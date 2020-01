Nghị định 100 cấm lái xe khi đã uống rượu bia, cuối năm khó tránh khỏi tiệc chè chén, khách nhậu hào hứng với loại hình dịch vụ mới xuất hiện tại các nhà hàng

Dịch vụ hỗ trợ đưa người sử dụng rượu bia về nhà.

Những ngày cuối năm chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán và chào đón năm mới luôn là dịp để người ta ngồi lại với nhau trong những bữa tiệc tất niên tổng kết cho 1 năm, hay những buổi gặp mặt giữa người thân, bạn bè...

Cũng chính vì vậy, nhu cầu sử dụng rượu bia, nhất là với đấng mày râu là việc khó có thể tránh khỏi vào thời điểm này.

Bên cạnh đó, Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã bắt đầu được áp dụng nghiêm túc. Theo Nghị định được ban ra, người đã sử dụng rượu bia và tham gia điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng và tịch thu giấy phép lái xe 24 tháng.

Việc sử dụng rượu bia là điều khó tránh nhất là với các đấng mày râu.

Nghị định được áp dụng vào đúng những ngày giáp Tết Nguyên Đán 2020, điều này đã ảnh hưởng khá nhiều đến những đối tượng thường xuyên phải đi giao tiếp.

Câu hỏi đặt ra là, nếu không thể tránh khỏi việc sử dụng đồ uống có chất cồn, nhất là dịp cuối năm này, vậy người đã trót có men say trong người sẽ di chuyển về nhà như thế nào?

Nghị định 100 được ban hành góp phần thay đổi nhận thức của người dân.

Khi nguồn cầu mới manh nha thì nguồn cung luôn nhanh chóng xuất hiện, nhất là trong thời đại mà ngành dịch vụ phát triển như ngày nay.

Một loại hình mới mẻ đã ra đời: Dịch vụ đưa người đã sử dụng rượu bia về nhà.

Dịch vụ được nhiều nhà hàng, quán nhậu tại TP.HCM nhanh chóng áp dụng

Tại TP.HCM, dịch vụ này đã xuất hiện tại nhiều nhà hàng, quán nhậu dưới nhiều hình thức khác nhau. Ban đầu chỉ đơn thuần là nhà hàng hỗ trợ trông giữ xe qua đêm và gọi các phương tiện giao thông dịch vụ để đưa khách hàng về nhà an toàn.

Với sự nghiêm túc của Nghị định 100 và cả nhu cầu thiết yếu của người dân để đảm bảo an toàn, nhiều nhà hàng đã có những dịch vụ hỗ trợ để giữ chân cũng như thu hút khách hàng.

Với mỗi tờ giấy đồng ý lái xe không uống rượu bia, khách hàng sẽ nhận được mã giảm giá các dịch vụ di chuyển qua ứng dụng công nghệ.

Anh Vương Thế Anh, quản lý 1 nhà hàng tại quận 3 - TP.HCM đã chia sẻ với chúng tôi về dịch vụ mới được áp dụng tại nhà hàng của anh.

" Tại nhà hàng mình có áp dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng liên kết với 1 bên dịch vụ di chuyển công nghệ cao, mỗi khách hàng đến sẽ được tặng 1 mã giảm giá lên đến 50%. Sau khi dịch vụ được áp dụng thì khách hàng cũng đã hạn chế điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia".

Đặc biệt tại nhà hàng, để nhận được mã giảm giá, khách hàng sẽ đồng ý kí vào tờ giấy "đã uống rượu bia thì không lái xe" đi kèm với 1 phần quà nhỏ. Chương trình mang ý nghĩa cộng đồng này đã được rất nhiều khách hàng hưởng ứng.

Anh Vương Thế Anh, quản lý nhà hàng đang chạy dịch vụ mới được nhiều khách hàng ủng hộ.

Bạn Đình Vương (ngụ tại quận Tân Phú - TP.HCM), 1 khách hàng cho biết rất ủng hộ chương trình của nhà hàng.

"Em thấy dịch vụ này rất tốt, tạo điều kiện cho khách hàng vừa an toàn lại vừa tiết kiệm, không sợ sẽ gây tai nạn giao thông cho người khác cũng như bản thân mình".

Anh Quang Huy (quận 1 -TP.HCM) cũng chia sẻ, sau khi sử dụng rượu bia sẽ không điều khiển phương tiện giao thông vì khó có thể làm chủ được tay lái, dễ gây tai nạn. Chính vì vậy, việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ đưa người say về nhà là thiết thực vì an toàn và cũng rất tiết kiệm.

Người dân Hà Nội ủng hộ và mong muốn dịch vụ xuất hiện tại Thủ Đô

Tại Hà Nội, người dân đang mong chờ các dịch vụ hỗ trợ đưa người say về nhà được áp dụng tại các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn thành phố.

Người dân Hà Nội mong muốn có loại hình dịch vụ hỗ trợ người sử dụng rượu bia.

Không chỉ đảm bảo thực thi đúng Nghị định đã ban hành mà cũng chính vì an toàn của bản thân và người khác, dịch vụ này được rất nhiều người dân ủng hộ.

Anh Nguyễn Đình Như (ngụ tại Hoàn Kiếm - Hà Nội) chia sẻ việc sử dụng rượu bia vào những ngày lễ tết là việc không thể tránh khỏi, dịch vụ hỗ trợ đưa người say về nhà sẽ đảm bảo được an toàn và cũng không ảnh hương đến không khí vui vẻ mỗi dịp Tết đến xuân về.

Anh Hoàng Minh Huệ chia sẻ về loại hình dịch vụ mới lạ này.

Anh Hoàng Minh Huệ cũng đã có những chia sẻ về vấn đề đề sử dụng rượu bia và sự xuất hiện của dịch vụ hỗ trợ đưa người say về nhà.

"Việc uống rượu và tham gia điều khiển giao thông trên quy định là vi phạm pháp luật, tuy nhiên việc sử dụng đồ uống có cồn là điều không thể tránh khỏi. Để tránh những xung đột giữa truyền thống, văn hoá và pháp lý thì dịch vụ hỗ trợ này là giải pháp hợp lý".

Bên cạnh các đấng mày râu, các chị em phụ nữ cũng vô cùng ủng hộ dịch vụ này. Chị Cao Thị Thương Huyền (Cầu Giấy - Hà Nội) cho rằng Việt Nam nên có dịch vụ này từ lâu rồi và mong muốn dịch vụ này có thể nhanh chóng triển khai.

Chị Kim Loan cho biết sẽ các bà vợ ở nhà an tâm hơn nếu chồng mình sử dụng dịch vụ hỗ trợ này.

Bên cạnh đó, chị Kim Loan cũng chia sẻ: "Theo mình nghĩ, các anh nếu uống say quá thì nên có dịch vụ hỗ trợ đưa về. Có thể đảm bảo an toàn mà vợ con ở nhà cũng sẽ an tâm hơn".