưng thực tế: nghỉ hưu khiến tôi tiêu nhiều hơn cả khi đi làm.

Bây giờ tôi hiểu rằng phụ nữ muốn sống an yên tuổi già cần:

- tiền tiết kiệm đủ lớn

- kế hoạch chi tiêu rõ ràng

- thu nhập bổ sung nếu có thể

- sức khỏe và kỷ luật tài chính

Nếu không chuẩn bị, nghỉ hưu dễ trở thành gánh nặng. Còn nếu chuẩn bị tốt, nghỉ hưu sẽ là “nửa đời sau” an toàn và không lo toan.